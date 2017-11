Πάτρα: Κερδίστε προσκλήσεις για τη μουσική εκδήλωση με Γλυκερία, Μπάση και Αρετή Κετιμέ

Η νεολαία της ιεράς Μητροπόλεως Πατρών θα τιμήσει στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων τα 95 χρόνια που συμπληρώθηκαν φέτος από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, μία θλιβερή σελίδα στην πολυκύμαντη ιστορία της πατρίδας μας. Επίκεντρο της εκδήλωσης θα είναι η πόλη της Σμύρνης και τα 95 χρόνια από την καταστροφή και την πυρπόληση της Σμύρνης.

Η εκδήλωση ππρογραμματίζεται να γίνει τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στις 19.00 το απόγευμα στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ του Απόλλωνα Πατρών στην Περιβόλα.

Τίτλος της βραδιάς που μάλιστα θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα θα είναι «Σμυρνέικο Μινόρε».

To thebest.gr δίνει την δυνατότητα σε δυο τυχερούς αναγνώστες να κερδίσουν από μια μονή πρόσκληση. Για να κερδίσετε δεν έχετε παρά να κοινοποιήσετε δημόσια από την σελίδα του thebest.gr(The Best Portal) στο facebook το θέμα: "Πάτρα: Κερδίστε προσκλήσεις για τη μουσική εκδήλωση για τη Σμύρνη με Γλυκερία, Μπάση και Αρετή Κετιμέ ".

O διαγωνισμός λήγει την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, οι νικητές θα ανακοινωθούν στο portal και θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προφίλ τους στο facebook.

Θα τραγουδήσουν εκλεκτοί καλλιτέχνες όπως η Γλυκερία με την αξεπέραστη φωνή και ερμηνεία, ο Δημήτρης Μπάσης που φέτος γιόρτασε τα 20 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και η Αρετή Κετιμέ, η οποία κατάγεται από την γειτονική Αιτωλοακαρνανία.

Φιλική συμμετοχή στην μουσική αφιερωματική εκδήλωση της Μητροπόλεως Πατρών από την Πολυφωνική Χορωδία Πατρών, τον Λαογραφικό, Χορευτικό όμιλο της Πάτρας καθώς και από το Λύκειο Ελληνίδων.

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.

Εισιτήρια διατίθενται σε όλους τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Μητροπόλεως Πατρών.

Εκ των υποστηρικτών και χορηγών επικοινωνίας των Πρωτοκλητείων 2017 είναι και το thebest.gr.