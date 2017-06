«Ερυθρόλευκος» ο Μπόγρης για τα επόμενα 3 χρόνια

Παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα 3 χρόνια (1+1+1) είναι από σήμερα ο Γιώργος Μπόγρης. Η σύναψη συμφωνίας ήταν γνωστή και απέμενε μόνο η ανακοίνωση για να ντυθεί και επισήμως στα «ερυθρόλευκα» ο διεθνής σέντερ.

Μετά από 3 σεζόν στην Ισπανία, ο Μπόγρης επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη Euroleague και θα είναι το τρίτο πεντάρι της ομάδας του Πειραιά.

Ο Μπόγρης αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι μετά τον Λετονό γκαρντ Γιάνις Στρέλνιεκς, ενώ πρώτα ανανέωσαν στο λιμάνι για 3 χρόνια, τόσο ο Γιώργος Πρίντεζης, όσο και ο Βαγγέλης Μάντζαρης.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού εντείνει τις προσπάθειές της πλέον για την απόκτηση του Ααρον Τζάκσον, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του Γιάννη Σφαιρόπουλου για τη θέση του Ντάνιελ Χάκετ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν.

Ο πρώην παίκτης της ΤΣΣΚΑ ζητά διετές κλειστό συμβόλαιο, με απολαβές που να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο Ολυμπιακός του πρόσφερε συμβόλαιο για 1+1 και συνολικές απολαβές 1.900.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, στον Ολυμπιακό αναζητούν και τεσσάρι που θα δίνει ανάσες στον Πρίντεζη, με την περίπτωση του 29χρονου Γάλλου Κιμ Τιγί, που φόρεσε τη φανέλα της Μπασκόνια να εξετάζεται. Ειλημμένη απόφαση είναι πάντως να μην βιαστούν, αφού στις 7 Ιουλίου ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, Χρήστος Σταυρόπουλος και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα ταξιδέψουν στο Λας Βέγκας, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν πολλούς αξιόλογους παίκτες στο φημισμένο Summer League.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Γιώργο Μπόγρη αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιώργο Μπόγρη. Ο Έλληνας σέντερ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και θα ενισχύσει τη φροντ λάιν των «ερυθρόλευκων» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το who is who του Γιώργου Μπόγρη

Hμ. Γεν.: 19/02/1989

Τοπ. Γεν.: Αθήνα

Ύψος: 2.10

Πρ. Ομάδες: Ηλυσιακός (2006-2009), Παναθηναϊκός (2009-2011), Περιστέρι (2011), Άρης (2011-2012), Πανιώνιος (2012-2013), ΠΑΟΚ (2013-2014), Ανδόρα (2014-2015), Μπιλμπάο (2015-2016), Τενερίφη (2016-2017).

Ομαδικές Διακρίσεις

- Χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Νέων Ανδρών το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Ρόδου

- Αργυρό μετάλλιο με την Εθνική Εφήβων το 2007 στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας

- Δύο πρωταθλήματα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό (2010, 2011)

- Μια Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό (2011)

- Ένα Τσάμπιονς Λιγκ με την Τενερίφη (2017)

Ατομικές Διακρίσεις

- Μέλος της καλύτερης πεντάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ το 2017

- Πιο βελτιωμένος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος το 2014».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπάσκετ: Μία ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Μπόγρης





ΑΠΕ-ΜΠΕ