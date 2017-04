Ο Πατρινός σχεδιαστής Δημήτρης Στρέπκος αποχαιρετά την πολυαγαπημένη του γιαγιά

Με μια φωτογραφία, που μοιράστηκε με τους διαδυκτιακούς του φίλους, ο Πατρινός σχεδιαστής Δημήτρης Στρέπκος αποχαιρέτισε την πολυαγαπημένη του γιαγιά.

Έφυγε από τη ζωή χθες κι εκείνος "ανέβασε" την παρακάτω φωτογραφία γράφοντας:

"I was just informed that my beloved grandmother died RIP she was amazing".

ΑΦΙΕΡΩΜΑ-H Πάτρα είναι μόδα και μετρά δεκατέσσερις Πατρινούς σχεδιαστές εντός και εκτός πόλης

Ο Πατρινός σχεδιαστής μόδας Δημήτρης Στρέπκος (Celebrity Skin ) είναι ο αγαπημένος σχεδιαστής των celebrities. Και πώς να μην είναι αφού τα σχέδια του είναι πάντα ιδιαίτερα και πρωτότυπα.

Δεν είναι τυχαίο ότι επώνυμες κυρίες της Ελληνικής showbiz επιλέγουν τις δημιουργίες τους.

Με την ομάδα του επιμελείται τα ρούχα πολλών επώνυμων, ανάμεσά τους η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Αντα Λιβιτσάνου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Ελένη Φουρέιρα, η Εβελίνα Παπούλια, η Ειρήνη Δούκα, η Shaya, η Αντιγόνη Ψυχράμη, Βαλάντω Τρύφωνος, Κατερίνα Καραβάτου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Μαρία Σολωμού, η Φαίη Ξυλά, η Νίκι Πόντε, η Μελίνα των Vegas και η λίστα δεν τελειώνει.

