Η... επέλαση των ταλέντων και τα τηλεπαιχνίδια που βγήκαν από την… «κατάψυξη» - Τι άλλο θα δούμε;

Κι εκεί που τα τηλεοπτικά κανάλια λόγω κρίσης είχαν μειώσει τον αριθμό των παραγωγών τους και φυσικά των εκπομπών στο πρόγραμμά τους, ξαφνικά άλλαξαν «γραμμή πλεύσης» και ζούμε μια σεζόν γεμάτη… talent shows αλλά και παιχνίδια που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια.

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα είμαστε … των άκρων. Ή θα τα «έχουμε» όλα ή τίποτα, ακόμα και στην τηλεόραση.

Διαφορετικά δεν εξηγείται ότι σε μια τηλεοπτική σεζόν είδαμε- ή θα δούμε: The Voice, Rising star, Junior Music Stars, The x-factor, Star Academy, Survivor, Master Chef, So you think you can dance, Κάνε Παζάρι.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…

Αστέρες της μουσικής, ηθοποιοί και παρουσιαστές ρίχνονται στην μάχη της αναζήτησης ταλέντων. Έτσι τους τελευταίους μήνες είδαμε:

The Voice –ΣΚΑΙ

Σάκης Ρουβάς, Κωστής Μαραβέγιας, Έλενα Παπαρίζου με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη επανέλαβαν ένα show που έχουμε δει άλλες δυο φορές από τον Ant1 με άλλους κριτές και άλλον παρουσιαστή. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κατάφεραν να το «κάνουν δικό τους» και να πετύχουν ένα ευχάριστο, αν και πολλές φορές κουραστικό, αποτέλεσμα για το τηλεοπτικό κοινό.

Rising star–ANT1

Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδή, Κώστας Μακεδόνας, Χρήστος Μάστορας με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα συναντήθηκαν σε ένα καινούργιο τηλεοπτικό show αναζητώντας … «αστέρια». Άλλο ένα πολύωρο πρόγραμμα μέσα από το οποίο είδαμε και ακούσαμε ενδιαφέρουσες-ή και όχι τόσο- περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στην ελληνική μουσική σκηνή.

Junior Music Star -ΣΚΑΙ

Γιάννης Βαρδής, Νίκος Βουρλιώτης, Ευρυδίκη, Ευγενία Μανωλίδου με παρουσιαστή τον Γιώργο Θεοφάνους συμμετείχαν σε κάτι καινούργιο και αρκετά διαφορετικό. Η αναζήτηση παιδιών με ταλέντο στην μουσική δέχθηκε και αρνητικά σχόλια αλλά σίγουρα ήταν ένα όμορφο πρόγραμμα.

Να εντάξουμε στη λίστα με τα «talent shows» και το «Κάνε μου like»; Όχι, αν και σε αντίστοιχες, παλιότερες εκπομπές της Ανίτας Πάνια είδαμε και ακούσαμε πολύ χειρότερα από τα φετινά.

Από εκεί και πέρα θα δούμε…

Star Academy –Ε

Κάνει πρεμιέρα στις 13 Μαρτίου στο Ε με την Άννα Βίσση, τον Νίκο Καρβέλα και τον Πέτρο Κωστόπουλου σε ρόλο κριτών. Τα ταλέντα σε αυτή την περίπτωση, που θυμίζει το παλιό και γνώριμο fame story, θα «φοιτήσουν σε μουσική ακαδημία» διευθύντρια της οποίας θα είναι η Κατερίνα Γκαγκάκη.

The x-factor-ΣΚΑΙ για το οποίο ακόμα δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.



Και τελικά...

Πόσα ταλέντα μπορούμε να γνωρίσουμε;

Πολλά.Πραγματικά ανάμεσα σε όλα αυτά τα νέα παιδιά ή και μεγαλύτερους ανθρώπους που θέτουν τους εαυτούς τους ενώπιον κριτικής επιτροπής και τηλεοπτικού κοινού ίσως υπάρχουν και κάποια με πραγματικό ταλέντο, μουσική παιδεία, ίσως προοπτικές.

Πόσοι μπορούν να ξεχωρίσουν όμως;

Λίγοι. Είναι πραγματικά αδύνατον να παρακολουθήσεις και να «προσέξεις» κάποιο πρόσωπο όταν έχεις «βομβαρδιστεί» με… τόσα πολλά. Η απειλή του εφήμερου είναι κάτι παραπάνω από ορατή.

Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα αν σκεφτείς οτι πρόκειται για μια μικρή χώρα από την οποία έτσι κι αλλιώς δεν λείπουν οι τραγουδιστές,

Ποιος βγαίνει πραγματικά κερδισμένος μέσα από τα τηλεοπτικά talent shows;

Εκτός από τα κανάλια, οι καλλιτέχνες ου συμμετέχουν και που έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν και να προβάλλουν την δική τους δουλειά.

Στο τηλεοπτικό σκηνικό έχουν ενταθεί και παιχνίδια βγαλμένα από την… «κατάψυξη».

Survivor –ΣΚΑΙ

Ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα περίπου ακολουθώντας την συνταγή που είχαμε δει πριν 14 χρόνια στο Mega. Στο παιχνίδι συμμετέχουν και «διάσημοι» που όμως … «δεν τους ξέρουν και οι πέτρες». Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι αρχικά το παιχνίδι παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον για όποιον αγαπά τη δράση.

Κάνε Παζάρι -ΣΚΑΙ

Το γνώριμο κόνσεπτ του παιχνιδιού που βασίζεται στην τύχη ξεκινάει το βράδυ της Δευτέρας με παρουσιάστρια την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Όπως έχει ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα από την «κατάψυξη» θα βγουν το Master Chef στο STAR και το So you think you can dance στον ΑΝΤ1.

Με άλλα λόγια....απ’ όλα έχει ο μπαξές...