Μπάσκετ: Στον πάγκο του Απόλλωνα Carna o Θανάσης Σκουρτόπουλος

O Θανάσης Σκουρτόπουλος είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα Carna. Δείτε την ανακοίνωση:

"Η Διοίκηση της ΚΑΕ Απόλλων CARNA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μετον προπονητή κ. Θανάση Σκουρτόπουλο, τον οποίο και καλωσορίζει στην ομάδα μας.

Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Πάτρα και αναμένεται να πιάσει δουλειά στη νέα του ομάδα.

ΤΟ WHO IS WHO

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1965 στην Αθήνα κι έπαιξε για πολλά χρόνια μπάσκετ στην ομάδα της ΑΕΚ.

Διετέλεσε μέλος των μικρών εθνικών ομάδων ενώ εργάσθηκε σαν πρώτος προπονητής στη Δάφνη Δαφνίου, στο γυναικείο τμήμα του Παγκρατίου, στο Αιγάλεω (1994-97 και 2006-2008) και στον ΟΦΗ και σαν βοηθός προπονητή (των Ντούσαν Ιβκοβιτς Σάκοτα και Κατσικάρη) στην ΑΕΚ και στον Πανελλήνιο (του Αργύρη Πεδουλάκη).

Τη σεζόν 2007-2009 κάθισε στον πάγκο του Αιγάλεω ενώ ένα χρόνο αργότερα βρέθηκε στο Περιστέρι.

Η αγωνιστική περίοδος 2010-2011 τον βρήκε στον πάγκο του Πανελληνίου όπου αντικατέστησε τον Ηλία Ζούρο στον πάγκο του Πανελληνίου ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στον Ικαρο, τον Πανιώνιο και στον Κεραυνό Στροβολου στην Κύπρο.

Οι δύο προηγούμενες χρονιές των βρήκαν στην ομάδα του Ρεθύμνο ενώ ήταν και στο τεχνικό τιμ της Εθνικής ομάδας των ανδρών".

