ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Αθανάσιος Μικρούλης

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Αθανάσιος Μικρούλης

Οµογενής επιχειρηµατίας στη Γερµανία

Με µεγάλη εµπειρία στα αθλητικά πράγµατα του Αννόβερο, όπου ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά, ο Αθανάσιος Μικρούλης, ανταποκρίθηκε άµεσα στην πρόσκληση να συµµετάσχει για το νέο εγχείρηµα ανόρθωσης της Παναχαϊκής.

«Στην Γερµανία ο αθλητισµός είναι ένα σηµαντικό µέρος της κοινωνίας µας. Έχω δυο παιδιά που είναι ήδη εδώ σε αθλητικές ακαδηµίες. Είναι πολύ σηµαντικό εκτός από τη δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά και τους εφήβους, να υπάρξουν υποτροφίες και σωστή διδασκαλία ώστε να βοηθηθούν οι αθλητές στην ένταξή τους στις οµάδες καθώς και στην ανταπόκρισή τους στα σηµαντικά καθήκοντα των οµάδων.

Στο Αννόβερο η Εταιρία µου επιδοτεί µε διάφορους τρόπους τέτοιες ακαδηµίες.

Κάθε φορά που έρχοµαι στην Πάτρα, οι ελλείψεις στην προώθηση του αθλητισµού είναι ορατές. Με προτάσεις και σχέδια δηµιουργίας υποδοµών από τοπικές εταιρείες µε τις οποίες συνεργάζοµαι χρόνια, ευαισθητοποιήθηκα διότι στην χώρα µας δεν υπάρχουν πολλές ισάξιες ποδοσφαιρικές ακαδηµίες όπως στην Γερµανία.

Έτσι και εγώ θέλω να συµµετέχω µε αυτόν τον τρόπο µε πάροχο την Εταιρία µου, και µε δίκαιη κατανοµή των πόρων για να εξασφαλιστεί η προώθηση ακαδηµίας ποδοσφαίρου στην Πάτρα.

Οι καλές ακαδηµίες δεν περιορίζονται µόνο στην εκπαίδευση, αλλά εξασφαλίζουν τον εφοδιασµό άξιων ποδοσφαιριστών στις οµάδες της πατρίδας µας και φροντίζουν να µειωθεί η εισαγωγή πανάκριβων ξένων αθλητών».

