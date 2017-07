Ημερίδα "i-Care about impact"

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, στις 12.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο Βυζαντινό (Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα) την τελική Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου i-Care με τίτλο i-Care about impact.

Η Ημερίδα απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις υγείας και κοινωνικής μέριμνας καθώς και άτυπους και τυπικούς φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων ή χρόνιων πασχόντων και διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr), που αποτελεί εταίρο φορέα του έργου.

Σκοπός του έργου i-Care (www.i-care-project.eu/) είναι να αναπτύξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου οι τυπικοί και άτυποι φροντιστές να αποκτήσουν ή/και να ενισχύσουν τις βασικές, κοινωνικές και ψηφιακές τους δεξιότητες (και τις βασικές δεξιότητες φροντίδας της υγείας, όσον αφορά τους άτυπους φροντιστές) καθώς και να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε καινοτόμους ηλεκτρονικούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και ιδιαίτερα της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης τυπικών και άτυπων φροντιστών. Θα παρουσιαστεί επίσης το πλαίσιο συνεργασίας της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, ΠΔΕ με τους φορείς του προγράμματος από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, με σκοπό τη διάχυσή του στην τοπική κοινότητα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

*Το έργο i-Care (n° 2015-1-EL01-KA202-014051) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships”.

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

12.30 - 13.00 Προσέλευση - Εγγραφές

13.00 - 13.30 Χαιρετισμοί

Αχιλλέας Καμέας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου για το ΕΑΠ

Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

13.30 - 13.45 «Παρουσίαση του έργου i-Care»

Δάφνη Καϊτελίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13.45 - 14.00 «Οι ανάγκες εκπαίδευσης των τυπικών και άτυπων φροντιστών: Αποτελέσματα μελέτης για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης των φροντιστών»

Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου

Ερευνήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

14.00 - 14.15 «Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης για την κατάρτιση φροντιστών i-Care MOOC platform»

Ιωάννης Καλέμης

MSc. Μηχανικός Η/Υ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

14.15 - 15.00 Lunch break

15.00 - 15.15 «Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων φροντίδας της υγείας των φροντιστών»

Δάφνη Καϊτελίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου

Ερευνήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

15.15 - 16.00 «Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ΤΠΕ των φροντιστών»

Χρίστος Ροδοσθένους

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

16.00 - 16.15 «Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων (Soft skills) των φροντιστών»

Μαρία Ζαφειροπούλου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας»

16.15 - 16.30 «Περιγραφή δραστηριοτήτων διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο»

Χρίστος Ροδοσθένους

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

16.30 – 16.45 Coffee break

16.45 - 17.10 «Ανακοίνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος»

Σεμινάριο «ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Μαίρη Ξένου

Υγιεινολόγος Τ.Ε- Λογοθεραπεύτρια, Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, ΠΔΕ

Κατερίνα Μπρίνια

MD MSc, Ιατρός Αλλεργιολόγος, Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, ΠΔΕ

17.10 – 17.40 Ανοικτή Συζήτηση.