Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.

Κριός

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.

Ταύρος

Είστε αποφασισμένοι σήμερα να περάσετε τις ιδέες σας και την τακτική σας στους συνεργάτες ή συναδέλφους σας. Με αυτοπεποίθηση θα καταφέρετε να πείσετε για την ορθότητα των σκέψεων και των κινήσεων σας. Η υγεία σας ωστόσο φαίνεται να σας απασχολεί. Μην υπερβάλετε αναφορικά με τις προληπτικές μεθόδους ή με εναλλακτικές θεραπείες και αποφύγετε να πειραματιστείτε με σκευάσματα που δεν σας έχει δώσει ο γιατρός σας.

Δίδυμοι

Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από πολύ αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας

Καρκίνος

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Λέων

Θα πρέπει να βρείτε τις εσωτερικές σας ισορροπίες σήμερα και να αποβάλλετε ότι επώδυνο σας στοιχειώνει από το παρελθόν, για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Μπορεί να είναι επώδυνο, είναι όμως απόλυτα αναγκαίο. Η περισυλλογή θα σας βοηθήσει να πάρετε τις αποστάσεις που πρέπει από τα προβλήματα σας, καθώς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

Παρθένος

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Ζυγός

Η μέρα προσφέρεται να επενδύσετε σε επαφές και καινούργιες γνωριμίες. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα μέσα από την διεύρυνση του κοινωνικού σας κύκλου, και μέσα από τα πρόσωπα αυτά να λάβετε καινούργια ερεθίσματα. Οι νέες επαφές που θα διαμορφώσετε θα φέρουν μια αναγέννηση και ψυχική-συναισθηματική ευεξία στην ζωή σας.

Σκορπιός

Η μέρα θα φέρει εύνοια στην καριέρα σας και θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας γρήγορα. Απροσδόκητες καταστάσεις θα σας ωθήσουν να πετύχετε σημαντικά επιτεύγματα. Ιδέες που είχατε εδώ και καιρό θα αρχίσουν να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Αλλάζουν επίσης οι απόψεις σας πάνω σε πολλά πράγματα.

Τοξότης

Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…

Αιγόκερως

Συζητήσεις, κοινωνικές εξόδους και επαγγελματικές διαπραγματεύσεις θα φέρει η μέρα. Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες, τις απόψεις αλλά και τις γνώσεις σας με τους γύρω σας, να εμπνεύσετε ή να εμπνευστείτε. Οι καινούργιες γνωριμίες μπορεί να είναι πολλές, ίσως όμως να είναι εφήμερες, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.

Υδροχόος

Είναι μια δυναμική μέρα για σας, μια πέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ότι έχετε βάλει στόχο. Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ουράνια και εκφράζετε με πηγαίο τρόπο τον αυθεντικό σας εαυτό, αδιαφορώντας για το τι σκέφτονται οι γύρω σας. Ανοίγετε νέους δρόμους, διεκδικείτε, ίσως όμως και να ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον σήμερα…

Ιχθείς

Εάν έχετε μια μακροχρόνια σχέση που αισθάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, η σημερινή μέρα θα σας πιέσει να πάρετε αποφάσεις. Σκεφτείτε όμως με καθαρό μυαλό πριν κάνετε κάποιο βήμα που δεν θα είναι αναστρέψιμο. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον ίσως να εξωθηθείτε να πάρετε ρίσκα που δεν θα θέλατε ή που τα φοβόσαστε. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας.