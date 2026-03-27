Ο "Κυανούς Σταυρός" παραμένει η πρώτη επιλογή του νεφροπαθούς στην Πάτρα

Η κα Κωνσταντίνα Τρίγκα-Δουζδαμπάνη, διευθύντρια της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης "Κυανός Σταυρός" απαντάει σε μια σειρά από επίκαιρα και ενδιαφέροντα ερωτήματα που αφορούν την επαγγελματική της πορεία αλλά και την υγεία των νεφρών μας.

Κα Τρίγκα-Δουζδαμπάνη είστε στον Ελλαδικό χώρο η μοναδική γυναίκα Νεφρολόγος-Διευθύντρια Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, του ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Πατρών με 25 ετή επιτυχία, κόρη και συνεχίστρια του έργου του αείμνηστου κ. Κωνσταντίνου Τρίγκα αλλά και σύζυγος του επίσης γνωστού Νεφρολόγου κ. Περικλή Δουζδαμπάνη και έπεται και συνέχεια αφού η μεγαλύτερη σας κόρη είναι φοιτήτρια Ιατρικής. Το όνομα σας έχει συνδεθεί άρρηκτα εδώ και δεκαετίες με την Νεφρολογία στην περιοχή μας, πως καταφέρνετε να ανταποκρίνεστε με απόλυτη επιτυχία τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον οικογενειακό σας ρόλο;

Είναι αλήθεια ότι από τότε που έλαβα την ειδικότητα της νεφρολογίας υπήρξα το στήριγμα του πατέρα μου τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στην οικογένεια μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία του λόγια και τις συμβουλές του αείμνηστου πατέρα μου κου Κων/νου Τρίγκα που με παρότρυνε να βοηθήσω και να στηρίξω τα υπόλοιπα τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας μου. Όσο αφορά τον σύζυγο μου γνωρίζοντας το όνειρο του ήμουν αυτή που τον παρότρυνα για μια νοσοκομειακή ανεξάρτητη από δεσμεύσεις καριέρα και δικαιώθηκα πλήρως αφού ο σύζυγος μου κατέχει πλέον την θέση του Δ/ντή της Νεφρολογικής Κλινικής του ΓΝΠ ‘’Άγιος Ανδρέας΄’ .



Από μικρό παιδί δίπλα στον πατέρα μου έμαθα να εργάζομαι σκληρά στην υπηρεσία του συνανθρώπου. Ο ρόλος της συζύγου και μητέρας δυο κοριτσιών με βοήθησε να αποκτήσω ισορροπία και να ολοκληρώσω την προσωπικότητα μου.

Πείτε μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας στον Καναδά.

Στο Τορόντο του Καναδά βρέθηκα με τον σύζυγο μου και την τότε 3 ετών κόρη μας με υποτροφία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας για μετεκπαίδευση. Ήδη είχα ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και είχα ξεκινήσει την διατριβή μου στην Ιατρική Σχολή Πατρών αλλά θεωρήσαμε με τον σύζυγο μου ότι θα έπρεπε να βγούμε εκτός των στενών ορίων της Ελλάδας και να παρακολουθήσουμε τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις προς όφελος των ασθενών μας. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία ζωής για εμένα γιατί είδα ότι μπορούσα να συνδυάσω και να ανταποκριθώ επαρκώς σε όλους τους ρόλους που μου επιφύλαξε η ζωή. Επιπλέον γνώρισα και συναναστράφηκα με αξιόλογους επιστήμονες αλλά και απλούς ανθρώπους. Επίσης φρόντισα να μεταφέρω στον ΚΥΑΝΟ ΣΤΑΥΡΟ όλη την νέα τεχνογνωσία της Αιμοκάθαρσης αλλά και της Νεφρολογίας καθώς και τα προηγμένα συστήματα παροχής υγείας του Καναδά.

Θα μπορούσατε να λύσετε κάποιες απορίες που αφορούν το γνωστικό σας αντικείμενο όπως για παράδειγμα, τι είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια;

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή διαφορετικά η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι μια κλινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μόνιμη νεφρική βλάβη, με ή χωρίς απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Η ΧΝΝ διαχωρίζεται από την οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) ή οξεία νεφρική ανεπάρκεια όπου έχουμε αιφνίδια απώλεια της νεφρικής λειτουργίας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής νόσου;

Στα αρχικά στάδια είναι μια αποδεδειγμένα σιωπηλή νόσος. Για πολλά χρόνια δεν έχει συμπτώματα και γενικά θεωρείται μια ύπουλη νόσος. Βαθμιαία όμως τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

-Υπέρταση: Η υψηλή αρτηριακή πίεση ενδεχομένως να αποτελεί εκδήλωση νεφρικής νόσου. Οι νεφροί διατελούν σημαντικό ρυθμιστικό μηχανισμό της αρτηριακής πίεσης.

-Διαταραχές στην απέκκριση των ούρων: Η κύρια λειτουργία των νεφρών είναι η παραγωγή των ούρων, οπότε αλλαγές που μπορεί να παρατηρηθούν στην ποσότητα και στο χρώμα των ούρων μπορεί να αποτελούν ένδειξη χρόνιας νεφρικής νόσου.

-Οίδημα – διαταραχές ομοιόστασης νεφρών και άλατος: Όταν οι νεφροί δυσλειτουργούν διαταράσσεται μια βασική λειτουργία τους, που είναι η κατακράτηση νερού και νατρίου στο σώμα, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή οιδήματος - « πρηξίματος» σε διάφορες περιοχές του σώματος, συνήθως στα πόδια, τους αστραγάλους αλλά και το πρόσωπο και τα χέρια.

-Αναιμία: Αυτό συμβαίνει διότι τα λειτουργούντα νεφρά παράγουν μια ορμόνη που λέγεται ερυθροποιητίνη και η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων από το μυελό των οστών. Όταν κάποιο άτομο πάσχει από νεφρική νόσο, η ορμόνη αυτή μειώνεται και η μείωση αυτή οδηγεί στην αναιμία.

-Διαταραχές ύπνου και διάθεσης: Αυπνία ή αναστροφή ύπνου παρατηρείται συχνά.

-Γαστρεντερολογικές διαταραχές: Τα συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα οφείλονται στην συσσώρευση ουρίας και άλλων ουσιών στον οργανισμό γιατί δεν απεκκρίνονται σωστά από τα νεφρά. Έτσι όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ουραιμική συνδρομή εμφανίζει ανορεξία, απέχθεια προς το κρέας, ναυτία, εμετούς, κοιλιακό άλγος και διαταραχές στις κενώσεις.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας;

Η νόσος έχει τεράστιες ψυχολογικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένεια του, και επιβαρύνει τα διάφορα εθνικά συστήματα υγείας. Η συχνότητα εμφάνισής της, κυμαίνεται παγκοσμίως στο 10%-14%, που σημαίνει ότι ένας στους περίπου 10 κατοίκους πάσχει από ΧΝΝ. Οι ασθενείς με ΧΝΝ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και συνεπώς αυξημένη θνητότητα. Η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, η παχυσαρκία, το γήρας, η υπερουριχαιμία, διάφορα κληρονομικά νοσήματα και οι σπειραματοπάθειες αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή της.