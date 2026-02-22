Back to Top
Όταν η Πάτρα γίνεται ποίημα χρωμάτων

φωτογραφία eurokinissi

Η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μεταμορφώνει την Πάτρα σε έναν ζωντανό καμβά: πολύχρωμες στολές, χαμόγελα και ρυθμοί που μοιάζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία.

Η πόλη αναπνέει κέφι, δημιουργία και ενέργεια, αποδεικνύοντας πως το καρναβάλι δεν είναι μόνο γιορτή – είναι μια στιγμή συλλογικής μαγείας.

