Όταν η Πάτρα γίνεται ποίημα χρωμάτων

Η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μεταμορφώνει την Πάτρα σε έναν ζωντανό καμβά: πολύχρωμες στολές, χαμόγελα και ρυθμοί που μοιάζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία.
Η πόλη αναπνέει κέφι, δημιουργία και ενέργεια, αποδεικνύοντας πως το καρναβάλι δεν είναι μόνο γιορτή – είναι μια στιγμή συλλογικής μαγείας.
