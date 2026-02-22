Πάτρα: Όλες οι κυκλοφοριακές αλλαγές για τη Μεγάλη Παρέλαση και την Τελετή Λήξης- Πώς κινούνται τα οχήματα στο κέντρο

Σε πλήρη εφαρμογή έχουν τεθεί από το πρωί τα μέτρα της Τροχαίας στην Πάτρα, λόγω της Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινό Καρναβάλι, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και αύριο, Καθαρά Δευτέρα, στην περιοχή της πλαζ.

Κυριακή: Απαγορεύσεις από το πρωί έως το βράδυ

Από τις 07:00 έως τις 22:00 απαγορεύεται η στάθμευση σε βασικούς δρόμους του κέντρου, όπως:

Η οδός Κορίνθου

Η πλατεία Γεωργίου Α΄

Οι οδοί Φαβιέρου, Μουρούζη και Νόρμαν

Οι οδοί Γ. Ολυμπίου, Σμύρνης, Καποδιστρίου, Δημ. Υψηλάντου και άλλοι κάθετοι δρόμοι της Κορίνθου

Η οδός Παπαφλέσσα και η οδός Καλαμογδάρτη

Η οδός Κοραή

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά από τις 11:00 έως τις 22:00, ενώ σε ορισμένα σημεία, όπως τμήμα της οδού Κορίνθου, οι περιορισμοί ισχύουν ήδη από τις 09:00.

Επιπλέον, από τις 20:00 και μετά, θα διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αγίου Ανδρέου και Όθωνος Αμαλίας, λόγω της τελετής καύσης του Καρνάβαλου.

Δευτέρα: Ειδικές ρυθμίσεις για την πλαζ

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της πλαζ, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

Η παραλιακή οδός προς την πλαζ θα λειτουργεί μονοδρομημένα με κατεύθυνση προς την πλαζ

Η έξοδος των οχημάτων θα γίνεται μέσω της νέας οδού προς την οδό Αθηνών

Η στάθμευση θα επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους

Απαγορεύεται η είσοδος και στάθμευση φορτηγών και εκπαιδευτικών οχημάτων

Από τα μέτρα εξαιρούνται τα αστικά λεωφορεία, τα ταξί, τα δίκυκλα και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση σε όλη την πόλη.