Πάτρα: Με τροποποιημένα δρομολόγια σήμερα τα αστικά λεωφορεία για τη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού

Με ειδικό πρόγραμμα λειτουργούν σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, τα λεωφορεία του Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινό Καρναβάλι.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ από χθες, με βασική αφετηρία για πολλές γραμμές την οδό Κανακάρη, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση από και προς το κέντρο της Πάτρας.

Συνεχής εξυπηρέτηση βασικών προορισμών

Η γραμμή Νο 2 προς ΤΕΙ και η γραμμή Νο 6 προς Πανεπιστήμιο λειτουργούν σε 24ωρη βάση, με ενισχυμένα δρομολόγια, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό επιβατών από και προς τις φοιτητικές και περιφερειακές περιοχές.

Οι γραμμές Νο 1, Νο 3, Νο 7 και Νο 8 εξυπηρετούν το κοινό με αφετηρία την Κανακάρη, ενώ τα δρομολόγια εκτελούνται με αυξημένη συχνότητα, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ειδικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της παρέλασης

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρέλασης, ορισμένες γραμμές, όπως η Νο 6, θα τερματίζουν νωρίτερα, στον κόμβο Κουρτέσι, ενώ η γραμμή Νο 5 θα εξυπηρετεί τους επιβάτες με στάση στο parking της Παπαφλέσσα.

Το Αστικό ΚΤΕΛ καλεί το επιβατικό κοινό να επιδεικνύει κατανόηση και να ακολουθεί τις οδηγίες, καθώς η σημερινή ημέρα αποτελεί την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης.

Οι τροποποιήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος των εκδηλώσεων το βράδυ της Κυριακής.