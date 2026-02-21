Πάτρα: Τροποποιημένα δρομολόγια αστικών λεωφορείων σήμερα λόγω της νυχτερινής ποδαράτης

Αλλαγές από τις 14:00 – Στην οδό Κανακάρη η αφετηρία βασικών γραμμών για την εξυπηρέτηση των καρναβαλικών εκδηλώσεων
Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00, τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 στην Πάτρα.
Στόχος των αλλαγών είναι η ασφαλής και ομαλή μετακίνηση των χιλιάδων πολιτών και επισκεπτών που θα συμμετάσχουν ή θα παρακολουθήσουν τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στο κέντρο της πόλης.
Νέα αφετηρία στο κέντρο
Από τις 14:00 και μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων, αφετηρία για τις γραμμές Νο 1 (Εγλυκάδα), Νο 2 (ΤΕΙ), Νο 3 (Ζαρουχλέικα), Νο 7 (Parking Περιβόλας) και Νο 8 (Άνω & Κάτω Οβρυά) ορίζεται η οδός Κανακάρη, στο τμήμα μεταξύ Πατρέως και Βότση.
Βασικές αλλαγές ανά γραμμή
Γραμμή Νο 1 – Εγλυκάδα
Τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέσω Κανακάρη και Γούναρη ανά 30 λεπτά, με επιστροφή μέσω Καραϊσκάκη και Πατρέως. Το τελευταίο δρομολόγιο έχει οριστεί για τις 23:30.
Γραμμή Νο 2 – ΤΕΙ
Τα δρομολόγια εκτελούνται όλο το 24ωρο, με συχνότητα έως και κάθε 10 λεπτά στις βασικές διαδρομές από και προς το κέντρο μέσω Κανακάρη. Η εξυπηρέτηση από τον Νέο Δρόμο δεν θα πραγματοποιείται – οι επιβάτες εξυπηρετούνται από τη γραμμή Νο 6.
Γραμμή Νο 3 – Ζαρουχλέικα
Τα λεωφορεία θα κινούνται μέσω Βορείου Ηπείρου, Σολωμού και Καραϊσκάκη με αφετηρία την Κανακάρη. Το τελευταίο δρομολόγιο είναι προγραμματισμένο για τις 24:00.
Γραμμή Νο 5 – Τσουκαλέικα
Δεν υπάρχουν αλλαγές στα ωράρια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της παρέλασης τα λεωφορεία θα σταματούν στο parking της Παπαφλέσσα. Τελευταίο δρομολόγιο στις 24:15.
Γραμμή Νο 6 – Πανεπιστήμιο
Τα δρομολόγια εκτελούνται σε 24ωρη βάση, με τερματισμό στην περιοχή Αγίας Σοφίας και αφετηρία από Κουρτέσι και Κορίνθου.
Γραμμή Νο 7 – Parking Περιβόλας
Δρομολόγια ανά μία ώρα, με εξυπηρέτηση μέσω Γούναρη, Καραϊσκάκη και Πατρέως προς Κανακάρη.
Γραμμή Νο 8 – Άνω & Κάτω Οβρυά
Δρομολόγια ανά 30 λεπτά, με τελευταίο στις 24:15 και αφετηρία επίσης από την Κανακάρη.
Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον τροποποιήσεις ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
