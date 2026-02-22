Πατρινό Καρναβάλι 2026: Οι DJs που δίνουν τον ρυθμό στην μεγάλη παρέλαση

Η καρναβαλική εμπειρία κορυφώνεται σήμερα με τη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες ζουν από κοντά ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο χρώματα, άρματα και μουσική.

Στο πλευρό τους, η ομάδα DJs που καθοδηγεί τον ρυθμό του Καρναβαλιού συνεχίζει την απογείωση της διάθεσης: Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος, Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος, παντρεύοντας τη διασκέδαση με τις πιο ξεσηκωτικές μουσικές επιλογές.