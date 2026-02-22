Πατρινό Καρναβάλι 2026: Με Sicario απόψε η Τελετή Λήξης στον Μώλο της Αγίου Νικολάου

Με τον απόηχο της Μεγάλης Παρέλασης να παραμένει ζωντανός, η Πάτρα ετοιμάζεται για το τελευταίο και πιο συγκινητικό ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Στις 21:00, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, όπου χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες θα αποχαιρετίσουν τη μεγάλη γιορτή της πόλης σε μια τελετή λήξης που αναμένεται εντυπωσιακή.

Την επίσημη λήξη του θεσμού θα κηρύξει ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας και μέλη της διοίκησης, σηματοδοτώντας παράλληλα και την έναρξη του επόμενου καρναβαλιού, του 2027.

Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρεθεί η καθιερωμένη καύση του Καρνάβαλου, που θα παραδοθεί στις φλόγες στέλνοντας μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Ο ουρανός της Πάτρας θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα, σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό του Παύλος Νάνος, σε μια κορύφωση γεμάτη ρυθμό, ένταση και δυνατή μουσική.

Η τελετή θα ξεκινήσει με ένα θεαματικό δεκάλεπτο ακροβατικών από την ομάδα Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Δημήτρης Μουλίνος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ένα σύντομο flashback στις κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Μετά την καύση και τα πυροτεχνήματα, τη σκυτάλη παίρνει ο δημοφιλής Sicario, ο οποίος υπόσχεται μια εκρηκτική συναυλία. Με το διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ» και επιτυχίες όπως «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω» και «Κούκλα», αλλά και τη συνεργασία «PARADISO» με τον Κωνσταντίνος Αργυρός και τον SNIK, ο καλλιτέχνης έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.