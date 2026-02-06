Πατρινό Καρναβάλι 2026: ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα το Σάββατο

11πμ-2μμ στην πλατεία Γεωργίου
Το Σάββατο το πρωί σερπαντίνα, κομφετί, σάτιρα και μουσική ανεβαίνουν στη σκηνή.
Ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές Ερασιτεχνικές Ομάδες.
Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:
«Χάσαμε το σήμα»
« Καρναβαλικό Αλαλούμ.»
«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»
«Το προξενιό»
«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»
«Οι αναποφάσιστοι»
«...ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»
«Στέφεται...... Ποιος Στέφεται;»
«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»
το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Και ενδιάμεσα η μουσική με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική να απογειώνουν τον ρυθμό να ξεσηκώνουν το κοινό
Στην παρουσίαση:
Γεωργία Καλογεροπούλου & Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου
