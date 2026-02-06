Πατρινό Καρναβάλι 2026: ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα το Σάββατο

Το Σάββατο το πρωί σερπαντίνα, κομφετί, σάτιρα και μουσική ανεβαίνουν στη σκηνή.

Ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές Ερασιτεχνικές Ομάδες.

Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:

«Χάσαμε το σήμα»

« Καρναβαλικό Αλαλούμ.»

«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»

«Το προξενιό»

«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»

«Οι αναποφάσιστοι»

«...ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»

«Στέφεται...... Ποιος Στέφεται;»

«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»

το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Και ενδιάμεσα η μουσική με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική να απογειώνουν τον ρυθμό να ξεσηκώνουν το κοινό

Στην παρουσίαση:

Γεωργία Καλογεροπούλου & Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου