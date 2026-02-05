Back to Top
The Best Carnival 2026
Studio 54: Το party θεσμός επιστρέφει, μ...

Studio 54: Το party θεσμός επιστρέφει, με περισσότερες εκπλήξεις από ποτέ!

Το Σάββατο 14/2 στο W Rio!

THE BEST CARNIVAL 2026
Το Studio 54, το απόλυτο Disco Glam Party επιστρέφει, το Σάββατο 14/2 στο W Rio!

Ότι γίνει εκεί μένει εκεί! 

Free Drink
Dress Code: 70’s Disco Chic Glam
DJ Κωνσταντίνος Γεωργίου & DjGogos

Hosted by:
Κωνσταντίνος Γεωργίου
Giorgos Karamitsos
Dimitris Fakalos
Nadia Konstantinidi

Σημεία Προπώλησης:
Evathlon total fitness : Αθηνών 5, Ρίο
W Rio : Ποδειδώνος 12, Ρίο
Marmelada : Ρήγα Φεραίου 48, Πλατεία Όλγας
Vino Divino ΠΑΤΡΑ : Πλατεία Βορείου Ηπείρου, Αγία Σοφία
The Mark - Κωνσταντινιδης: Αγίου Νικολάου 29

