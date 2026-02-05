80’s Back 2 Carnival Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Royal – Το απόλυτο καρναβαλικό party επιστρέφει!

Το κέφι στο κόκκινο!
Το πιο original και θρυλικό καρναβαλικό party της πόλης επιστρέφει και φέτος στο Royal για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο τα 80’s ξέρουν!
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026. Η κεντρική αίθουσα του Royal γυρίζει τον χρόνο πίσω και γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ’70s, ’80s και ’90s – τραγούδια που ξέρεις απ’ έξω!
Τον ρυθμό κρατά η δοκιμασμένη και αγαπημένη τριάδα Dj’s:�Στέλιος Αποστολόπουλος – Γιώργος Κουβεργιανός – Παναγιώτης Κολλιόπουλος.
Εικόνες, ήχοι και vibes από τα καρναβάλια των καλύτερών μας χρόνων ζωντανεύουν το προτελευταίο Σάββατο του Καρναβαλιού, στον πιο εκρηκτικό πολυχώρο της πόλης.
? Extra bonus: 80’s inspired μπουφές στο εστιατόριο του Royal για όσους αντέχουν μέχρι τέλους!
? Valentine’s Day αλλιώς!
Σημεία προπώλησης:�• Royal Theater�• Φάρος Εν Πάτραις�• Γωνιά του Βιβλίου (Αγ. Νικολάου 32)�• Παλαιοψητοπωλείο «Ο Στέλιος» (Μαιζώνος 149)�• Discover Bookstore (Βούρβαχη 3)
? Πληροφορίες: 2611 810524
