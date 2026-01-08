Γιάννης Αναστασίου - Cavino: Η τέχνη της επιχειρηματικότητας που κατακτά τον κόσμο

Το τολμηρό Βήμα

Το 1999, η Cavino έκανε ένα νέο τολμηρό βήμα: τη δημιουργία του αμπελώνα Μέγα Σπήλαιο 100 στρεμμάτων στα Καλάβρυτα, σε υψόμετρο 800 μέτρων, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς, κοντά στο Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Ο στόχος ήταν σαφής: η παραγωγή premium οίνων παγκόσμιας κλάσης. Με εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών και ένα έμπειρο οινολογικό team που πειραματίζεται συνεχώς με νέους κλώνους και σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης, η Cavino κατάφερε να δημιουργήσει οίνους που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνογνωσία.

«Το επιχειρείν είναι μια μορφή ταλέντου»

Ο Γιάννης Αναστασίου, διευθύνων σύμβουλος της Cavino, μιλάει στο THE BEST MAGAZINE για την πορεία της εταιρείας και για το τι σημαίνει να ασχολείσαι με την οινοποιία σε βάθος χρόνου. Θυμάται πως προέρχεται από οικογένεια οινοποιών και πως η ενασχόληση με το κρασί ήταν φυσική συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης. «Όταν η δουλειά σου σε εκφράζει, τότε κάθε ημέρα είναι μια νέα ευκαιρία για δημιουργία», εξηγεί, τονίζοντας πως η συνύπαρξη του «θέλω» και του «πρέπει» είναι το ιδανικό για την πλήρη απόδοση και δημιουργικότητα. Ο Γιάννης Αναστασίου αναφέρεται επίσης στη σημασία της επιχειρηματικότητας για τους νέους. Υποστηρίζει πως η δημιουργία μιας δικής σου επι χείρησης δεν είναι θέμα ευφυΐας, αλλά αντοχής στην πίεση και ικανότητας να παίρνεις ρίσκο. Σημαντικό ρόλο παίζει το πάθος για τη δουλειά σου: όταν η δουλειά σου σε εκφράζει, όταν σε κάνει ευτυχισμένο και έχεις το ταλέντο να το κάνεις, τότε η επιχειρηματικότητα μετατρέπεται σε τέχνη. «Το επιχειρείν είναι μια μορφή ταλέντου», λέει με πεποίθηση, προσδίδοντας στην Cavino μια προ σωπική, ανθρώπινη διάσταση που συνδέεται με το όραμα και τη φιλοσοφία του ιδρυτή της.

Ο ίδιος περιγράφει τον τομέα της οινοποιίας ως ιδιαίτερα απαιτητικό. Όλα ξεκινούν από το αμπέλι, η συνέχεια έχει να κάνει με τη δημιουργία του κρασιού, την παρουσίαση και το μάρκετινγκ, μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. «Είναι μια μεγάλη αλυσίδα με πολλές δυσκολίες», λέει, προσθέτοντας πως η ηρεμία και το «κρύο αίμα» είναι απαραίτητα για τη σωστή αντιμετώπιση των καθημερινών εμποδίων. Η Cavino φαίνεται να έχει βρει τη συνταγή για την επιτυχία: παράδοση, τεχνογνωσία, καινοτομία και στρατηγική διαχείριση.

Οι διακρίσεις

Η Cavino έχει διακριθεί για την ποιότητά της σε διεθνείς διαγωνισμούς, με σημαντικές βραβεύσεις. Το 2009 ανακηρύχθηκε το καλύτερο ελληνικό οινοποιείο από το International Wine & Spirits UK, ενώ το 2018 και το 2019 τιμήθηκε ως Πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας για τις κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις της στον κλάδο. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση της εταιρείας στην τελειότητα και την ικανότητά της να ανταγωνίζεται παγκοσμίως, διατηρώντας παράλληλα έντονα ελληνικά χαρακτηριστικά. Η δυναμική της Cavino δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή κρασιού. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην εκπαί δευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ η ενίσχυση της επόμενης γενιάς αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή. Ο Γιάννης Αναστασίου δηλώνει ότι, μετά από χρόνια επαγγελματικής πορείας, έχει ολοκληρώσει το προσωπικό του ταξίδι και τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο μέντορα για τη νέα γενιά επιχειρηματιών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ενδυνάμωση της Cavino. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους αμπελώνες της Αιγιάλειας και στις ΠΟΠ ποικιλίες, δημιουργώντας κρασιά που συνδυάζουν την παράδοση με την καινοτομία, κερδίζοντας συνεχώς την αναγνώριση των οινοκριτικών και των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.