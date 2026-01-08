Γιάννης Αναστασίου - Cavino: Η τέχνη της επιχειρηματικότητας που κατακτά τον κόσμο

Μας μίλησε στα πλαίσια του αφιερώματος "Επιχειρείν αλλιώς" στο The Best Magazine που κυκλοφορεί
Από τις πλαγιές της ορεινής Αχαΐας, όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα, αναδύεται μια ιστορία επιμονής, πάθους και καινοτομίας. Η Cavino, η οινοποιία που γεννήθηκε στο Αίγιο το 1958, συνεχίζει να διαγράφει μια πορεία εντυπωσιακής ανάπτυξης και διεθνούς αναγνώρισης, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό κρασί μπορεί να έχει παγκόσμια ακτινοβολία. Η εταιρεία ξεκίνησε ως όραμα δύο ανθρώπων, του Κωνσταντίνου Αναστασίου και του Ιωάννη Δούσκα, οι οποίοι αξιοποίησαν το χαρισματικό αμπε λουργικό τοπίο της περιοχής και κατάφεραν να δώσουν νέα πνοή στη σύγχρονη ελληνική οινοποιία και αποσταγματοποιία.
Η Cavino βασίστηκε εξαρχής σε επιλεγμένες τοπικές ποικιλίες, όπως ο Ροδίτης, το Λαγόρθι, ο Σιδερίτης, το Αγιωργίτικο, το Μαύρο Καλαβρυτινό και φυσικά η ξακουστή Μαυροδάφνη, ενώ παράλλη λα εισήγαγε διεθνείς ποικιλίες όπως το Sauvignon Blanc, το Chardonnay, το Riesling, το Merlot, το Syrah και το Cabernet Sauvignon. Ο συνδυασμός τοπικής παράδοσης και κοσμοπολίτικης προσέγ γισης δημιούργησε το μοναδικό προφίλ της εταιρείας, που σήμερα αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η δυναμική εξέλιξη
Η εξέλιξη της Cavino μέσα στα χρόνια αποδεικνύει τη δυναμική της εταιρείας και την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία εκσυγχρονίστηκε πλήρως, επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και δημιουργώντας τέσσερις νέες εμφιαλωτικές γραμμές για να εξασφαλίσει την απόλυτη ποιότητα των κρασιών και των αποσταγμάτων της. Παράλληλα, κλιματιζόμενοι αποθηκευτικοί χώροι 5.000 τετραγωνικών μέτρων διασφαλίζουν τη σωστή φύλαξη των προϊόντων, από το τσίπουρο και το ούζο μέχρι τα εκλεκτά brandy. Σήμερα, η Cavino είναι πιστοποιημένη με ISO, BRC και IFS highest level, εξάγοντας περισσότερο από το 75% της παραγωγής της σε 50 χώρες και καταγράφοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στον διεθνή χώρο.
Το τολμηρό Βήμα
Το 1999, η Cavino έκανε ένα νέο τολμηρό βήμα: τη δημιουργία του αμπελώνα Μέγα Σπήλαιο 100 στρεμμάτων στα Καλάβρυτα, σε υψόμετρο 800 μέτρων, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς, κοντά στο Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Ο στόχος ήταν σαφής: η παραγωγή premium οίνων παγκόσμιας κλάσης. Με εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών και ένα έμπειρο οινολογικό team που πειραματίζεται συνεχώς με νέους κλώνους και σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης, η Cavino κατάφερε να δημιουργήσει οίνους που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνογνωσία.
«Το επιχειρείν είναι μια μορφή ταλέντου»
Ο Γιάννης Αναστασίου, διευθύνων σύμβουλος της Cavino, μιλάει στο THE BEST MAGAZINE για την πορεία της εταιρείας και για το τι σημαίνει να ασχολείσαι με την οινοποιία σε βάθος χρόνου. Θυμάται πως προέρχεται από οικογένεια οινοποιών και πως η ενασχόληση με το κρασί ήταν φυσική συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης. «Όταν η δουλειά σου σε εκφράζει, τότε κάθε ημέρα είναι μια νέα ευκαιρία για δημιουργία», εξηγεί, τονίζοντας πως η συνύπαρξη του «θέλω» και του «πρέπει» είναι το ιδανικό για την πλήρη απόδοση και δημιουργικότητα. Ο Γιάννης Αναστασίου αναφέρεται επίσης στη σημασία της επιχειρηματικότητας για τους νέους. Υποστηρίζει πως η δημιουργία μιας δικής σου επι χείρησης δεν είναι θέμα ευφυΐας, αλλά αντοχής στην πίεση και ικανότητας να παίρνεις ρίσκο. Σημαντικό ρόλο παίζει το πάθος για τη δουλειά σου: όταν η δουλειά σου σε εκφράζει, όταν σε κάνει ευτυχισμένο και έχεις το ταλέντο να το κάνεις, τότε η επιχειρηματικότητα μετατρέπεται σε τέχνη. «Το επιχειρείν είναι μια μορφή ταλέντου», λέει με πεποίθηση, προσδίδοντας στην Cavino μια προ σωπική, ανθρώπινη διάσταση που συνδέεται με το όραμα και τη φιλοσοφία του ιδρυτή της.
Ο ίδιος περιγράφει τον τομέα της οινοποιίας ως ιδιαίτερα απαιτητικό. Όλα ξεκινούν από το αμπέλι, η συνέχεια έχει να κάνει με τη δημιουργία του κρασιού, την παρουσίαση και το μάρκετινγκ, μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. «Είναι μια μεγάλη αλυσίδα με πολλές δυσκολίες», λέει, προσθέτοντας πως η ηρεμία και το «κρύο αίμα» είναι απαραίτητα για τη σωστή αντιμετώπιση των καθημερινών εμποδίων. Η Cavino φαίνεται να έχει βρει τη συνταγή για την επιτυχία: παράδοση, τεχνογνωσία, καινοτομία και στρατηγική διαχείριση.
Οι διακρίσεις
Η Cavino έχει διακριθεί για την ποιότητά της σε διεθνείς διαγωνισμούς, με σημαντικές βραβεύσεις. Το 2009 ανακηρύχθηκε το καλύτερο ελληνικό οινοποιείο από το International Wine & Spirits UK, ενώ το 2018 και το 2019 τιμήθηκε ως Πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας για τις κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις της στον κλάδο. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση της εταιρείας στην τελειότητα και την ικανότητά της να ανταγωνίζεται παγκοσμίως, διατηρώντας παράλληλα έντονα ελληνικά χαρακτηριστικά. Η δυναμική της Cavino δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή κρασιού. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην εκπαί δευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ η ενίσχυση της επόμενης γενιάς αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή. Ο Γιάννης Αναστασίου δηλώνει ότι, μετά από χρόνια επαγγελματικής πορείας, έχει ολοκληρώσει το προσωπικό του ταξίδι και τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο μέντορα για τη νέα γενιά επιχειρηματιών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ενδυνάμωση της Cavino. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους αμπελώνες της Αιγιάλειας και στις ΠΟΠ ποικιλίες, δημιουργώντας κρασιά που συνδυάζουν την παράδοση με την καινοτομία, κερδίζοντας συνεχώς την αναγνώριση των οινοκριτικών και των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.
Ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται
Η Cavino δεν είναι απλώς ένα οινοποιείο. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, πειραματίζεται και προσαρμόζεται στις τάσεις της αγοράς, χωρίς να χάνει την ελληνική ταυτότητά του. Η εικόνα που αναδύεται είναι εκείνη μιας εταιρείας που καταφέρνει να ισορροπήσει την παράδοση με τη μοντέρνα τεχνογνωσία, τη φυσική ομορφιά του αμπελώνα με τις διεθνείς απαιτήσεις της αγοράς, και το όραμα με την πράξη. Η Cavino δεν συμβιβάζεται με το μέτριο. Θέτει υψηλούς στόχους και τους πετυχαίνει, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως παγκόσμιο κόμβο οινοποιίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Cavino υπόσχεται να παραμείνει ο χρυσός πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού, συνεχίζοντας να καινοτομεί, να εξελίσσεται και να εντυπωσιάζει τόσο τους λάτρεις του κρασιού, όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου σε όλο τον κόσμο. Η ιστορία της είναι η ιστορία μιας ελληνικής επιχείρησης που, με όραμα, πάθος και τεχνογνωσία, κατάφερε να γράψει τη δική της σελίδα στον διεθνή χάρτη της οινοποιίας, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή και μετατρέποντας κάθε μπουκάλι σε μια εμπειρία που συνδυάζει παράδοση, ποιότητα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.
Το ελληνικό κρασί δεν είναι απλά προϊόν, αλλά πολιτισμός, πάθος και παγκόσμια αναγνώριση
Η Cavino αποτελεί πλέον πρότυπο επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας τοπική ταυτότητα, premium προϊόντα και στρατηγική διεθνή σκέψη. Με σεβασμό στην ελληνική κληρονομιά και ανοιχτό μυαλό στις προ κλήσεις του μέλλοντος, η Cavino καταφέρνει να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και να δημιουργεί προϊόντα που αφήνουν ανεξίτηλο στίγμα στους καταναλωτές. Το όραμα των ιδρυτών συνεχίζεται με αμείωτη δυναμική, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό κρασί δεν είναι απλά προϊόν, αλλά πολιτισμός, πάθος και παγκόσμια αναγνώριση. Και όπως λέει ο Γιάννης Αναστασίου, όταν το πραγματικό κίνητρο δεν είναι το καθήκον, αλλά η αγάπη για αυτό που χτίζεις, μπορείς να αποδώσεις στο 100% και να αφήσεις πίσω σου ένα ανεξίτηλο στίγμα στον κόσμο της οινοποιίας.
