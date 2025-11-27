BitMyJob: Η πρωτοπόρος στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα που συνεχώς εξελίσσεται

Η BitMyJob εξειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων και eshop εδώ και 17 χρόνια. Με έδρα την Πάτρα, έχει βοηθήσει επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα να εξελιχθούν διαδικτυακά. Στο πελατολόγιο της εντάσσονται κορυφαία brands, με διεθνή αντίκτυπο και παρουσία, γεγονός που κατατάσσει την BitMyJob ως μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.

Η πορεία της όλα αυτά τα χρόνια

Η BitMyJob ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 στην Πάτρα, από δύο μηχανικούς λογισμικού με όραμα να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα καινοτομούσε στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων στο διαδίκτυο. Ο Γιάννης Αναστασόπουλος και ο Σωτήρης Ασημακόπουλος δημιούργησαν μια εταιρεία παροχής ψηφιακών λύσεων υψηλού επιπέδου, όπου τίποτα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο. Με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και εξαιρετικές προγραμματιστικές γνώσεις, κατάφεραν από νωρίς να ξεχωρίσουν, υλοποιώντας λύσεις για ιδιαίτερα απαιτητικά έργα.

Το 2011, σχεδίασαν και κατασκεύασαν μία πλήρως custom διαδικτυακή πλατφόρμα για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοποβολής που διοργανώθηκε στη Ρόδο. Το έργο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και σχεδόν αμέσως ακολούθησε η ανάληψη ενός ακόμη πιο σύνθετου εγχειρήματος: η δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης αθλητικών σωματείων και αγώνων, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα, εξυπηρετώντας δεκάδες χιλιάδες αιτήματα προς Αθλητικές Ομοσπονδίες. Από τότε, η πορεία της BitMyJob ήταν σταθερά ανοδική.