BitMyJob: Η πρωτοπόρος στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα που συνεχώς εξελίσσεται

Η BitMyJob εξειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων και eshop εδώ και 17 χρόνια. Με έδρα την Πάτρα, έχει βοηθήσει επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα να εξελιχθούν διαδικτυακά. Στο πελατολόγιο της εντάσσονται κορυφαία brands, με διεθνή αντίκτυπο και παρουσία, γεγονός που κατατάσσει την BitMyJob ως μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.
Η πορεία της όλα αυτά τα χρόνια
Η BitMyJob ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 στην Πάτρα, από δύο μηχανικούς λογισμικού με όραμα να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα καινοτομούσε στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων στο διαδίκτυο. Ο Γιάννης Αναστασόπουλος και ο Σωτήρης Ασημακόπουλος δημιούργησαν μια εταιρεία παροχής ψηφιακών λύσεων υψηλού επιπέδου, όπου τίποτα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο. Με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και εξαιρετικές προγραμματιστικές γνώσεις, κατάφεραν από νωρίς να ξεχωρίσουν, υλοποιώντας λύσεις για ιδιαίτερα απαιτητικά έργα.
Το 2011, σχεδίασαν και κατασκεύασαν μία πλήρως custom διαδικτυακή πλατφόρμα για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοποβολής που διοργανώθηκε στη Ρόδο. Το έργο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και σχεδόν αμέσως ακολούθησε η ανάληψη ενός ακόμη πιο σύνθετου εγχειρήματος: η δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης αθλητικών σωματείων και αγώνων, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα, εξυπηρετώντας δεκάδες χιλιάδες αιτήματα προς Αθλητικές Ομοσπονδίες. Από τότε, η πορεία της BitMyJob ήταν σταθερά ανοδική.
Το 2012 μία ομάδα από μηχανικούς της εταιρείας, ανέλαβε να εξελίξει περαιτέρω την BitMyJob ως πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. Δημιουργήθηκε η απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη των πιο διαδεδομένων eCommerce πλατφορμών, ενώ το 2016 η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της εντάσσοντας στο δυναμικό της την ισχυρή πλατφόρμα Adobe Magento.Σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε μεγάλα έργα και απέκτησε υψηλή εξειδίκευση, λαμβάνοντας μέρος το 2019 στο μεγαλύτερο συνέδριο Adobe στο Άμστερνταμ και αποκτώντας την πρώτη επίσημη πιστοποίησή της στην πλατφόρμα.
Με εξωστρέφεια, δυναμική παρουσία και ισχυρές συνεργασίες, η BitMyJob αποτελεί τη μοναδική Πατρινή εταιρεία του κλάδου που συμμετείχε σταθερά ως μεγάλος χορηγός στην πιο διαδεδομένη διοργάνωση για το eCommerce στη χώρα, που πραγματοποιείται στο Ζάππειο. Μάλιστα, ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παρουσίασε ολοκληρωμένο έργο Magento με τεχνολογία PWA, αποδεικνύοντας τις δυνατότητές της και κερδίζοντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων.
Το μεγάλο στοίχημα
Μετά το 2020 και την πανδημία, το eCommerce εξελίχθηκε ταχύτατα και βρήκε την BitMyJob καλά προετοιμασμένη για την επόμενη ημέρα. Η εταιρεία ήταν σε θέση να παρέχει άμεσα προηγμένες λύσεις για την ανάπτυξη και τη συντήρηση ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς και για την ασφαλή και αποδοτική φιλοξενία τους.
Οι εξελίξεις στον χώρο ήταν συνεχείς και έντονες και η BitMyJob δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός. Επένδυσε σε διαρκείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού της σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα το διαδικτυακό εμπόριο.
Σήμερα, η BitMyJob διαθέτει μία ισχυρή ομάδα έτοιμη να αναλάβει κάθε απαιτητικό έργο, καθώς και έμπειρους συμβούλους που καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στη συνολική ψηφιακή τους παρουσία. Η φύση του eCommerce έχει αλλάξει: δεν αφορά πλέον μόνο προϊόντα και αγορές, αλλά μια ευρύτερη εμπειρία που πρέπει να αφήνει ένα ισχυρό και θετικό αποτύπωμα στον πελάτη.
Το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία μιας μοναδικής, ενιαίας εμπειρίας σε κάθε eshop που αναλαμβάνουμε. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά να κάνουμε στην BitMyJob.
Στοιχεία Επικοινωνίας & Τοποθεσία
-Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 185, Πάτρα
-Τηλέφωνο: 261 261 5218
-Email: [email protected]
-Website: bitmyjob.gr
