Η υγιής επιχειρηματικότητα στην αγορά άθλησης και διατροφής - Συνάντηση Επιμελητηρίου Αχαΐας με γυμναστηριούχους και διατροφολόγο

Σε κλίμα συνεργασίας αλλά και έντονου προβληματισμού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και των εκπροσώπων του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας.

Στη συζήτηση την οποία οργάνωσε το thebest.gr, συμμετείχε και η διατροφολόγος Τζίνα Τσιχλιά, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της διατροφής και της ευεξίας.

Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων παρουσίασαν τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, εστιάζοντας κυρίως στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από «ανεπίσημους» χώρους άθλησης: ιδιωτικούς και μη αδειοδοτημένους χώρους προπόνησης, καθώς και trainers χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες πιστοποιήσεις. Όπως τονίστηκε, η δραστηριότητα αυτή όχι μόνο λειτουργεί εις βάρος των επιχειρήσεων που τηρούν τη νομιμότητα, αλλά και δημιουργεί κινδύνους για τους ασκούμενους.

Από την πλευρά της, η κ. Τσιχλιά αναφέρθηκε στο φαινόμενο μη πιστοποιημένων προσώπων που παρέχουν διατροφικές οδηγίες σε χώρους άθλησης ή άλλους χώρους, χωρίς επιστημονική κατάρτιση και χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Το φαινόμενο αυτό, όπως σημείωσε, υπονομεύει την αξιοπιστία του επαγγέλματος του διατροφολόγου και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης υπογράμμισε ότι ο φορέας βρίσκεται στο πλευρό των επαγγελματιών και προτίθεται να συμβάλλει ώστε να διαμορφωθεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση της νομιμότητας και της επαγγελματικής προοπτικής στους συγκεκριμένους κλάδους.