Η υγιής επιχειρηματικότητα στην αγορά άθλησης και διατροφής - Συνάντηση Επιμελητηρίου Αχαΐας με γυμναστηριούχους και διατροφολόγο

Αλλαγές, ελέγχους και συνεργασίες προτείνει το Επιμελητήριο Αχαΐας για την προστασία των πιστοποιημένων επαγγελματιών και την ενίσχυση του κλάδου άθλησης και διατροφής
Σε κλίμα συνεργασίας αλλά και έντονου προβληματισμού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και των εκπροσώπων του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας.
Στη συζήτηση την οποία οργάνωσε το thebest.gr, συμμετείχε και η διατροφολόγος Τζίνα Τσιχλιά, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της διατροφής και της ευεξίας.
Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων παρουσίασαν τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, εστιάζοντας κυρίως στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από «ανεπίσημους» χώρους άθλησης: ιδιωτικούς και μη αδειοδοτημένους χώρους προπόνησης, καθώς και trainers χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες πιστοποιήσεις. Όπως τονίστηκε, η δραστηριότητα αυτή όχι μόνο λειτουργεί εις βάρος των επιχειρήσεων που τηρούν τη νομιμότητα, αλλά και δημιουργεί κινδύνους για τους ασκούμενους.
Από την πλευρά της, η κ. Τσιχλιά αναφέρθηκε στο φαινόμενο μη πιστοποιημένων προσώπων που παρέχουν διατροφικές οδηγίες σε χώρους άθλησης ή άλλους χώρους, χωρίς επιστημονική κατάρτιση και χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Το φαινόμενο αυτό, όπως σημείωσε, υπονομεύει την αξιοπιστία του επαγγέλματος του διατροφολόγου και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης υπογράμμισε ότι ο φορέας βρίσκεται στο πλευρό των επαγγελματιών και προτίθεται να συμβάλλει ώστε να διαμορφωθεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση της νομιμότητας και της επαγγελματικής προοπτικής στους συγκεκριμένους κλάδους.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου και υλοποίηση κοινών δράσεων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της επιχειρηματικότητας στον χώρο της άθλησης και της διατροφής, αλλά και με την εκτίμηση οτι η Αχαΐα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προώθησης της υγείας μέσα από τις συνεργασίες των επαγγελματιών, των φορέων και των πολιτών.
