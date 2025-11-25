Shoeland: Μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση που στηρίζει κάθε σας βήμα από το 1990

Συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση να προσφέρει ποιοτικά παπούτσια για όλη την οικογένεια, πάντα σε προσιτές τιμές
Το Shoeland είναι μια τοπική, οικογενειακή επιχείρηση με παράδοση και παρουσία που μετρά πάνω από 30 χρόνια. Από το 1990 μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση να προσφέρουμε ποιοτικά παπούτσια για όλη την οικογένεια, πάντα σε προσιτές τιμές, με τη ζεστασιά και την ανθρώπινη προσέγγιση που χαρακτηρίζει κάθε οικογενειακό κατάστημα.
Η ιστορία μας
Ξεκινώντας ως μια οικογενειακή προσπάθεια, το Shoeland εξελίχθηκε χάρη στη στήριξη των κατοίκων της Πάτρας, στους οποίους είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Με σταθερά βήματα, επιμονή και αγάπη για το αντικείμενο, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ποικιλία, ποιότητα και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.
Με κάθε γενιά, η επιχείρηση εξελίχθηκε, ανανεώθηκε και εκσυγχρονίστηκε χωρίς όμως να χαθεί η προσωπική, ανθρώπινη επαφή που μας χαρακτηρίζει.
Η αποστολή μας
Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη:Να προσφέρουμε αξιόπιστα, άνετα και ποιοτικά παπούτσια για κάθε ηλικία και κάθε στιλ, σε τιμές που μπορεί να υποστηρίξει κάθε οικογένεια.
Γνωρίζουμε ότι το σωστό παπούτσι δεν είναι απλώς μια αγορά, είναι η βάση της καθημερινότητας, της άνεσης και της αυτοπεποίθησης. Με αυτή τη φιλοσοφία επιλέγουμε τα προϊόντα μας και εξυπηρετούμε κάθε πελάτη.
Οι αξίες μας
Οι αξίες είναι αυτές που μας ορίζουν και μας καθοδηγούν σε κάθε μας βήμα:
Ποιότητα
Κάθε ζευγάρι παπούτσια και κάθε είδος που διαθέτουμε έχει επιλεγεί με προσοχή, ώστε να αντέχει και να προσφέρει άνεση.
Φιλική εξυπηρέτηση
Ως οικογενειακή επιχείρηση, αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη με ζεστασιά και προσωπικό ενδιαφέρον. Το χαμόγελο και η εξυπηρέτηση είναι πάντα στο επίκεντρο.
Εμπιστοσύνη & διαφάνεια
Είμαστε ξεκάθαροι με τις τιμές, τα προϊόντα και τις συμβουλές μας. Χτίζουμε σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο.
Σεβασμός στον πελάτη
Ακούμε τις ανάγκες του, προτείνουμε λύσεις και προσπαθούμε να βρούμε αυτό που πραγματικά θα του ταιριάξει, όχι απλώς να κάνουμε μια πώληση.
Πάθος για το προϊόν
Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Γι’ αυτό επιλέγουμε μοντέλα που γνωρίζουμε ότι θα προσφέρουν άνεση, στυλ και αξία.
Συνεχής εξέλιξη & ανανέωση
Παρακολουθούμε τις τάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τις συλλογές μας και φέρνουμε νέα είδη που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Ποιότητα στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Η σχέση μας δεν τελειώνει στο ταμείο. Είμαστε εδώ για τυχόν απορίες, βοήθεια ή υποστήριξη.
Μας διαφοροποιεί η ποικιλία — και όχι μόνο
Στο Shoeland θα βρείτε μια τεράστια συλλογή υποδημάτων για κάθε ανάγκη:
Ανδρικά παπούτσια
Γυναικεία παπούτσια
Παιδικά παπούτσια
Αθλητικά, casual, επίσημα, χειμερινά, καλοκαιρινά, καθώς και ειδικά υποδήματα
Επιπλέον, διαθέτουμε μια ευρεία σειρά προϊόντων που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη:
Βαλίτσες & ταξιδιωτικά είδη
Τσάντες & σακίδια
Ομπρέλες
Πορτοφόλια
Ζώνες
Κάλτσες
Καπέλα & αξεσουάρ
Αυτή η ποικιλία μάς επιτρέπει να καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις ανάγκες κάθε ηλικίας και κάθε περίστασης.
Shoeland — Γιατί κάθε βήμα αξίζει το καλύτερο
Με σταθερότητα, φιλικότητα και οικογενειακή ζεστασιά, συνεχίζουμε να προσφέρουμε προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα πιο άνετη και όμορφη.
Σας περιμένουμε να ανακαλύψετε τον κόσμο του Shoeland — έναν κόσμο φτιαγμένο με φροντίδα, εμπιστοσύνη και αγάπη για το προϊόν.
Στοιχεία Επικοινωνίας & Τοποθεσία
-Διεύθυνση: Ερμού 39–43, Πάτρα
-Τηλέφωνο: 2610 279 455
-Email: [email protected]
-Website: shoeland.gr
