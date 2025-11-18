10 χρόνια Joe Records: Ένα δισκάδικο διαφορετικό από τα συνηθισμένα!

Αλήθεια είναι πως το Joe Records δεν είναι ένα ακόμα δισκάδικο.

Έχοντας ανοίξει τις φιλόξενες πύλες του το 2015, αρχικά στην Φιλοποίμενος και εν συνεχεία στον τωρινό του χώρο στην οδό Καραϊσκάκη 134, έγινε εξαρχής σημείο αναφοράς και συνάντησης για τους φίλους της καλής μουσικής. Και όλα αυτά, προτού ακόμα γίνει trend η επιστροφή στο πικάπ!

Στον καλαίσθητο χώρο του ο φίλος μας ο Joe, προσφέρει ό,τι, μα ό,τι μπορεί να ψάχνεις σε δίσκο, οποιοδήποτε από τα αγαπημένα σου είδη. Στις δισκοθήκες του θα βρεις μια συλλογή 15.000 βινυλίων απ’ όλες τις κατηγορίες. Από alternative, indie, electronica και rock, funk και garage μέχρι hip hop, jazz, latin, metal, new wave και hardcore punk και φυσικά τα πιο δύσκολα λαικά της πίστας.