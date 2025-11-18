10 χρόνια Joe Records: Ένα δισκάδικο διαφορετικό από τα συνηθισμένα!

Γιορτάζει το Σάββατο 22/11 με ένα live στον χώρο του!
Αλήθεια είναι πως το Joe Records δεν είναι ένα ακόμα δισκάδικο.
Έχοντας ανοίξει τις φιλόξενες πύλες του το 2015, αρχικά στην Φιλοποίμενος και εν συνεχεία στον τωρινό του χώρο στην οδό Καραϊσκάκη 134, έγινε εξαρχής σημείο αναφοράς και συνάντησης για τους φίλους της καλής μουσικής. Και όλα αυτά, προτού ακόμα γίνει trend η επιστροφή στο πικάπ!
Στον καλαίσθητο χώρο του ο φίλος μας ο Joe, προσφέρει ό,τι, μα ό,τι μπορεί να ψάχνεις σε δίσκο, οποιοδήποτε από τα αγαπημένα σου είδη. Στις δισκοθήκες του θα βρεις μια συλλογή 15.000 βινυλίων απ’ όλες τις κατηγορίες. Από alternative, indie, electronica και rock, funk και garage μέχρι hip hop, jazz, latin, metal, new wave και hardcore punk και φυσικά τα πιο δύσκολα λαικά της πίστας.
Το Joe Records δεν είναι απλώς ένα κατάστημα δίσκων αλλά ένα σημείο όπου θα πας να χαζέψεις για να πάρεις μια τζούρα από την old school αισθητική του και να χαθείς στις μουσικές που έχει να προτείνει. Εδώ θα βρεις νέες κυκλοφορίες, συλλεκτικές εκδόσεις και μια σειρά από μεταχειρισμένα LP, CD και κασέτες σε άψογη κατάσταση αν θέλεις να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου, αλλά και μια σειρά από προτάσεις σε πικάπ (κάποια από τα πιο ιστορικά brands είναι διαθέσιμα για να τα πάρεις σπίτι σου) αλλά και αξεσουάρ για να φτιάξεις στο σπίτι τον ήχο που επιθυμείς. Άλλωστε, ο στόχος του Joe είναι να παρουσιάσει μια ολόκληρη κουλτούρα που θα σε κάνει να θυμηθείς τη χαρά τού να βάζεις τη βελόνα και να περιμένεις να ακούσεις τον νέο σου δίσκο. Αυτή η κίνηση μπορεί να αλλάξει όλη την απόλαυση της μουσικής εμπειρίας.
Όπως μαθαίνουμε μάλιστα, αυτό το Σάββατο 22/11, ο Joe ετοιμάζει και ένα live για να γιορτάσει τα 10 χρόνια ζωής του, με τους εξαιρετικούς 23rd Drive!
Περάστε μια βόλτα και δεν θα χάσετε!
