Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Φάση Β αποτελεί την δεύτερη φάση του έργου Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας που υλοποιήθηκε την περίοδο 2021-2023 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Κατά την Α’ Φάση του έργου υποστηρίχθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας (437 έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη και 1.107 οριζόντιες υπηρεσίες). Κατά την Β’ Φάση θα υποστηριχθούν με εξατομικευμένες υπηρεσίες τουλάχιστον 250 επιχειρήσεις και των τριών περιφερειακών ενοτήτων (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας).

Ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία για έναν τοπικό μηχανισμό στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης, και καθοδήγησης των επιχειρήσεων όντας ο φυσικός τόπος στήριξης της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

Λειτουργία του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας με γραφεία στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στις πόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου μέσω των οποίων θα παρέχεται υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας.

Οριζόντια υποστήριξη και παροχή πληροφόρησης σε επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές της ΠΔΕ που περιλαμβάνει την παροχή εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και πρόσβασης σε νέες αγορές, οδηγούς πληροφόρησης αναφορικά με δράσεις στήριξης επιχειρηματικότητας κ.ά.

Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται σημαντικός αριθμός ερευνών και μελετών για θέματα επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια

Οι υπηρεσίες του Μηχανισμού απευθύνονται σε νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και πληρούν τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 (de minimis). Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα λαμβάνουν δωρεάν καθοδήγηση και συμβουλευτική προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης, ο ΜΣΕ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

• Επιχειρηματικό Σχέδιο: Στρατηγικός σχεδιασμός για ανάπτυξη, επενδύσεις και χρηματοδότηση

• Μελέτη Αγοράς: Ανάλυση δεδομένων για στοχευμένες επιχειρηματικές αποφάσεις

• Marketing Plan: Διαμόρφωση στρατηγικής για ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά

• Αναδιοργάνωση & Βελτίωση Λειτουργίας: Ενίσχυση της αποδοτικότητας μέσω δομικών βελτιώσεων

• Κοστολόγηση: Επιλογή βέλτιστων μεθοδολογιών διαχείρισης κόστους

• Αναζήτηση Χρηματοδότησης: Καθοδήγηση για προσέλκυση κεφαλαίων και αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων

• Δικτύωση & Συνεργασίες: Σύνδεση με επιχειρηματικά δίκτυα και αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών

• Πιστοποίηση ISO: Υποστήριξη στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων

• Εταιρική Ταυτότητα: Διαμόρφωση και ανανέωση της εταιρικής εικόνας για ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ιστότοπο του Μηχανισμού (www.pde-mse.gr) ή να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του.

Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την δράση επισκεφθείτε τα γραφεία του ΜΣΕ (ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 18:00)

• Γραφείο Πάτρας, Αθηνών και Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ 26223, Τηλ. 2610 454046, Email: info@pde-mse.gr, patra@pde-mse.gr

• Γραφείο Αγρινίου, Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131, Τηλ. 26410 20452, Email: info@pde-mse.gr, agrinio@pde-mse.gr

• Γραφείο Πύργου, Μητροπολίτου Αντωνίου 49 (πρώην Πατρών 59), Τ.Κ 27131 Τηλ. 26210 26071, Email: info@pde-mse.gr, pirgos@pde-mse.gr

Μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα: http://www.pde-mse.gr