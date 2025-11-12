Νίκος Μαντάς: "Η νέα γενιά πρέπει να τολμήσει - Η επιχειρηματικότητα είναι ελευθερία και εξέλιξη"

Η φιλοσοφία του Shoeland και το όραμα μιας επιχειρηματικότητας που δημιουργεί πάνω σε αξίες
Για τον Νίκο Μαντά, η επιχειρηματικότητα είναι πάνω απ’ όλα πράξη δημιουργίας, μια διαδρομή που απαιτεί όραμα, συνέπεια και πίστη στις αξίες. Ως συνεχιστής της οικογενειακής επιχείρησης Shoeland, ο ίδιος βλέπει το «επιχειρείν» ως ευκαιρία να εξελίσσεσαι χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.
Εκτιμά πως ήρθε η στιγμή να αλλάξει η οπτική γύρω από την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, να πάψει να θεωρείται προνόμιο λίγων και να αναδειχθεί ως πεδίο δημιουργίας και υπευθυνότητας. Πιστεύει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν νέο άνθρωπο σήμερα δεν είναι απλώς να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, αλλά να το κάνει με σεβασμό, ήθος και διάθεση να προσφέρει πραγματική αξία.
Γιατί, όπως πιστεύει ο Νίκος Μαντάς, το να «επιχειρείς αλλιώς» σημαίνει να δημιουργείς με πάθος και ακεραιότητα. Και αυτό είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχίας που διαρκεί.
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό;
Πάντα πίστευα πως η επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά μια πράξη δημιουργίας. Δυστυχώς, στη χώρα μας για πολλά χρόνια ταυτίστηκε με την εκμετάλλευση ή το εύκολο κέρδος, και έχασε το πραγματικό της νόημα. Για μένα, το επιχειρείν σημαίνει να βλέπεις μια ανάγκη και να προσπαθείς να τη μετατρέψεις σε ευκαιρία για κάτι καλύτερο. Να δημιουργείς αξία, όχι μόνο για εσένα, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω σου.
Το project «Επιχειρείν Αλλιώς» είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι υπάρχει και η επιχειρηματικότητα που σέβεται, εμπνέει και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Γιατί, στο τέλος, το να επιχειρείς αλλιώς σημαίνει να δημιουργείς με αξίες και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό κέρδος.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αξίζει ένας νέος άνθρωπος να τολμήσει και να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Η επιχειρηματικότητα είναι ελευθερία, δημιουργία και ευκαιρία να μετατρέψεις τις ιδέες σου σε πράξη. Δεν έχει σημασία ο κλάδος, σημασία έχει η διάθεση και η θέληση να προσφέρεις κάτι αληθινά δικό σου. Γιατί κάθε νέα προσπάθεια, μικρή ή μεγάλη, είναι ένα βήμα μπροστά για εσένα και για την κοινωνία γύρω σου.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Από μικρός μεγάλωσα στην επιχείρηση της οικογένειάς μου, οπότε πάντα έβλεπα το μέλλον μου μέσα σε αυτήν. Παρατηρούσα τον κόπο, την αγάπη και τη φροντίδα που έβαζαν οι γονείς μου σε κάθε λεπτομέρεια, και έτσι έμαθα τι σημαίνει πραγματικά να «επιχειρείς».
Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μένα είναι να βλέπω την επιχείρηση να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και να παραμένει ζωντανή, κρατώντας τις ίδιες αξίες που τη θεμελίωσαν. Το να συνεχίζεις μια οικογενειακή πορεία σημαίνει να τιμάς το παρελθόν, αλλά και να γράφεις το δικό σου κεφάλαιο στο μέλλον.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα είναι καθημερινά, αλλά τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και επιμονή. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με άγχος, αλλά με καθαρό μυαλό και συνεργασία. Άλλωστε δεν είμαι μόνος μου σε όλο αυτό, αλλά μαζί με τα αδέρφια μου και τους γονείς μου. Και όταν έχεις την βοήθεια της οικογένειας σου είναι όλα πιο εύκολα. Προσπαθώ να βλέπω όμως κάθε δυσκολία ως ευκαιρία για εξέλιξη για εμένα και για την επιχείρηση. Αυτό που με κρατά είναι η πίστη στις αξίες μας και η αγάπη για αυτό που κάνουμε.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στο εμπόριο και ιδιαίτερα σε έναν κλάδο όπως το εμπόριο υποδημάτων στον οποίο δραστηριοποιήστε;
Η επιχειρηματικότητα στο εμπόριο απαιτεί ευελιξία, άμεση επαφή με τον πελάτη και συνεχή προσαρμογή στις τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς. Στον κλάδο των υποδημάτων, αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται ακόμα πιο έντονα, γιατί πρόκειται για ένα προϊόν που συνδέεται άμεσα με τη μόδα, την προσωπικότητα και την καθημερινότητα του ανθρώπου.
Για να πετύχεις χρειάζεται συνδυασμός οργάνωσης, καλής διαχείρισης αποθέματος, άμεσης ανταπόκρισης στις προτιμήσεις των πελατών και διαρκούς ενημέρωσης για τις νέες τάσεις. Παράλληλα, η επιχειρηματικότητα στο εμπόριο απαιτεί υπομονή και σχέσεις εμπιστοσύνης: με τους πελάτες, τους συνεργάτες και την ομάδα σου. Για μένα, η πρόκληση και η ανταμοιβή βρίσκονται ακριβώς σε αυτό, στο να συνδυάζεις επαγγελματισμό με ανθρώπινη προσέγγιση.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια του Shoeland. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Σήμερα, το Shoeland συνεχίζει την πορεία που ξεκίνησε η οικογένειά μου, με σταθερή παρουσία και αξιόπιστες επιλογές υποδημάτων για κάθε ηλικία και γούστο. Βρισκόμαστε εδώ για να προσφέρουμε καλή εξυπηρέτηση και ποιοτικά προϊόντα σε καλές τιμές.
Στο μέλλον θέλουμε να εξελιχθούμε, να προσαρμοστούμε στις νέες τάσεις και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε με σεβασμό στον πελάτη διατηρώντας την ίδια ακεραιότητα και ανθρώπινη προσέγγιση που χαρακτηρίζει το Shoeland εδώ και δεκαετίες.
Ο Νίκος Μαντάς γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1990 και μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον επιχειρηματικότητας, κάτι που τον οδήγησε να αγαπήσει από νωρίς τον χώρο του εμπορίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και από την αποφοίτησή του εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση Shoeland. Συνδυάζει τις γνώσεις του στη διοίκηση και την τεχνολογία με τη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική, συμβάλλοντας στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας.
Διαθέτει διπλή υπηκοότητα (ελληνική και αμερικανική) και μιλά άπταιστα αγγλικά, κατέχοντας τα πτυχία Proficiency του Cambridge και του Michigan. Από το 2023 είναι παντρεμένος και φέτος υποδέχθηκε με τη σύζυγό του τη μικρή τους κόρη, που αποτελεί πλέον την πηγή έμπνευσής του για το μέλλον.
