Νίκος Μαντάς: "Η νέα γενιά πρέπει να τολμήσει - Η επιχειρηματικότητα είναι ελευθερία και εξέλιξη"

Για τον Νίκο Μαντά, η επιχειρηματικότητα είναι πάνω απ’ όλα πράξη δημιουργίας, μια διαδρομή που απαιτεί όραμα, συνέπεια και πίστη στις αξίες. Ως συνεχιστής της οικογενειακής επιχείρησης Shoeland, ο ίδιος βλέπει το «επιχειρείν» ως ευκαιρία να εξελίσσεσαι χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Εκτιμά πως ήρθε η στιγμή να αλλάξει η οπτική γύρω από την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, να πάψει να θεωρείται προνόμιο λίγων και να αναδειχθεί ως πεδίο δημιουργίας και υπευθυνότητας. Πιστεύει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν νέο άνθρωπο σήμερα δεν είναι απλώς να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, αλλά να το κάνει με σεβασμό, ήθος και διάθεση να προσφέρει πραγματική αξία.

Γιατί, όπως πιστεύει ο Νίκος Μαντάς, το να «επιχειρείς αλλιώς» σημαίνει να δημιουργείς με πάθος και ακεραιότητα. Και αυτό είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχίας που διαρκεί.

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό;

Πάντα πίστευα πως η επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά μια πράξη δημιουργίας. Δυστυχώς, στη χώρα μας για πολλά χρόνια ταυτίστηκε με την εκμετάλλευση ή το εύκολο κέρδος, και έχασε το πραγματικό της νόημα. Για μένα, το επιχειρείν σημαίνει να βλέπεις μια ανάγκη και να προσπαθείς να τη μετατρέψεις σε ευκαιρία για κάτι καλύτερο. Να δημιουργείς αξία, όχι μόνο για εσένα, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω σου.

Το project «Επιχειρείν Αλλιώς» είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι υπάρχει και η επιχειρηματικότητα που σέβεται, εμπνέει και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Γιατί, στο τέλος, το να επιχειρείς αλλιώς σημαίνει να δημιουργείς με αξίες και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό κέρδος.

Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αξίζει ένας νέος άνθρωπος να τολμήσει και να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Η επιχειρηματικότητα είναι ελευθερία, δημιουργία και ευκαιρία να μετατρέψεις τις ιδέες σου σε πράξη. Δεν έχει σημασία ο κλάδος, σημασία έχει η διάθεση και η θέληση να προσφέρεις κάτι αληθινά δικό σου. Γιατί κάθε νέα προσπάθεια, μικρή ή μεγάλη, είναι ένα βήμα μπροστά για εσένα και για την κοινωνία γύρω σου.