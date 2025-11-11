Ανδρέας Τζουραμάνης: «Κάθε νέος επιχειρηματίας είναι δυνητικά ο κοινωνικός μεταρρυθμιστής του αύριο»

Η επιχειρηματικότητα ως ευθύνη: Το παράδειγμα της “Βιορυθμός”
Ο Ανδρέας Τζουραμάνης, ανήκει σε εκείνη τη γενιά επιχειρηματιών που αντιλαμβάνονται το «επιχειρείν» όχι ως μέσο προσωπικού οφέλους, αλλά ως αποστολή με κοινωνικό αποτύπωμα. Για τον ίδιο, η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος να δημιουργείς, να προσφέρεις και να συμβάλλεις ουσιαστικά στην πρόοδο της κοινωνίας. Μέσα από τη «Βιορυθμός», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της υγείας, κατάφερε να συνδέσει την τεχνολογία με την ανθρωπιά, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που στηρίζουν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας σε όλη τη χώρα.
Με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες της ευθύνης, της συνέπειας και της προσφοράς, ο Ανδρέας Τζουραμάνης αποδεικνύει στην πράξη ότι η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ευημερίας και προόδου. Στη συνέντευξή του στο thebest.gr, μιλά για την ανάγκη να ανατραπεί η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα, για την σημασία της εκπαίδευσης των νέων στη δημιουργικότητα και την καινοτομία αλλά και για το δικό του “drive”.
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στη χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;
Καταρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία που λαμβάνετε ως thebest.gr. Είναι πολύ σημαντικό που θελήσατε να συμβάλετε κι εσείς από το μετερίζι σας να αρθεί η αρνητική στάση για την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα για πολλά χρόνια συνδέθηκε με την εκμετάλλευση και όχι με τη δημιουργία και την προσφορά. Οφείλουμε, η πολιτεία και η υγιής επιχειρηματικήκοινότητα να συνεργαστούμε ώστε να πάψει πλέον αυτή η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας. Χωρίς επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και ευημερία. Ειδικά σε τομείς όπως η υγεία, η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει βαθιά κοινωνικό πρόσημο. Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να αναδεικνύουμε τη θετική της πλευρά και να εμπνέουμε τους νέους να δημιουργούν χωρίς φόβο. Νομίζω λοιπόν ότι η μια αποτελεσματική δράση θα ήταν η διδασκαλία περί επιχειρηματικότητας από το δημοτικό σχολείο. Η άμεση επαφή των μαθητών με τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη συνταγή κατά τη γνώμη μου για να πετύχουμε ριζική αλλαγή αντίληψης όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Για να συμβάλει στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας! Ένας νέος άνθρωπος που αποφασίζει σήμερα να προσπαθήσει να υλοποιήσει την ιδέα του είναι δυνητικά ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής του αύριο. Κι αν αυτό φαίνεται ουτοπικό σε κάποιον, τον καλώ να σκεφτεί πως θα ήταν σήμερα η ζωή των ανθρώπων αν ο Χένρι Φορντ δεν προχωρούσε την ιδέα του για την κατασκευή ενός προσιτού αυτοκινήτου για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Προφανώς αυτοκίνητο θα κατείχαν μόνο οι πλούσιοι και τα άλογα με τα κάρα θα αποτελούσαν τη λύση για τους υπόλοιπους πολίτες. Προφανώς δεν μπορούμε όλοι να ανακαλύψουμε και να υλοποιήσουμε μια τόσο καινοτόμο ιδέα που αλλάζει την κοινωνία συθέμελα αλλά αυτό δεν πρέπει να μας πτοεί ώστε να επιχειρήσουμε αυτό που έχουμε κατά νου. Ακόμα και η βελτίωση μιας υφιστάμενης επιχειρηματικής μονάδας αποβαίνει προς όφελος της κοινωνίας εν τέλει. Ο επιχειρηματίας κοντολογίς, οραματίζεται, δημιουργεί, σχεδιάζει και ακολουθεί έναν εξαιρετικά δύσκολο δρόμο μέσω του οποίου δύναται να προοδεύσει η κοινωνία.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Το εσωτερικό κίνητρο που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του είναι αυτό που μας οδηγεί στο επιχειρείν. Το “drive” που λένε και οι Αμερικανοί. Και το δικό μου “drive” ήταν και είναι η ανάγκη να έχω ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η ιδέα πίσω από την «Βιορυθμός» ήταν να δημιουργηθεί μια σύγχρονη επιχείρηση που να προσφέρει πραγματική υποστήριξη σε ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, αλλά και στους επαγγελματίες υγείας που τους φροντίζουν. Η ενασχόληση με τον χώρο της υγείας δεν είναι απλώς επάγγελμα – είναι ευθύνη απέναντι σε ανθρώπους που χρειάζονται πραγματική φροντίδα καιυποστήριξη. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι το χαμόγελο και το ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας των ασθενών. Όταν βλέπεις έναν ασθενή να ανακουφίζεται, να αποκτά σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ή μια οικογένεια να νιώθει σιγουριά γιατί έχει τη σωστή καθοδήγηση, τότε κατανοείς ουσιαστικά γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η βαθύτερη ικανοποίηση και ο λόγος που συνεχίζουμε, παρά τις δυσκολίες. Και έχουμε να προσφέρουμε πολλά ακόμα!
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Η αταλάντευτη θέληση να τα καταφέρουμε γεννά την επιμονή και υπομονή που μαζί με τη δημιουργική σκέψη αποτελούν τα εφόδια μας να ξεπερνούμε τα εμπόδια πουκαθημερινά ορθώνονται μπροστά μας. Ο χώρος της υγείας έχει πολλές προκλήσεις – γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, που σε καταβάλουν. Χρειάζεται λοιπόννα είσαι οπλισμένος με ψυχραιμία και έτοιμος για ουσιαστική συνεργασία. Κανένας δεν προχωρά μόνος του. Κι εγώ νιώθω πραγματικά ευλογημένος που έχω μια τόσο σπουδαία ομάδα συναδέλφων που μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και υπηρετούμε μια μοναδική εταιρική κουλτούρα με κέντρο τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας σε έναν κλάδο όπως αυτός των υπηρεσιών υποστήριξης υγείας που δραστηριοποιήστε;
Η επιχειρηματικότητα στην υγεία έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί δεν αφορά απλώς προϊόντα ή υπηρεσίες – αφορά ανθρώπους. Απαιτεί ευαισθησία, επιστημονική γνώση και υψηλή αίσθηση ευθύνης. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις μόνο με οικονομικά κριτήρια· πρέπει να έχεις επίγνωση ότι πίσω από κάθε πράξη σου υπάρχει κάποιος που χρειάζεταιπραγματικήφροντίδα. Αν δεν ενστερνίζεσαι τα παραπάνω τότε δεν μπορείς λ.χ να σηκωθείς 3:00 π.μ τα ξημερώματα να αντικαταστήσεις το ιατρικό μηχάνημα που χρησιμοποιεί ο ασθενής κατ΄οίκον, σε περίπτωση βλάβης του. Δεν μπορείς να μην απαντήσεις οποιαδήποτε ώρα δεχθείς την κλήση της μητέρας, που το παιδί της φορά αντλία έγχυσης ινσουλίνης, για να μην λύσεις την απορία της, ώστε να αισθανθεί ασφάλεια για την υψηλής τεχνολογίας συσκευή που της παρέχεις. Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογίας και ανθρωπιάς είναι που κάνει τη δουλειά μας ξεχωριστή και απαιτητική.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της“Βιορυθμός”. Πού σας βρίσκουμε και πούθέλετε να φτάσετε;
Φέτος, τον Νοέμβριο του 2025, η εταιρεία μας «Βιορυθμός» έχει τα 20στά γενέθλια της. Είκοσι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που συντάχθηκε το καταστατικό της εταιρείας και αρχίσαμε αυτό το όμορφο ταξίδι. Οι δυσκολίες πολλές όλα αυτά τα χρόνια αλλά με πίστη στο όραμα μας έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε έναν εξαιρετικό επιχειρηματικό οργανισμό που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας και με προσεκτικά βήματα χτίζει το μέλλον. Η εταιρεία μας «Βιορυθμός» παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και την υποστήριξη ασθενών κατ΄οίκον μέσω των αρτιότερων ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οίκους. Επιπλέον τα τελευταία τρία χρόνια εισήλθαμε και στη αγορά του φαρμακείου προσπαθώντας να γίνουμε σύμμαχος του φαρμακοποιού σε μια σειρά παραφαρμακευτικών προϊόντων. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να επενδύουμε στην καινοτομία και στην εκπαίδευση της ομάδας μας, και να ενισχύουμε την ανθρώπινη διάσταση της φροντίδας που παρέχουμε. Πιστοί στο όραμά μας, θα συνεχίσουμε να διακονούμε τον πάσχοντα συνάνθρωπο, με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό. Προσωπικά, θέλω η «Βιορυθμός» να παραμείνει μια εταιρεία με ψυχή, γιατί το αγαθό της υγείας που υπηρετεί, δίνει αξία στη ζωή!
Ο Ανδρέας Τζουραμάνης είναι επιχειρηματίας στον χώρο της υγείας και ιδρυτής της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε» με διακριτικό τίτλο “ΒΙΟΡΥΘΜΟΣ”. Σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και Βϊοιατρική Τεχνολογία.Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Η εταιρεία του δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με εξειδίκευση στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σακχαρώδους διαβήτη, αναπνευστικής υποστήριξης και υπνικής άπνοιας.Με σημαντική πολιτική και κοινωνική δράση, έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων. Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από καινοτομία, στρατηγική διοίκηση και συνεχή προσήλωση στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
