Ανδρέας Τζουραμάνης: «Κάθε νέος επιχειρηματίας είναι δυνητικά ο κοινωνικός μεταρρυθμιστής του αύριο»

Ο Ανδρέας Τζουραμάνης, ανήκει σε εκείνη τη γενιά επιχειρηματιών που αντιλαμβάνονται το «επιχειρείν» όχι ως μέσο προσωπικού οφέλους, αλλά ως αποστολή με κοινωνικό αποτύπωμα. Για τον ίδιο, η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος να δημιουργείς, να προσφέρεις και να συμβάλλεις ουσιαστικά στην πρόοδο της κοινωνίας. Μέσα από τη «Βιορυθμός», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της υγείας, κατάφερε να συνδέσει την τεχνολογία με την ανθρωπιά, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που στηρίζουν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας σε όλη τη χώρα.

Με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες της ευθύνης, της συνέπειας και της προσφοράς, ο Ανδρέας Τζουραμάνης αποδεικνύει στην πράξη ότι η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ευημερίας και προόδου. Στη συνέντευξή του στο thebest.gr, μιλά για την ανάγκη να ανατραπεί η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα, για την σημασία της εκπαίδευσης των νέων στη δημιουργικότητα και την καινοτομία αλλά και για το δικό του “drive”.

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στη χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;

Καταρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία που λαμβάνετε ως thebest.gr. Είναι πολύ σημαντικό που θελήσατε να συμβάλετε κι εσείς από το μετερίζι σας να αρθεί η αρνητική στάση για την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα για πολλά χρόνια συνδέθηκε με την εκμετάλλευση και όχι με τη δημιουργία και την προσφορά. Οφείλουμε, η πολιτεία και η υγιής επιχειρηματικήκοινότητα να συνεργαστούμε ώστε να πάψει πλέον αυτή η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας. Χωρίς επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και ευημερία. Ειδικά σε τομείς όπως η υγεία, η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει βαθιά κοινωνικό πρόσημο. Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να αναδεικνύουμε τη θετική της πλευρά και να εμπνέουμε τους νέους να δημιουργούν χωρίς φόβο. Νομίζω λοιπόν ότι η μια αποτελεσματική δράση θα ήταν η διδασκαλία περί επιχειρηματικότητας από το δημοτικό σχολείο. Η άμεση επαφή των μαθητών με τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη συνταγή κατά τη γνώμη μου για να πετύχουμε ριζική αλλαγή αντίληψης όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.