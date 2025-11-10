Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για φοιτητές Α.Ε.Ι.: Διαδικασίες, παραπτώματα και ποινές

Το νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους φοιτητές Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται σε όλους τους κύκλους σπουδών και καθορίζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές και τη διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης.

1. Πειθαρχικά παραπτώματα

Οι φοιτητές μπορούν να διωχθούν για:

Παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων

Λογοκλοπή ή απόκρυψη συνεισφοράς άλλων στην έρευνα

Καταστροφή περιουσίας του Α.Ε.Ι.

Παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος

Ανεπιθύμητη χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Ρύπανση χώρων και ηχορύπανση

Χρήση απαγορευμένων ουσιών ή συμμετοχή σε παράνομες πράξεις εντός του Α.Ε.Ι.

2. Παραγραφή

Τα παραπτώματα παραγράφονται σε 5 χρόνια, με ανώτατο όριο 7 έτη, ενώ αν συνδέονται με ποινικά αδικήματα, η παραγραφή ακολουθεί τον χρόνο των αντίστοιχων ποινικών διαδικασιών.

3. Αρμόδια πειθαρχικά όργανα

Πρύτανης, Αντιπρύτανης αρμόδιος για ακαδημαϊκά θέματα

Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος

Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών

Υπουργός Παιδείας (σε ειδικές περιπτώσεις)

Η πειθαρχική δίωξη πρέπει να ασκηθεί εντός δέκα ημερών από τον αρμόδιο, με την καθυστέρηση να αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τους υπεύθυνους.

4. Πειθαρχικές ποινές

Έγγραφη επίπληξη

Απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις

Αναστολή ή απαγόρευση χρήσης εγκαταστάσεων

Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας (1 έως 24 μήνες)

Οριστική διαγραφή (σε σοβαρά παραπτώματα, όπως καταστροφή περιουσίας, παρεμπόδιση λειτουργίας, χρήση ναρκωτικών ή τέλεση ποινικών αδικημάτων)

Η οριστική διαγραφή επιβάλλεται υποχρεωτικά όταν τα παραπτώματα συνοδεύονται από ποινική δίωξη και αμετάκλητη καταδίκη. Οι ποινές εκτελούνται εντός 3 ετών από την επιβολή τους.

5. Δικαιώματα φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να ασκήσουν αίτηση ακύρωσης των ποινών (πλην έγγραφης επίπληξης) στο διοικητικό εφετείο της περιοχής του Α.Ε.Ι.

6. Μεταβατικές διατάξεις

Για παραπτώματα πριν την ψήφιση του νόμου (Ν. 5224/2025), η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο, με εφαρμογή ευμενέστερου πλαισίου, όπου ισχύει.

7. Έλεγχος και διαφάνεια

Ο Πρύτανης κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση για τα πειθαρχικά παραπτώματα και την πορεία των διώξεων, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και αναρτάται ανωνυμοποιημένη στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Μια ειδική πλατφόρμα για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων αναμένεται να λειτουργήσει το 2026.