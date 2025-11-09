Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα Μη Κρατικά ΑΕΙ στην Ελλάδα

Η ίδρυση των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα συνοδεύεται από ένα αυστηρό και πολυεπίπεδο σύστημα επιλογής φοιτητών, με στόχο τη διασφάλιση υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και της προσωπικής καταλληλότητας των υποψηφίων.

Η διαδικασία εισαγωγής δεν περιορίζεται στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) των Πανελλαδικών, αλλά βασίζεται σε συνδυασμό ακαδημαϊκών στοιχείων, γλωσσικής επάρκειας και προσωπικής αξιολόγησης.

Ακαδημαϊκά Κριτήρια

Η επιλογή λαμβάνει υπόψη:

τον βαθμό απολυτηρίου,

την επίδοση σε βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών,

καθώς και την κατοχή πιστοποιημένης γνώσης Αγγλικών, απαραίτητης για τα αγγλόφωνα προγράμματα.

Οι απόφοιτοι International Baccalaureate (IB) γίνονται επίσης δεκτοί. Όταν η πιστοποίηση γλωσσομάθειας είναι παλαιότερη των τριών ετών, πραγματοποιείται συμπληρωματική συνέντευξη.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ήδη πιστοποιήσει 16 από τα 28 προγράμματα σπουδών των τεσσάρων νέων ιδρυμάτων, σε τομείς όπως αγγλική φιλολογία, ψυχολογία, βιολογία, φαρμακευτική, διεθνείς σχέσεις και διοίκηση επιχειρήσεων.

Η πιστοποίηση γίνεται από επιτροπές ειδικών, μεταξύ των οποίων πανεπιστημιακοί του εξωτερικού και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων.

Προσωπική Αξιολόγηση και Συνέντευξη

Σε δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε συνέντευξη, μέσω βιογραφικού και συστατικών επιστολών.

Εξετάζονται:

η ωριμότητα,

η υπευθυνότητα,

η ακαδημαϊκή ηθική,

η ικανότητα συνεργασίας,

και η προθυμία ένταξης σε διεθνές περιβάλλον.

Σε απαιτητικά προγράμματα, όπως Ιατρική και Νομική, οι υποψήφιοι καλούνται επιπλέον να συντάξουν έκθεση στα Αγγλικά, παρουσιάζοντας τα κίνητρα και τους στόχους τους.

Ενδεικτικά Ιδρύματα και Κριτήρια Εισαγωγής

Anatolia American University – Θεσσαλονίκη: Αγγλόφωνα προγράμματα· απαιτείται απολυτήριο, επίπεδο Αγγλικών Β2 και συνέντευξη.

UNIC Athens – Παράρτημα Παν. Λευκωσίας: Προσφέρει από Ιατρική έως Νομική· εφαρμόζει ΕΒΕ και ακαδημαϊκή υποστήριξη για φοιτητές με χαμηλότερες επιδόσεις.

City College – Παράρτημα York University: Υψηλή απαίτηση γλωσσομάθειας και ακαδημαϊκών βαθμών· δυνατότητα συνεκτίμησης Πανελλαδικών.

Keele Athens – Παράρτημα Βρετανικού Πανεπιστημίου: Τελικό στάδιο εισαγωγής αποτελεί η ακαδημαϊκή συνέντευξη για την αξιολόγηση κινήτρων και συνολικής καταλληλότητας.



Η εισαγωγή στα μη κρατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που συνδυάζει σχολικές επιδόσεις, γλωσσική ικανότητα και προσωπική αξιολόγηση, αποσκοπώντας στην επιλογή φοιτητών που μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ανταγωνιστικό και διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον.