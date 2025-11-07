Πανεπιστήμιο Πατρών: Το πρόγραμμα για τις ορκομωσίες μέχρι τον Δεκέμβριο

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών: 18,19,20 Νοεμβρίου 2025

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,2,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 Δεκεμβρίου 2025

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες (pdf)

Στις δια ζώσης τελετές συμμετέχουν οι ορκιζόμενοι/-ες, συνοδευόμενοι, από πέντε (5) το πολύ άτομα/ορκιζόμενο-η.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταδίδονται διαδικτυακά.

Οι σύνδεσμοι διαδικτυακής μετάδοσης είναι ενεργοί για τη ζωντανή αναμετάδοση των τελετών. Οι τελετές βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια τους λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και λοιπών παρευρισκόμενων από διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες.

Μέρος του υλικού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για το αρχείο του Π.Π, δημοσίευση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Π.Π. και δημοσίευση στα ΜΜΕ.

Με τη συμμετοχή σας στις τελετές δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας/ήχου και συναινείτε σε αυτήν. Όποιος ή όποια δεν αποδέχεται την πιθανότητα να φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί, παρακαλούμε να το δηλώσει στο ( panen@upatras.gr), προκειμένου να κατευθυνθεί σε θέσεις εκτός εμβέλειας της φωτογράφησης ή της βιντεοσκόπησης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/privacy-policy/ https://dpo.upatras.gr/ ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ( dpo@upatras.gr).

Στους χώρους διεξαγωγής των τελετών, θα πραγματοποιείται λήψη φωτογραφιών/βίντεο, πώληση άνθεων, πώληση αναμνηστικών ειδών – δώρων με το λογότυπο του Πανεπιστημίου Πατρών από αδειοδοτημένους επαγγελματίες.

πηγη: Πανεπιστήμιο Πατρών