Tρόποι για να κάνεις την φοιτητική σου καθημερινότητα καλύτερη!

Οι φοιτητές είναι μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων. Είναι εκείνοι που καταφέρνουν με τη φωνή τους και τη ζωντάνια τους να δείξουν στον κόσμο πως όλα μπορούν να γίνουν και είναι το μέλλον της σύγχρονης κοινωνίας.

Πολλοί νομίζουν πως οι φοιτητές είναι εκείνοι που κάνουν «ζωάρα» αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τον κόπο τους και την προσπάθεια τους για να περάσουν τα μαθήματα στη σχολή, να ακουστούν και να τα βγάλουν πέρα κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η φοιτητική ζωή θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό και για εσένα και υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να είσαι κομπλέ στην καθημερινότητα σου.

1.Μη χάνεις τη μέρα.

Ο ύπνος είναι κάτι που όλοι εκτιμούμε, αλλά πολλές φορές του δίνουμε παραπάνω αξία από αυτή που πρέπει. Άδραξε τη μέρα. Ξύπνα νωρίς, κάνε μια βόλτα στη σχολή και ενημερώσου για όλα όσα συμβαίνουν.

2.Να τρως σωστά.

Ένας φοιτητής χρειάζεται σωστή διατροφή για να έχει δυνάμεις και να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σχολής του. Ο καφές και μια τυρόπιτα δεν είναι η λύση.

3.Μάθε να μαγειρεύεις.

Είναι σημαντικό να μη παραγγέλνεις συνεχώς και να μάθεις να μαγειρεύεις. Πρώτον θα τρως πιο υγιεινά και δεύτερον θα εξοικονομήσεις χρήματα. Αραιά και που μπορείς να απολαύσεις ένα λαχταριστό burger αλλά μην το παρακάνεις.

4.Για εσένα νοιάσου και γυμνάσου.

Η γυμναστική θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Δεν είναι απαραίτητο να πας γυμναστήριο. Μπορείς να τρέξεις ή απλά να καθιερώσεις καθημερινό περπάτημα στη γειτονιά σου.

5.Κάνε οικονομία.

Όταν λέμε κάνει οικονομία δεν εννοούμε να στερηθείς πράγματα. Μπορείς να προσέχεις λίγο παραπάνω με το ρεύμα που καταναλώνεις ή το νερό που χρησιμοποιείς. Ακόμα και στο σουπερ μάρκετ μπορείς να «κυνηγάς» τις προσφορές και να κερδίζεις περισσότερα.

6.Πρωινό ξύπνημα.

Προσπάθησε όσο πιο συχνά μπορείς να ξυπνάς το πρωί. Θα νιώσεις καλύτερα και θα δεις πως έχεις περισσότερο χρόνο για να κάνεις πράγματα.

7.Βρες μια part-time δουλειά.

Μπορείς κάποια μέρα μέσα στην εβδομάδα να εργαστείς για λίγες ώρες. Θα σου κάνει καλό και θα βγάλεις δικά σου χρήματα, τα οποία θα τα αξιοποιήσεις όπως πραγματικά θέλεις.

8.Τσέκαρε διάφορες εκδηλώσεις.

Στη σχολή θα δεις πολύ συχνά να αναρτώνται διάφορες ανακοινώσεις που αφορούν πολιτιστικά δρώμενα ή διάφορες εκδηλώσεις. Τσέκαρε τες και πήγαινε παρέα με τους συμφοιτητές σου.

9.Βρες ένα στέκι.

Κοντά στη σχολή σου θα υπάρχουν σίγουρα πολλά μαγαζιά που προσφέρουν καφέ και φαγητό για φοιτητές. Βρες ένα που σου αρέσει και ξεκίνα να πηγαίνεις συχνά. Κάντο στέκι και ενημέρωσε και τους φίλους σου για αυτό.

10.Εξοπλίσου με τα κατάλληλα εργαλεία.

Υπολογιστής και εκτυπωτής είναι δυο πράγματα που δεν πρέπει να λείπουν από ένα φοιτητικό σπίτι. Αν ήδη έχεις, μην πάρεις καινούργια αλλά αν όχι πρέπει να το τσεκάρεις γιατί θα σου λύσουν τα χέρια.