Η φοιτητική κουζίνα: Τι πρέπει να έχεις για να μην πεινάσεις ποτέ

Η φοιτητική ζωή σημαίνει νέες εμπειρίες, ατελείωτες ώρες σπουδών και, φυσικά, μάθημα στη… φοιτητική κουζίνα!

Αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, μην ανησυχείς. Η σωστή βάση τροφίμων και μερικές έξυπνες επιλογές μπορούν να σου εξασφαλίσουν ότι δεν θα μείνεις ποτέ νηστικός.

Βασικά τρόφιμα που πρέπει να έχεις πάντα

Ορισμένα τρόφιμα αγοράζονται μία φορά το μήνα ή και το τρίμηνο και σου χρειάζονται συνέχεια. Την πρώτη φορά στο σούπερ μάρκετ, φρόντισε να μην ξεχάσεις:

Αλάτι & Πιπέρι: Προτίμησε θαλασσινό αλάτι και έναν οικονομικό πιπερόμυλο με ολόκληρα πιπέρια για πιο έντονη γεύση.

Ελαιόλαδο: Απαραίτητο σε κάθε φοιτητική κουζίνα.

Μπαχαρικά & Ξερά βότανα: Ξεκίνα με γλυκιά πάπρικα, κανέλα, ρίγανη και δεντρολίβανο. Σιγά-σιγά πειραματίσου με θυμάρι, δυόσμο ή κάρυ.

Ξύδι & Βαλσάμικο: Για σαλάτες και βασικές συνταγές.

Κονσέρβες: Καλαμπόκι, τόνος ή ντομάτες κονκασέ για γρήγορες λύσεις.

Μουστάρδα & Μαγιονέζα: Για σάντουιτς, σαλάτες και σάλτσες.



Λαχανικά για καθημερινή χρήση

Απόλαυσε φρέσκα και εύχρηστα λαχανικά που μπορούν να σταθούν σε κάθε συνταγή:

3-4 ξερά κρεμμύδια

4-5 πατάτες

2 μαρούλια ή 1 λάχανο

4-5 ντομάτες ή ντοματίνια

1 σκόρδο

1 ματσάκι μαϊντανό

1 συσκευασία μανιτάρια

2-3 λεμόνια

Πρόσθεσε εποχιακά κολοκυθάκια, μελιτζάνες, καρότα ή κουνουπίδι ανάλογα με την εποχή και τις συνταγές που έχεις στο πρόγραμμα.



Τρόφιμα για μία εβδομάδα

Σκέψου τι θα μαγειρέψεις τις επόμενες ημέρες και συμπλήρωσε τα παρακάτω:

Πρωινό (δημητριακά, γάλα, χυμός, τοστ)

2-3 πακέτα ζυμαρικά

1 πακέτο όσπρια

1 ολόκληρο κοτόπουλο (κατάψυξη αν δεν το μαγειρέψεις άμεσα)

½ κιλό κιμά μοσχαρίσιο

2 ντομάτες κονκασέ

Τυρί (φέτα & τριμμένο)

1 έτοιμο φύλλο για πίτσα

1 πακέτο ρύζι

6 αυγά



Έτοιμες και ημιέτοιμες λύσεις

Υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις. Οι σωστές επιλογές σε έτοιμα ή ημιέτοιμα γεύματα θα σε σώσουν από delivery και περιττά έξοδα:

Σάλτσες: Κόκκινη, πέστο και σάλτσα για πίτσα.

Πίτες & πιτάκια: Έτοιμες πίτες, τυροπιτάκια και λουκανικοπιτάκια στην κατάψυξη.

Κατεψυγμένα λαχανικά: Φασολάκια, μπάμιες, μπρόκολο για γρήγορες σαλάτες ή συνοδευτικά.

Ημιέτοιμα γεύματα: Σπανακόρυζο ή άλλα γεύματα που χρειάζονται μόνο βράσιμο ή φούρνο.



Μην αγοράζεις άσκοπα

Υλικά που δεν ξέρεις πώς να μαγειρέψεις, εκτός αν θέλεις να πειραματιστείς.

Έτοιμα προϊόντα που φτιάχνονται εύκολα μόνοι σου, όπως χυμοί λεμονιού ή σαλάτες σε πλαστικά κουτιά.



Με λίγα βασικά τρόφιμα, λαχανικά και έξυπνες ημιέτοιμες λύσεις, η φοιτητική κουζίνα μπορεί να γίνει εύκολη, οικονομική και πεντανόστιμη. Η σωστή προετοιμασία και οι έξυπνες αγορές θα σε βοηθήσουν να μαγειρεύεις γρήγορα, να αυτοσχεδιάζεις και να απολαμβάνεις την ενήλικη ζωή… χωρίς πείνα!