Real Water: Το καθαρό, ποιοτικό πόσιμο νερό δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά ανάγκη

Μιλώντας με τον ιδιοκτήτη και CEO Γιώρογ Μπαράκο, μας τόνισε χαρακτηριστικά:

"Ο σημαντικότερος λόγος για να μας εμπιστευτείτε είναι επειδή προσφέρουμε εξατομικευμένα ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης που αποτελείται από σωστή ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη.

Συγκεκριμένα :

-Πλήρη ενημέρωση για τα προβλήματα του νερού δικτύου της περιοχής σας, βασισμένες σε υφιστάμενες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.

-Βοήθεια στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή, τα άτομα, την εξοικονόμηση του χώρου σας, τον τρόπο χρήσης που επιθυμείτε κ.α.

-Μεταφορά και εγκατάσταση του φίλτρου νερού που επιλέξατε από τεχνικό μας ανάλογα την περιοχή και κατόπιν επικοινωνίας. Εξυπηρετούμε σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές τους. Καλύπτουμε από τις απλές εγκαταστάσεις πάνω στον πάγκο της κουζίνας έως τις λίγο πιο περίπλοκες (κάτω από τον πάγκο, ψύκτες με φίλτρα, φίλτρα στην κεντρική παροχή κ.α.). Επίσης, ο τεχνικός μας θα σας ενημερώσει πλήρως για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου σας και τι πρέπει να προσέξετε.

-Έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων σας και την τυχόν συντήρηση της συσκευής σας.

-Αντικατάσταση των φίλτρων σας και συντήρηση της συσκευής σας από τεχνικό της εταιρίας μας. Η εξυπηρέτηση που προσφέρουμε δεν σταματά στην αγορά. Στις περιοχές που εξυπηρετούμε και εφόσον επιθυμείτε έρχεται τεχνικός μας στον χώρο σας για την αλλαγή των φίλτρων και για απολύμανση εσωτερικά και εξωτερικά της συσκευής σας. Επίσης, ο τεχνικός μας ελέγχει για τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας μετά από κάθε αλλαγή των φίλτρων.

-Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασία μας.

Η Real Water μπορεί να αναλάβει μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από την αρχή, ενημερώνοντας με αναλύσεις νερού για τα συγκεκριμένα προβλήματα της περιοχής σας, έως το τέλος, με μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο σας, ενώ παράλληλα παραμένει πάντα δίπλα σας για την έγκαιρη και σωστή αλλαγή των φίλτρων σας με την παρουσία τεχνικού. Έτσι έχετε ενημερωθεί σωστά πριν αγοράσετε και έχετε γλυτώσει τα έξοδα των υδραυλικών και των μεταφορικών εταιριών.

Στην Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού. Αγοράζετε την βεβαιότητα ότι τα χρήματα σας δεν ξοδεύονται άδικα!