Real Water: Το καθαρό, ποιοτικό πόσιμο νερό δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά ανάγκη

Η εταιρεία με έδρα την Πάτρα αναπτύσσεται συνεχώς με σταθερά βήματα
Το πόσιμο νερό αποτελεί θέμα υγείας και αναμφίβολα το καθαρό, ποιοτικό πόσιμο νερό δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά ανάγκη.
Σε μια εποχή κατά την οποία η αγορά κατακλύζεται από φίλτρα νερού, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ξέρεις πώς θα επιλέξεις αυτό που «απαντά» στις πραγματικές σου ανάγκες και είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία ζεις. Ο «κατακλυσμός» πληροφοριών δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ παράγει ημιμάθεια η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη σύγχυση.
Η γνωστή εταιρεία Real Water μπορεί να δώσει απάντηση σε κάθε σχετική ανησυχία μας.
Πρόκειται άλλωστε για εταιρεία που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, έχοντας κατά συνέπεια τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο.
Η Real Water προσφέρει φίλτρα νερού και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση, με τα προϊόντα της να φέρουν πιστοποιήσεις αξιοπιστίας από παγκόσμιους οργανισμούς.
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της στην ποιότητα του νερού δικτύου της κάθε περιοχής, καθώς και στις μεθόδους επεξεργασίας του, της επιτρέπει να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό το ιδανικό σύστημα για τη φίλτρανση του νερού.
Βασική στόχευση της Real Water είναι να γνωρίζουν οι καταναλωτές ακριβώς τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταλάβουν γιατί χρειάζονται ένα φίλτρο νερού και τις κατακρατήσεις που μπορεί αυτό να πραγματοποιήσει.
Ο Γιώργος και η Χριστίνα Μπαράκου
Μιλώντας με τον ιδιοκτήτη και CEO Γιώρογ Μπαράκο, μας τόνισε χαρακτηριστικά:
"Ο σημαντικότερος λόγος για να μας εμπιστευτείτε είναι επειδή προσφέρουμε εξατομικευμένα ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης που αποτελείται από σωστή ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη.
Συγκεκριμένα :
-Πλήρη ενημέρωση για τα προβλήματα του νερού δικτύου της περιοχής σας, βασισμένες σε υφιστάμενες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
-Βοήθεια στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή, τα άτομα, την εξοικονόμηση του χώρου σας, τον τρόπο χρήσης που επιθυμείτε κ.α.
-Μεταφορά και εγκατάσταση του φίλτρου νερού που επιλέξατε από τεχνικό μας ανάλογα την περιοχή και κατόπιν επικοινωνίας. Εξυπηρετούμε σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές τους. Καλύπτουμε από τις απλές εγκαταστάσεις πάνω στον πάγκο της κουζίνας έως τις λίγο πιο περίπλοκες (κάτω από τον πάγκο, ψύκτες με φίλτρα, φίλτρα στην κεντρική παροχή κ.α.). Επίσης, ο τεχνικός μας θα σας ενημερώσει πλήρως για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου σας και τι πρέπει να προσέξετε.
-Έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων σας και την τυχόν συντήρηση της συσκευής σας.
-Αντικατάσταση των φίλτρων σας και συντήρηση της συσκευής σας από τεχνικό της εταιρίας μας. Η εξυπηρέτηση που προσφέρουμε δεν σταματά στην αγορά. Στις περιοχές που εξυπηρετούμε και εφόσον επιθυμείτε έρχεται τεχνικός μας στον χώρο σας για την αλλαγή των φίλτρων και για απολύμανση εσωτερικά και εξωτερικά της συσκευής σας. Επίσης, ο τεχνικός μας ελέγχει για τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας μετά από κάθε αλλαγή των φίλτρων.
-Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασία μας.
Η Real Water μπορεί να αναλάβει μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από την αρχή, ενημερώνοντας με αναλύσεις νερού για τα συγκεκριμένα προβλήματα της περιοχής σας, έως το τέλος, με μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο σας, ενώ παράλληλα παραμένει πάντα δίπλα σας για την έγκαιρη και σωστή αλλαγή των φίλτρων σας με την παρουσία τεχνικού. Έτσι έχετε ενημερωθεί σωστά πριν αγοράσετε και έχετε γλυτώσει τα έξοδα των υδραυλικών και των μεταφορικών εταιριών.
Στην Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού. Αγοράζετε την βεβαιότητα ότι τα χρήματα σας δεν ξοδεύονται άδικα!
Real Water
Πάτρα (Καρόλου 24)
Τρίπολη (28ης Οκτωβρίου 24)
t: 2610 432532
info@realwater.gr
