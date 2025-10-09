Το «επιχειρείν» με ανθρώπινο πρόσωπο - Η ιστορία της Real Water

Η νέα γενιά επιχειρηματικότητας μέσα από το βλέμμα του Γιώργου Μπαράκου
Η επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα είναι ένα πεδίο γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από την αναζήτηση κέρδους. Είναι δημιουργία, καινοτομία, κοινωνική και περιβαλλοντική προσφορά. Στο πλαίσιο του project «Επιχειρείν αλλιώς», αναζητούμε αυτές ακριβώς τις ιστορίες που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά του επιχειρείν και αναδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην κοινωνία.
Πίσω από κάθε επιχείρηση βρίσκεται πάντα ένας άνθρωπος με όραμα, αξίες και αποφασιστικότητα. Ο Γιώργος Μπαράκος, ιδιοκτήτης και CEO της Real Water, είναι ένας τέτοιος άνθρωπος.
Με πάθος για την ποιότητα και βαθιά οικολογική συνείδηση, έχει καταφέρει να δώσει στην οικογενειακή του επιχείρηση χαρακτήρα που ξεπερνά τα όρια του εμπορίου και την μετατρέπει σε αξιόπιστο σύμμαχο για την υγεία, την καθημερινότητα και το περιβάλλον.
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;
Το εγχείρημα «Επιχειρείν αλλιώς» είναι, κατά τη γνώμη μου, μια εξαιρετικά επίκαιρη και απαραίτητη πρωτοβουλία. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει πράγματι για χρόνια αντιμετωπιστεί με καχυποψία, συχνά ταυτισμένη είτε με ακραίο κερδοσκοπισμό είτε με διαπλοκή. Από την μια αυτό δικαιολογείται, καθώς, όπως παντού έτσι και εδώ, υπάρχουν «κακές ιστορίες» και οι κακές ιστορίες, δυστυχώς, ακούγονται περισσότερο από τις καλές. Από την άλλη όμως, αν μείνουμε μόνο σε αυτές τις ιστορίες δημιουργούμε μια πολύ περιοριστική και στρεβλή εικόνα, που δεν αντικατοπτρίζει την γενική εικόνα της δυναμικής και των δυνατοτήτων της σύγχρονης, ΥΓΙΟΥΣ επιχειρηματικότητας.
Όσο πιο πολύ προβάλλονται παραδείγματα επιχειρήσεων αλλά και οι ιστορίες των ίδιων των ανθρώπων που επιχειρούν και σέβονται τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία, καινοτομούν, εξάγουν, επενδύουν στον τόπο τους, τόσο περισσότερο ανατρέπεται η «δαιμονοποίηση» που υπάρχει γύρω από τον όρο. Ιδιαίτερα όταν αυτές οι ιστορίες έχουν ρίζες στην περιφέρεια, σε νέους ανθρώπους, σε γυναίκες, σε ευάλωτες ομάδες. Εκεί βρίσκεται το «νέο κύμα» που έρχεται, με περισσότερες καλές από κακές ιστορίες και μπορεί να εμπνεύσει.
Η επιχειρηματικότητα, ότανλειτουργεί με αρχές και αξίες, προσφέρει κοινωνική πρόοδο. Το «Επιχειρείν Αλλιώς» είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που μπορεί να βάλει το λιθαράκι της ώστε να αναδείξει αυτόν τον νέο τρόπο σκέψης και να σταματήσει ο επιχειρηματίας να θεωρείται «ύποπτος», αλλά να ξαναγίνει δημιουργικός, πρωτοπόρος,καινοτόμος.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Καταρχάς εδώ θέλω να πω ότι το επιχειρείν δεν έχει να κάνει με το τι δρόμο έχεις ακολουθήσει όσον αφορά τις σπουδές σου ή τον τομέα απασχόλησης που έχεις επιλέξει. Μπορείς να ξεκινήσεις σε οποιαδήποτε ηλικία, με κάτι που ποτέ δεν φανταζόσουν στην ζωή σου ότι θα ασχοληθείς και να πετύχεις δίχως όρια. Προφανώς στο «να πετύχεις» μπορεί να κρύβονται πολλές αποτυχίες αλλά αν πεις ότι ξεκινάω το επιχειρείν η αποτυχία πρέπει να γίνει φίλος σου. Και όχι από τους απλά «φίλους». Από τους καλύτερούς σου φίλους. Από αυτούς που σε βγάζουν από την βόλεψή σου, σου δείχνουν τα λάθη σου και μετά είναι στο χέρι σου αν θα μάθεις και θα συνεχίσεις να εξελίσσεσαι. Επίσης, η επιχειρηματικότητα σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν. Να χτίσεις κάτι δικό σου, που έχει το δικό σου αποτύπωμα, τις δικές σου αξίες, τη δική σου αισθητική. Αυτά για εμένα κάνουν το επιχειρείν μαγικό.
Από εκεί και πέρα, ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση και μάλιστα περισσότερο από ποτέμόνο και μόνο γιατί υπάρχουν πλέον περισσότερες ευκαιρίες, εργαλεία και δυνατότητες, τα οποία θα αυξάνονται διαρκώς όσο ο κόσμος συνεχίζει να εξελίσσεται. Πλέον μπορείς να ξεκινήσεις με λίγα, αν έχεις μια ιδέα και πρόσβαση στην τεχνολογία. Το ψηφιακό περιβάλλον έχει μειώσει τα εμπόδια εισόδου: e-commerce, socialmedia, πλατφόρμες υπηρεσιών, remote συνεργασίες. Το σημαντικό είναι να υπάρχει όραμα και μεθοδικότητα και όχι «το έκανε ο τάδε και πέτυχε άρα θα το κάνω και εγώ».
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Από τότε που αποφοίτησα από το Πολυτεχνείο της Πάτρας εργαζόμουν ως πολιτικός μηχανικός. Ωστόσο ανέκαθεν με γοήτευε ο χώρος της επιχειρηματικότητας, λόγω της δημιουργικότητας που απαιτούσε και της ελευθερίας που προσέφερε. Ένας από τους κύριους λόγους επομένως που με οδήγησε να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο είναι επειδή στο επιχειρείνδεν υπάρχουν όρια! Όπως είπα και προηγουμένως,ηεπιχειρηματικότητα σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν ή να πάρεις κάτι για να το συνεχίσεις και να το χτίσεις με το δικό σου αποτύπωμα με απροσδιόριστο όριο επιτυχίας, να μπορείς να το κάνεις σε οποιαδήποτε ηλικία,με οποιοδήποτε τρόπο πιστεύεις είναι ο καλύτερος και σε οποιοδήποτε τομέα.Η επιχειρηματικότητα προσφέρει νόημα, ελευθερία και επιρροή τα οποία δύσκολα τα συναντάει κάποιος σε οποιοδήποτε διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.
Επίσης, το να εργάζεσαι για τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο, αλλά σου δίνει τον έλεγχο της ζωής σου. Καθορίζεις εσύ τις προτεραιότητές σου, παίρνεις αποφάσεις χωρίς να περιμένεις "έγκριση από πάνω", και διαμορφώνεις τη δική σου καθημερινότητα.Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ωραία ανταμοιβή. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ελευθερία σε οδηγεί να ασκείς στον εαυτό σου διαρκή αυτοκριτική να τον αμφισβητείς συνέχεια και να κατέχεις τεράστια αυτογνωσία για τις ικανότητες και τις δεξιότητες σου αλλά, προφανώς, και για τα ελαττώματα και τα λάθη σου.Επομένως, για να μπορείς να παραμένεις αποδοτικός και να εξελίσσεσαι, η επιχειρηματικότητα σε αναγκάζει να μάθεις. Όχι μόνο τεχνικά, αλλά και ανθρώπινα.Πώς να ηγείσαι, να διαπραγματεύεσαι, να διαχειρίζεσαι αποτυχίες, να εμπνέεις. Σου μαθαίνει προσαρμοστικότητα, επίλυση προβλημάτωνκαιανθεκτικότητα.Είναι ένα σχολείο ζωής που σε αναγκάζει να αναπτύξεις αξιοζήλευτες δεξιότητες!
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ισορροπία.Κάθε εμπόδιο, όσο πιεστικό κι αν είναι, απαιτεί καθαρό μυαλό για να αξιολογηθεί σωστά. Κάθε μέρα δεν είναι ίδια. Υπάρχουν στιγμές ή και περίοδοι που το άγχος είναι πιο έντονο ή που η πίεση μοιάζει να ξεπερνά τα όρια ή που ακόμα και το ίδιο το εμπόδιο καταλήγει μεγάλο. Όταν συμβαίνει αυτό, προσπαθώ να σπάω τα προβλήματα σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα. Αυτό με βοηθά να μη χάνω τον έλεγχο και να διατηρώ τη συγκέντρωσή μου σε αυτό που έχει σημασία, ώστε να κατανοήσω τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα δεδομένα, ποιες οι επιπτώσεις, ποιοι οι πιθανοί τρόποι αντίδρασης και πόσο θα χρειαστεί ή όχι να προσαρμοστούμε σε καινούρια δεδομένα. Δυστυχώς, συγκεκριμένα η προσαρμοστικότητα, είναι μπορεί και η νούμερο ένα δεξιότητα που πρέπει να έχει όποιος ή όποια προσπαθήσει να επιχειρήσει στην Ελλάδα.
Τέλος, εξίσου σημαντικό για μένα ώστε να μπορέσω να ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες είναι η ισορροπία. Προσπαθώ καθημερινά να αφήνω πίσω το παραλυτικό άγχος και να κρατώ μόνο αυτό το δημιουργικό κομμάτι που με κινητοποιεί και με γεμίζει ενθουσιασμό. Είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι μόνο έτσι αποκτά αξία κάθε βήμα της διαδρομής. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει ελευθερία, ωστόσο αυτή η ελευθερία μπορεί να σε παρασύρει και να θυσιάσεις, χωρίς να το καταλάβεις, προσωπικό χρόνο, υγεία ή σχέσεις. Προσπαθώ συνειδητά να διατηρώ ισορροπία. Θέτω όρια, φροντίζω την ψυχική και σωματική μου υγεία και επενδύω και στην προσωπική μου ζωή.Μπορεί να μην είναι ένας άμεσος τρόπος αλλά εγώ πιστεύω πως μακροπρόθεσμαβοηθάει πολύ ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις καθημερινές δυσκολίες πολύ πιο αποδοτικά, καθώς αυξάνονται οι αντοχές σου και καθαρίζει το μυαλό σου για να θέσεις στρατηγικές και σωστές αποφάσεις. Αλλιώς αντιδράς όταν είσαι ήρεμος και ξεκούραστος και αλλιώς όταν σε καταβάλλει το άγχος και η εξάντληση.
Προσωπικά, έχω καταλήξει πως με αυτούς τους τρόπους μπορώ να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες πιο αποδοτικά. Κάθε άνθρωπος όμως είναι διαφορετικός με τα δικά του αντανακλαστικά, μηχανισμούς άμυνας και αντιμετώπισης. Ο καθένας πρέπει να παρατηρήσει αν αυτοί οι δικοί του μηχανισμοί «του δουλεύουν» και όπου και αν χρειαστεί να τους τροποποιήσει ή να τους αλλάξει.
Πιστεύω πως η επιτυχία δεν έρχεται από την απουσία προβλημάτων, αλλά από τον τρόπο που επιλέγεις να τα αντιμετωπίσεις.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στο δικό σας πεδίο δραστηριοποίησης;
Η επιχείρηση μας είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και ασχολείται με το λιανικό, κυρίως, εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού του νερού. Οι περισσότεροι τομείς επιχειρηματικότητας έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από άλλους τομείς. Στην δική μας περίπτωση, ο συγκεκριμένος κλάδος συνδυάζει έντονα την τεχνογνωσία με την ενημέρωση του καταναλωτή. Τα φίλτρα νερού δεν είναι απλά προϊόντα. Είναι λύσεις για την υγεία και την ποιότητα ζωής, επομένως ο πελάτης χρειάζεται καθοδήγηση, αξιοπιστία και διαφάνεια. Προσπαθούμε πάντα και όσο πιο υπεύθυνα και εξατομικευμένα γίνεται να ενημερώνουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο για τις επιλογές που έχει σύμφωνα πάντα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού δικτύου της περιοχής του.
Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις στην τεχνολογία φιλτραρίσματος και τις αλλαγές στην ποιότητα του νερού, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό απαιτεί από εμάς να είμαστε σε διαρκή εκπαίδευσημε φυσική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια και να διασφαλίζουμε ότι προσφέρουμε πιστοποιημένα, ασφαλή και αποδοτικά προϊόντα.Σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν και οι καταναλωτές αισθάνονται ευάλωτοι στις συνεχείς αλλαγές, φροντίζουμε να ενημερώνουμε με κάθε διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας όπως και με άρθρα που δημοσιεύουμε τακτικά στο blog της εταιρείας μας με ποιοτικό και έγκυρο περιεχόμενο καθώς και μέσω των λογαριασμών μας στα socialmedia. Με αυτόν τον τρόπο επιθυμούμε να διατηρούμε ενήμερους τους πελάτες μας, να ενισχύουμε τη διαφάνεια και να χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης που δεν περιορίζεται μόνο στην εμπορική συναλλαγή.
Επιπλέον, η επιχειρηματικότητα στον τομέα μας στηρίζεται πολύ στην αξιοπιστία και τη φήμη. Οι πελάτες μάς εμπιστεύονται για κάτι που αφορά άμεσα την υγεία τους, άρα η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after-sales service), η τεχνική υποστήριξη και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Τέλος, πρόκειται για έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την περιβαλλοντική συνείδηση. Πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε λύσεις φιλτραρίσματος του νερού δικτύου τους για να μειώσουν τη χρήση πλαστικού και να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύουμε την οικολογική διάσταση της δραστηριότητάς μας, χτίζοντας μια πιο υπεύθυνη επιχειρηματική ταυτότητα.Εκτός από την σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση που θέλουμε να προσφέρουμε για ένα τόσο ιδιαίτερο προϊόν όπως είναι τα φίλτρα νερούπροσπαθούμε πολύ, και από την στιγμή που δραστηριοποιούμαστε σε αυτόν τον τομέα θεωρούμε και χρέος μας, να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο και γύρω από κρίσιμα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και γενικότερα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τη ζωή μας και τις επόμενες γενιές. Πιστεύουμε πως η επιχειρηματικότητα σήμερα οφείλει να έχει κοινωνικό και οικολογικό πρόσημο.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της RealWater. Πού σας βρίσκουμε και πούθέλετε να φτάσετε;
Αυτή τη στιγμή η Real Water διαγράφει μια σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία με έμφαση στην ποιότητα, την εξυπηρέτηση και την υπεύθυνη ενημέρωση του καταναλωτή. Η βασική μας προτεραιότητα και στόχος είναι η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η σταθερή ανάπτυξη του καλού μας ονόματος. Η ποιοτική εξυπηρέτηση εκτιμάται από τους πελάτες μας οι οποίοι είναι η καλύτερη και πιο σταθερή μας διαφήμιση.
Όραμά μας για το μέλλον είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες φιλτραρίσματος, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων μας και εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Παράλληλα, θέλουμε να ενισχύσουμε τον εκπαιδευτικό μας ρόλο, προσφέροντας ακόμα πιο στοχευμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την ποιότητα του νερού, τη βιώσιμη κατανάλωση και την περιβαλλοντική προστασία.
Ο τελικός μας στόχος δεν είναι απλώς η ανάπτυξη της επιχείρησης, αλλά η ουσιαστική συμβολή μας σε έναν κόσμο πιο υγιή και πιο συνειδητοποιημένο, τόσο για την ποιότητα του νερού που καταναλώνει, όσο και για τον πλανήτη που αφήνει πίσω του.
Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μας επιτρέπει η βασική μας αρχή για αξιόπιστη πληροφόρηση και εξατομικευμένη, ανθρώπινη εξυπηρέτηση.
Ο Γιώργος Μπαράκος σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Πάτρας και εν συνεχεία δούλεψε 3 χρόνια σε Χαλκιδική (Porto Carras-σε διάφορους τομείς όπως και τον βιολογικό και την επεξεργασία νερού) και Αθήνα (σε μελετητικό γραφείο υδραυλικών έργων), πριν επιστρέψει στην Πάτρα για να συνεχίσει μαζί με την αδερφή του Χριστίνα το έργο που είχαν κάνει οι γονείς τους στην επιχείρηση.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος από σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις στον τομέα της επεξεργασίας, ανακύκλωσης και καθαρισμού του νερού, η οποία αποτελεί το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Real Water.
