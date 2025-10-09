Το «επιχειρείν» με ανθρώπινο πρόσωπο - Η ιστορία της Real Water

Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.

Καταρχάς εδώ θέλω να πω ότι το επιχειρείν δεν έχει να κάνει με το τι δρόμο έχεις ακολουθήσει όσον αφορά τις σπουδές σου ή τον τομέα απασχόλησης που έχεις επιλέξει. Μπορείς να ξεκινήσεις σε οποιαδήποτε ηλικία, με κάτι που ποτέ δεν φανταζόσουν στην ζωή σου ότι θα ασχοληθείς και να πετύχεις δίχως όρια. Προφανώς στο «να πετύχεις» μπορεί να κρύβονται πολλές αποτυχίες αλλά αν πεις ότι ξεκινάω το επιχειρείν η αποτυχία πρέπει να γίνει φίλος σου. Και όχι από τους απλά «φίλους». Από τους καλύτερούς σου φίλους. Από αυτούς που σε βγάζουν από την βόλεψή σου, σου δείχνουν τα λάθη σου και μετά είναι στο χέρι σου αν θα μάθεις και θα συνεχίσεις να εξελίσσεσαι. Επίσης, η επιχειρηματικότητα σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν. Να χτίσεις κάτι δικό σου, που έχει το δικό σου αποτύπωμα, τις δικές σου αξίες, τη δική σου αισθητική. Αυτά για εμένα κάνουν το επιχειρείν μαγικό.

Από εκεί και πέρα, ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση και μάλιστα περισσότερο από ποτέμόνο και μόνο γιατί υπάρχουν πλέον περισσότερες ευκαιρίες, εργαλεία και δυνατότητες, τα οποία θα αυξάνονται διαρκώς όσο ο κόσμος συνεχίζει να εξελίσσεται. Πλέον μπορείς να ξεκινήσεις με λίγα, αν έχεις μια ιδέα και πρόσβαση στην τεχνολογία. Το ψηφιακό περιβάλλον έχει μειώσει τα εμπόδια εισόδου: e-commerce, socialmedia, πλατφόρμες υπηρεσιών, remote συνεργασίες. Το σημαντικό είναι να υπάρχει όραμα και μεθοδικότητα και όχι «το έκανε ο τάδε και πέτυχε άρα θα το κάνω και εγώ».

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;

Από τότε που αποφοίτησα από το Πολυτεχνείο της Πάτρας εργαζόμουν ως πολιτικός μηχανικός. Ωστόσο ανέκαθεν με γοήτευε ο χώρος της επιχειρηματικότητας, λόγω της δημιουργικότητας που απαιτούσε και της ελευθερίας που προσέφερε. Ένας από τους κύριους λόγους επομένως που με οδήγησε να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο είναι επειδή στο επιχειρείνδεν υπάρχουν όρια! Όπως είπα και προηγουμένως,ηεπιχειρηματικότητα σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν ή να πάρεις κάτι για να το συνεχίσεις και να το χτίσεις με το δικό σου αποτύπωμα με απροσδιόριστο όριο επιτυχίας, να μπορείς να το κάνεις σε οποιαδήποτε ηλικία,με οποιοδήποτε τρόπο πιστεύεις είναι ο καλύτερος και σε οποιοδήποτε τομέα.Η επιχειρηματικότητα προσφέρει νόημα, ελευθερία και επιρροή τα οποία δύσκολα τα συναντάει κάποιος σε οποιοδήποτε διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.

Επίσης, το να εργάζεσαι για τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο, αλλά σου δίνει τον έλεγχο της ζωής σου. Καθορίζεις εσύ τις προτεραιότητές σου, παίρνεις αποφάσεις χωρίς να περιμένεις "έγκριση από πάνω", και διαμορφώνεις τη δική σου καθημερινότητα.Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ωραία ανταμοιβή. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ελευθερία σε οδηγεί να ασκείς στον εαυτό σου διαρκή αυτοκριτική να τον αμφισβητείς συνέχεια και να κατέχεις τεράστια αυτογνωσία για τις ικανότητες και τις δεξιότητες σου αλλά, προφανώς, και για τα ελαττώματα και τα λάθη σου.Επομένως, για να μπορείς να παραμένεις αποδοτικός και να εξελίσσεσαι, η επιχειρηματικότητα σε αναγκάζει να μάθεις. Όχι μόνο τεχνικά, αλλά και ανθρώπινα.Πώς να ηγείσαι, να διαπραγματεύεσαι, να διαχειρίζεσαι αποτυχίες, να εμπνέεις. Σου μαθαίνει προσαρμοστικότητα, επίλυση προβλημάτωνκαιανθεκτικότητα.Είναι ένα σχολείο ζωής που σε αναγκάζει να αναπτύξεις αξιοζήλευτες δεξιότητες!

Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ισορροπία.Κάθε εμπόδιο, όσο πιεστικό κι αν είναι, απαιτεί καθαρό μυαλό για να αξιολογηθεί σωστά. Κάθε μέρα δεν είναι ίδια. Υπάρχουν στιγμές ή και περίοδοι που το άγχος είναι πιο έντονο ή που η πίεση μοιάζει να ξεπερνά τα όρια ή που ακόμα και το ίδιο το εμπόδιο καταλήγει μεγάλο. Όταν συμβαίνει αυτό, προσπαθώ να σπάω τα προβλήματα σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα. Αυτό με βοηθά να μη χάνω τον έλεγχο και να διατηρώ τη συγκέντρωσή μου σε αυτό που έχει σημασία, ώστε να κατανοήσω τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα δεδομένα, ποιες οι επιπτώσεις, ποιοι οι πιθανοί τρόποι αντίδρασης και πόσο θα χρειαστεί ή όχι να προσαρμοστούμε σε καινούρια δεδομένα. Δυστυχώς, συγκεκριμένα η προσαρμοστικότητα, είναι μπορεί και η νούμερο ένα δεξιότητα που πρέπει να έχει όποιος ή όποια προσπαθήσει να επιχειρήσει στην Ελλάδα.

Τέλος, εξίσου σημαντικό για μένα ώστε να μπορέσω να ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες είναι η ισορροπία. Προσπαθώ καθημερινά να αφήνω πίσω το παραλυτικό άγχος και να κρατώ μόνο αυτό το δημιουργικό κομμάτι που με κινητοποιεί και με γεμίζει ενθουσιασμό. Είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι μόνο έτσι αποκτά αξία κάθε βήμα της διαδρομής. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει ελευθερία, ωστόσο αυτή η ελευθερία μπορεί να σε παρασύρει και να θυσιάσεις, χωρίς να το καταλάβεις, προσωπικό χρόνο, υγεία ή σχέσεις. Προσπαθώ συνειδητά να διατηρώ ισορροπία. Θέτω όρια, φροντίζω την ψυχική και σωματική μου υγεία και επενδύω και στην προσωπική μου ζωή.Μπορεί να μην είναι ένας άμεσος τρόπος αλλά εγώ πιστεύω πως μακροπρόθεσμαβοηθάει πολύ ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις καθημερινές δυσκολίες πολύ πιο αποδοτικά, καθώς αυξάνονται οι αντοχές σου και καθαρίζει το μυαλό σου για να θέσεις στρατηγικές και σωστές αποφάσεις. Αλλιώς αντιδράς όταν είσαι ήρεμος και ξεκούραστος και αλλιώς όταν σε καταβάλλει το άγχος και η εξάντληση.

Προσωπικά, έχω καταλήξει πως με αυτούς τους τρόπους μπορώ να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες πιο αποδοτικά. Κάθε άνθρωπος όμως είναι διαφορετικός με τα δικά του αντανακλαστικά, μηχανισμούς άμυνας και αντιμετώπισης. Ο καθένας πρέπει να παρατηρήσει αν αυτοί οι δικοί του μηχανισμοί «του δουλεύουν» και όπου και αν χρειαστεί να τους τροποποιήσει ή να τους αλλάξει.

Πιστεύω πως η επιτυχία δεν έρχεται από την απουσία προβλημάτων, αλλά από τον τρόπο που επιλέγεις να τα αντιμετωπίσεις.