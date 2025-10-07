Tescon: Χτίζοντας το αύριο - Οραματισμός και επιχειρηματικότητα στον κόσμο των αυτοματισμών

Η επιχειρηματικότητα είναι δύναμη δημιουργίας, καινοτομίας και εξέλιξης. Αρκεί να την δεις από τη σωστή «γωνία». Στο πλαίσιο του project «Επιχειρείν Αλλιώς», το thebest.gr συναντά τον κ. Xρήστο Μπαλάτη, ιδιοκτήτη και CEO της Tescon, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των αυτοματισμών και των "έξυπνων" κτιρίων.

Με πίστη στη δύναμη της τεχνολογίας να κάνει τη ζωή μας πιο άνετη, ασφαλή και βιώσιμη, ο κ. Μπαλάτης μιλάει για τη δική του διαδρομή στον κόσμο του επιχειρείν, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συναντά καθημερινά, αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Tescon.

Με λέξεις που αποτυπώνουν το πάθος του για την καινοτομία αλλά και την ουσία της επιχειρηματικότητας, τονίζει ότι το να ξεκινάς μια δική σου προσπάθεια δεν είναι απλώς επαγγελματική επιλογή. Είναι στάση ζωής.

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσοατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιες είναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;

Έχετε δίκιο, στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα συχνά αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Την ταυτίζουμε με ρίσκο που τρομάζει, με αποτυχία που στιγματίζει. Όμως στην πραγματικότητα, το να επιχειρείς είναι κάτι πολύ πιο ανθρώπινο: είναι η προσπάθεια να φτιάξεις κάτι καλύτερο, να δώσεις λύσεις, να δημιουργήσεις αξία για σένα και για τους άλλους.

Γι’ αυτό χαίρομαι πολύ που ξεκινάτε το project "Επιχειρείν Αλλιώς". Γιατί είναι η στιγμή να αλλάξουμε αφήγημα. Να δείξουμε ιστορίες ανθρώπων που τόλμησαν, που έπεσαν και ξανασηκώθηκαν, που δημιούργησαν θέσεις εργασίας, που πρόσφεραν στην κοινωνία.

Πιστεύω ότι αν μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα με θετική ματιά – ως δύναμη δημιουργίας, συνεργασίας και εξέλιξης – μπορούμε να εμπνεύσουμε και άλλους να προσπαθήσουν. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε: περισσότερη δημιουργικότητα, περισσότερη καινοτομία, λιγότερο φόβο και στασιμότητα.

Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.

Σήμερα ένας νέος αξίζει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση γιατί ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους θεατές – χρειάζεται δημιουργούς.

Όταν φτιάχνεις κάτι δικό σου, δεν περιμένεις να αλλάξει η πραγματικότητα, την αλλάζεις εσύ.

Μια επιχείρηση είναι ο τρόπος να δώσεις μορφή στις ιδέες σου, να λύσεις προβλήματα που σε ενοχλούν, να αφήσεις το δικό σου αποτύπωμα. Δεν είναι απλώς επάγγελμα – είναι δήλωση: "έχω φωνή, έχω όραμα, τολμώ".

Και αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο, είναι το πιο δυνατό βήμα που μπορεί να κάνει κάποιος νέος σήμερα.

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;

Πάντα με γοήτευε η τεχνολογία και το πώς μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο απλή, πιο άνετη, πιο έξυπνη. Ο δρόμος του επιχειρείν ήρθε σχεδόν φυσικά – ήθελα να μην είμαι απλός χρήστης της τεχνολογίας, αλλά δημιουργός λύσεων. Να βλέπω ένα κτίριο και να σκέφτομαι πώς μπορώ να το κάνω πιο αποδοτικό, πιο ασφαλές, πιο "έξυπνο".

Η μεγαλύτερη ανταμοιβή; Να βλέπω τις ιδέες μου να γίνονται πραγματικότητα. Να ξέρω ότι με τη δουλειά μου βελτιώνω τον τρόπο που άνθρωποι ζουν και εργάζονται στους χώρους τους. Και, βέβαια, το αίσθημα ελευθερίας – ότι χτίζω κάτι δικό μου, με τις δικές μου αξίες και όραμα.

Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Στον χώρο της τεχνολογίας τα εμπόδια είναι κομμάτι της καθημερινότητας – από τεχνικές δυσκολίες μέχρι γραφειοκρατικά θέματα ή καθυστερήσεις έργων. Προσπαθώ να τα βλέπω όχι σαν αδιέξοδα αλλά σαν ευκαιρίες να μάθω και να βελτιώσω τη διαδικασία.

Ο δικός μου τρόπος είναι να παραμένω ψύχραιμος, να σπάω το πρόβλημα σε μικρά βήματα και να βρίσκω τη λύση που θα μας πάει μπροστά. Και πάντα φροντίζω να συζητώ με την ομάδα μου – πολλές φορές μια νέα ιδέα ή μια διαφορετική ματιά είναι αυτό που χρειάζεται για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο πιο γρήγορα και δημιουργικά.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στο δικό σας πεδίο δραστηριοποίησης;

Η επιχειρηματικότητα στον χώρο των αυτοματισμών και των έξυπνων κτιρίων έχει μερικά πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ’ όλα, απαιτεί διαρκή ενημέρωση – η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και πρέπει να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά.

Έπειτα, χρειάζεται συνδυασμός τεχνικής γνώσης και κατανόησης των πραγματικών αναγκών του πελάτη. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα· σχεδιάζουμε λύσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, την ενεργειακή κατανάλωση, την ασφάλεια.

Τέλος, ο κλάδος μας έχει έντονο στοιχείο συνεργασίας: από αρχιτέκτονες και μηχανικούς μέχρι τεχνικούς και τελικούς χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα εδώ είναι όσο τεχνολογική, άλλο τόσο και ανθρώπινη – πρέπει να χτίζεις σχέσεις εμπιστοσύνης, όχι απλώς έργα.

Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Tescon. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;

Σήμερα, η Tescon βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής ανάπτυξης: υλοποιούμε έργα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμαστε με αρχιτεκτονικά γραφεία και εταιρείες που θέλουν να κάνουν τα κτίριά τους πιο έξυπνα, πιο ενεργειακά αποδοτικά, πιο ασφαλή.

Το μέλλον μας το φανταζόμαστε ακόμη πιο φιλόδοξο: θέλουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας σε περισσότερες πόλεις, να φέρουμε νέες τεχνολογίες στην ελληνική αγορά και να συμβάλουμε ώστε τα “έξυπνα” κτίρια να γίνουν κανόνας και όχι εξαίρεση.

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε μια εταιρεία που δεν προσφέρει απλώς λύσεις, αλλά εμπνέει και καθοδηγεί την αλλαγή προς ένα πιο βιώσιμο, πιο διασυνδεδεμένο μέλλον.