Keller Williams West: Μια διαφορετική φιλοσοφία στο Real Estate αλλά και στην επιχειρηματικότητα

Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Για να αντιμετωπίσω τα καθημερινά εμπόδια στην επιχείρηση, φροντίζωαρχικά να παραμένω προσηλωμένος στον στόχο. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου συνεχώς το «γιατί» μου,δηλαδή το κίνητρο που με οδηγεί καθημερινά(η οικογένεια,η βελτίωση της ζωής και η προσωπική ανάπτυξη). Παράλληλα θέτω μικρά ορόσημα και υποστόχουςκαι οπτικοποιώ την πρόοδο.Επίσης μέσω της μετρησιμότητας, δηλαδή παρακολουθώντας αριθμούς και δείκτες της επιχείρησης μου, που είναι ζωτικής σημασίας προσπαθώ να είμαι πάντα ενήμερος της πορείας μας και να διορθώνω τυχόν αστοχίες. Τέλος,η πίστη μου ότι η επιτυχία προκύπτει μόνο μέσω και μαζί με άλλους ανθρώπους, με οδηγεί στον επιμερισμό των καθημερινών ενεργειών και τη δημιουργία μιας ισχυρής ηγετικής ομάδας έτοιμης να αντιμετωπίσει όλες τις αντιξοότητες και να με αντικαθιστά όπου και όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στο δικό σας πεδίο δραστηριοποίησης, αυτό της αγοράς ακινήτων;

Οι αρχές της επιχειρηματικότητας, που κάνουν την Keller Williams και κατ’επέκταση και το δικό μας γραφείο της KW West να ξεχωρίζει, δεν διαφέρουν από αυτές στους άλλους κλάδους.Εμπνεόμενος από τον Πάουλο Κοέλιο θα έλεγα πως «δεν κάνουμε εξαιρετικά πράγματα, κάνουμε απλά πράγματα εξαιρετικά». Για αυτό το μοντέλο της KW δύναται να έχει εφαρμογή σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ωστόσο, αν θέλουμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε, οι παράγοντες διαφοροποίησης μας είναι η κορυφαία εκπαίδευση καικαθοδήγηση που παρέχεται στους συνεργάτες μας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η τεχνολογία που μας βοηθά να κάνουμε γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα τη δουλειά μας, η δύναμη του δικτύου και, τέλος, η απαράμιλλη κουλτούρα μας και οι αξίες που προαναφέρθηκαν.

Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της KWWest. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;

Στην Keller Williams West, η φιλοσοφία μας είναι ξεκάθαρη: οι πελάτες μας είναι ο πυρήνας της ύπαρξης μας. Στόχος μας είναι να γίνουμε η νούμερο 1 επιλογή των πελατών στην περιοχή της Αχαΐας. Μόνο οι πελάτες μπορούν να αναδείξουν μια επιχείρηση ως κορυφαία. Η συγκεκριμένη προσέγγιση καθοδηγεί κάθε μας απόφαση.

Αυτή τη στιγμή, μας βρίσκετε στην Πάτρα, να εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας με 25 συνεργάτες, είτε πρόκειται για την αγορά, πώληση ή εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων. Μελλοντικά,οραματιζόμαστε να αναπτύξουμεπερεταίρω τη δράση μας τοπικά και να επεκταθούμε γεωγραφικά, διατηρώντας πάντα την ποιότητα και το αξιακό σύστημα που μας χαρακτηρίζει. Θέλουμε να χτίσουμε μια κληρονομιά εμπιστοσύνης, όχι μόνο στην Αχαΐα, αλλά και σε ευρύτερες περιοχές, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας αξία για τις κοινότητες που εξυπηρετούμε αλλάζοντας το RealEstate στις περιοχές δραστηριότητας. Πάνω απ’ όλα, φιλοδοξούμε να παραμείνουμε μια επιχείρηση που ακούει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας, γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί κριτές της επιτυχίας μας.

Ο Θάνος Δούρος γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και διαμένει στην Πάτρα από το 2004, μετά από δεκαετή παραμονή στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς λόγους. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Επαγγελματικά, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει ενταχθεί στην οικογένεια της Keller Williams, ιδρύοντας ένα Market Center στην Αχαΐα, με έδρα την Πάτρα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Operating Principal. Πριν από αυτό, ήταν ιδιοκτήτης και διαχειριζόταν δύο καφετέριες στο κέντρο της Πάτρας. Νωρίτερα, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του εμπορίου, εκπροσωπώντας την ιταλική εταιρεία ανδρικών ενδυμάτων David Mayer για τρία χρόνια (2011-2014). Από το 2004 έως το 2011, εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Δούρος Α.Ε., μια εταιρεία ανδρικών ενδυμάτων, υπηρετώντας την σε διάφορες διοικητικές θέσεις και συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 1995 έως το 2000, ολοκλήρωσε το πτυχίο του στο Πανεπιστήμιο του Κεντ της Αγγλίας και στη συνέχεια μετέβη στις ΗΠΑ, όπου απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, στην Τάμπα. Οι σπουδές του ολοκληρώθηκαν το 2020, με την απόκτηση πτυχίου στη Διοίκηση Τουρισμού από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, εκλέχθηκε δις δημοτικός σύμβουλος το 2019 και το 2023 με την ανεξάρτητη δημοτική παράταξη ‘σπιραλ’.