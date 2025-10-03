Keller Williams West: Μια διαφορετική φιλοσοφία στο Real Estate αλλά και στην επιχειρηματικότητα

Θάνος Δούρος: Η ελευθερία να παίρνεις αποφάσεις, να οραματίζεσαι και να βλέπεις την ιδέα σου να παίρνει σάρκα και οστά
Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο ένας οικονομικός μηχανισμός. Είναι και τρόπος ζωής, βασισμένος στην καινοτομία, τη συνεργασία, την κοινωνική προσφορά και, φυσικά, την έμπνευση.
Η Keller Williams West ξεχωρίζει ως μια εταιρεία που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τη διαφάνεια και την αξία των συνεργασιών. Ο Θάνος Δούρος, επικεφαλής της ομάδας μοιράζεται μαζί μας τη δική του φιλοσοφία γύρω από το «Επιχειρείν αλλιώς» και εξηγεί πώς το όραμα της Keller Williams West συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και εμπνέει τους νέους ανθρώπους να τολμήσουν τον δικό τους δρόμο.
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;
Κατ’ αρχάς, η πρωτοβουλία του thebest.gr, που αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα ως δύναμη δημιουργίας και προόδου είναι αξιέπαινη.
Έχει αποδειχτεί διαχρονικά πως κοινωνία και επιχειρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά ένας τρόπος να προσφέρουμε αξία, να εξυπηρετούμε ανάγκες και να χτίζουμε ανθρώπινες σχέσεις. Στην Keller Williams West, βλέπουμε την επιχείρησή μας ως έναν πυλώνα στήριξης της τοπικής κοινωνίας καθώς δημιουργούμε θέσεις εργασίας, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και προάγουμε την καινοτομία στον κλάδο της Αγοράς Ακινήτων με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη διαφάνεια και την κοινωνική ευθύνη.
Πολλές φορές η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα πηγάζει από παρανοήσεις ή από την έλλειψη εμπιστοσύνης, που εν μέρει οφείλεται σε παλαιότερα πρότυπα λειτουργίας.Όμως, υποχρέωση μας όπως και των μέσων επικοινωνίας με ενέργειες όπως το «Επιχειρείν αλλιώς» είναι ακριβώς να αναδεικνύουν αυτά τα νέα πρότυπα και τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές, όπωςη επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών μας, η στήριξη σε τοπικές πρωτοβουλίες και οι φιλανθρωπικές και λοιπές δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύω ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να αλλάξει την κοινωνία προς το καλύτερο, όταν βασίζεται σε αξίες όπως το αμοιβαίο όφελος, η ακεραιότητα, η καινοτομία, η ενσυναίσθηση και η εμπιστοσύνη.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Η επιχειρηματικότητα σήμερα αποτελεί ευκαιρία για έναν νέο άνθρωπο να αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Οι λόγοι που καθιστούν αυτή την επιλογή ελκυστική είναι πολλοί. Κατ’ αρχάς, η διαρκής επαφή με ανθρώπους—πελάτες, συνεργάτες, συνάδελφοι—είναι ένα μεγάλο σχολείο. Αυτή η αλληλεπίδραση όχι μόνο βελτιώνει τις δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων, αλλά καλλιεργεί και την προσωπική ανάπτυξη, διδάσκοντας υπομονή και ενσυναίσθηση. Είναι ένας τρόπος να μαθαίνεις συνεχώς, να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, τόσο επαγγελματικά όσο και ως άνθρωπος.
Επιπλέον, η ελευθερία που προσφέρει το ελεύθερο επάγγελμα είναι μοναδική, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ευελιξία του ωραρίου ή της καθημερινότητας. Είναι η ελευθερία να παίρνεις αποφάσεις, να οραματίζεσαι και να βλέπεις την ιδέα σου να παίρνει σάρκα και οστά. Αυτή η ικανοποίηση που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Σε μια εποχή δε που η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση ανοίγουν νέους ορίζοντες, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει μια επιχείρησηπου αξιοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και δίκτυα δύναται να γίνει υπερτοπικός.
Ειδικά σε ένα περιβάλλον όπως η Πάτρα, όπου οι ευκαιρίες μπορεί να είναι περιορισμένες, η επιχειρηματικότητα δίνει τη δυνατότητα σε έναν νέο άνθρωπο να σπάσει τα δεσμά αυτών των περιορισμών. Το να ξεκινάς τη δική σου επιχείρηση σημαίνει ότι δημιουργείς ευκαιρίες, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για άλλους, που μπορούν να τονώσουν την τοπική κοινωνία και οικονομία. Είναι μια τολμηρή πράξη, που μπορεί να εμπνεύσει και άλλους.
Επιπρόσθετα, η επιχειρηματικότητα διδάσκει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, δεξιότητες απαραίτητες στον σύγχρονο κόσμο. Οι προκλήσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά η ικανότητα να τις αντιμετωπίζεις, να μαθαίνεις από τα λάθη και να συνεχίζεις είναι ένα όφελος από μόνο του.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Η ενασχόληση με τις επιχειρήσεις, ήταν για μένα μονόδρομος, όχι με την έννοια της έλλειψης επιλογών— ήρθε περισσότερο σαν κάλεσμα. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον όπου η επιχειρηματική κουλτούρα ήταν μέρος της καθημερινότητας, έμαθα από νωρίς να εκτιμώ τη δημιουργικότητα, την ευθύνη και την ελευθερία που προσφέρει το να χτίζεις κάτι δικό σου. Η πορεία μου στις επιχειρήσεις αποτελεί μια συνειδητή επιλογή να αφήσω το δικό μου στίγμα, να δημιουργήσω ευκαιρίες για εμένα και για άλλους και να συμβάλλω στην ανάπτυξη της περιοχής μου.
Η ανταμοιβή από αυτή την επιλογή είναι πολλαπλή και ήδη περιγράφηκε στην προηγούμενη απάντηση.Η στιγμή που μια ιδέα σου γίνεται πραγματικότητα, που το όραμά σου υλοποιείται δημιουργώντας κάτι που έχει αξία για εσένα και άλλους ανθρώπους που αναπτύσσονται στο πλάι σου, προσφέρει μια ικανοποίηση που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Κάθε συνεργάτης που βελτιώνεται επαγγελματικά, κάθε τοπική πρωτοβουλία που στηρίζουμε, κάθε ικανοποιημένος πελάτης είναι μια μικρή νίκη.Αυτές τις μικρές κορυφές που κατακτάμε τις γιορτάζουμε, είμαστε υπερήφανοι για αυτές.Τέλος, η αίσθηση ότι συμβάλλω στην ευημερία του τόπου μου, μέσα από την επιχειρηματική μου δράση, μου δίνει καθημερινά κίνητρο να συνεχίζω.
Μάιος 2024: Η ομάδα της KW West στο πλευρό του «Χαμόγελου του Παιδιού» στο Αίγιο, συμμετέχοντας με υπερηφάνεια στην παγκόσμια ετήσια δράση κοινωνικής προσφοράς Red Day της Keller Williams.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Για να αντιμετωπίσω τα καθημερινά εμπόδια στην επιχείρηση, φροντίζωαρχικά να παραμένω προσηλωμένος στον στόχο. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου συνεχώς το «γιατί» μου,δηλαδή το κίνητρο που με οδηγεί καθημερινά(η οικογένεια,η βελτίωση της ζωής και η προσωπική ανάπτυξη). Παράλληλα θέτω μικρά ορόσημα και υποστόχουςκαι οπτικοποιώ την πρόοδο.Επίσης μέσω της μετρησιμότητας, δηλαδή παρακολουθώντας αριθμούς και δείκτες της επιχείρησης μου, που είναι ζωτικής σημασίας προσπαθώ να είμαι πάντα ενήμερος της πορείας μας και να διορθώνω τυχόν αστοχίες. Τέλος,η πίστη μου ότι η επιτυχία προκύπτει μόνο μέσω και μαζί με άλλους ανθρώπους, με οδηγεί στον επιμερισμό των καθημερινών ενεργειών και τη δημιουργία μιας ισχυρής ηγετικής ομάδας έτοιμης να αντιμετωπίσει όλες τις αντιξοότητες και να με αντικαθιστά όπου και όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στο δικό σας πεδίο δραστηριοποίησης, αυτό της αγοράς ακινήτων;
Οι αρχές της επιχειρηματικότητας, που κάνουν την Keller Williams και κατ’επέκταση και το δικό μας γραφείο της KW West να ξεχωρίζει, δεν διαφέρουν από αυτές στους άλλους κλάδους.Εμπνεόμενος από τον Πάουλο Κοέλιο θα έλεγα πως «δεν κάνουμε εξαιρετικά πράγματα, κάνουμε απλά πράγματα εξαιρετικά». Για αυτό το μοντέλο της KW δύναται να έχει εφαρμογή σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ωστόσο, αν θέλουμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε, οι παράγοντες διαφοροποίησης μας είναι η κορυφαία εκπαίδευση καικαθοδήγηση που παρέχεται στους συνεργάτες μας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η τεχνολογία που μας βοηθά να κάνουμε γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα τη δουλειά μας, η δύναμη του δικτύου και, τέλος, η απαράμιλλη κουλτούρα μας και οι αξίες που προαναφέρθηκαν.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της KWWest. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Στην Keller Williams West, η φιλοσοφία μας είναι ξεκάθαρη: οι πελάτες μας είναι ο πυρήνας της ύπαρξης μας. Στόχος μας είναι να γίνουμε η νούμερο 1 επιλογή των πελατών στην περιοχή της Αχαΐας. Μόνο οι πελάτες μπορούν να αναδείξουν μια επιχείρηση ως κορυφαία. Η συγκεκριμένη προσέγγιση καθοδηγεί κάθε μας απόφαση.
Αυτή τη στιγμή, μας βρίσκετε στην Πάτρα, να εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας με 25 συνεργάτες, είτε πρόκειται για την αγορά, πώληση ή εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων. Μελλοντικά,οραματιζόμαστε να αναπτύξουμεπερεταίρω τη δράση μας τοπικά και να επεκταθούμε γεωγραφικά, διατηρώντας πάντα την ποιότητα και το αξιακό σύστημα που μας χαρακτηρίζει. Θέλουμε να χτίσουμε μια κληρονομιά εμπιστοσύνης, όχι μόνο στην Αχαΐα, αλλά και σε ευρύτερες περιοχές, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας αξία για τις κοινότητες που εξυπηρετούμε αλλάζοντας το RealEstate στις περιοχές δραστηριότητας. Πάνω απ’ όλα, φιλοδοξούμε να παραμείνουμε μια επιχείρηση που ακούει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας, γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί κριτές της επιτυχίας μας.
Ο Θάνος Δούρος γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και διαμένει στην Πάτρα από το 2004, μετά από δεκαετή παραμονή στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς λόγους. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Επαγγελματικά, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει ενταχθεί στην οικογένεια της Keller Williams, ιδρύοντας ένα Market Center στην Αχαΐα, με έδρα την Πάτρα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Operating Principal. Πριν από αυτό, ήταν ιδιοκτήτης και διαχειριζόταν δύο καφετέριες στο κέντρο της Πάτρας. Νωρίτερα, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του εμπορίου, εκπροσωπώντας την ιταλική εταιρεία ανδρικών ενδυμάτων David Mayer για τρία χρόνια (2011-2014). Από το 2004 έως το 2011, εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Δούρος Α.Ε., μια εταιρεία ανδρικών ενδυμάτων, υπηρετώντας την σε διάφορες διοικητικές θέσεις και συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 1995 έως το 2000, ολοκλήρωσε το πτυχίο του στο Πανεπιστήμιο του Κεντ της Αγγλίας και στη συνέχεια μετέβη στις ΗΠΑ, όπου απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, στην Τάμπα. Οι σπουδές του ολοκληρώθηκαν το 2020, με την απόκτηση πτυχίου στη Διοίκηση Τουρισμού από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, εκλέχθηκε δις δημοτικός σύμβουλος το 2019 και το 2023 με την ανεξάρτητη δημοτική παράταξη ‘σπιραλ’.
