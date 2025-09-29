Φορολογία: Τι αλλάζει το 2026 και το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Επιβαρύνσεις λόγω του νέου αυξημένου ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος το 2026 και σημαντικές φοροελαφρύνσεις από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα το 2027 θα έχουν 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Παρά τις διορθωτικές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, το 2026 θα είναι ένα έτος με αυξημένους φόρους εισοδήματος, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα από τα 830 στα 880 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Και αυτό, διότι ο κατώτατος μισθός λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών ποσών φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνουν στην εφορία ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα περιμένουν το 2027 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για να πάρουν μεγάλες ανάσες από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Πιο ευνοημένοι όπως και στην περίπτωση μισθωτών και συνταξιούχων θα είναι όσοι έχουν παιδιά και όσοι δηλώνουν μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Οι αλλαγές το 2026

Για τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα φορολογηθούν το 2026 ισχύουν τα ακόλουθα:



1. Νέο αυξημένο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για περίπου 400.000 επαγγελματίες. Η αναπροσαρμογή από την 1η Απριλίου 2025 του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ οδηγεί αυτόματα σε αύξηση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και τον φόρο που θα πληρώσουν οι επαγγελματίες. Το τεκμαρτό εισόδημα από 11.620 ευρώ που ήταν το 2024 αυξάνεται στα 12.320 ευρώ το 2025 επηρεάζοντας περίπου 400.000 επαγγελματίες που πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων.

2. Η έκπτωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα διευρύνεται περιλαμβάνοντας τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως και 1.500 κατοίκους

3. Από τα τεκμήρια εξαιρούνται οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δυο έτη.

Οι αλλαγές το 2027

Το 2027 θα είναι μία κομβική χρονιά για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους έχουν καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ καθώς θα πληρώσουν λιγότερους φόρους για τα εισοδήματα τους.

Η φορολογική κλίμακα αλλάζει ριζικά, με μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών πλην του εισαγωγικού 9% ενώ θεσπίζεται συντελεστής 39% από 44% για όσους έχουν εισοδήματα έως 60.000 ευρώ.

Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν ειδική μεταχείριση:

-Έως 25 ετών θα έχουν μηδενική φορολόγηση για εισόδημα έως 20.000 ευρώ

-Όσοι είναι από 26-30 ετών θα φορολογηθούν για εισοδήματα από 10.0001 έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 9% αντί για 22%. Οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

Μηδενικός θα είναι και ο φόρος για πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα:

-Η μείωση φορου για επαγγελματίες με ένα παιδί διαμορφώνεται από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει τα 2.000 ευρώ για όσους δηλώνουν 60.000 ευρώ και άνω.

-Η μείωση φόρου για επαγγελματίες με 3 παιδιά ξεκινάει από 650 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 3.300 ευρώ για εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

πηγη: capital.gr