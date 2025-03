Το TRAVEL WEST FORUM επιστρέφει δυναμικά και ανοίγει παράθυρο στον τουρισμό της Δυτικής Ελλάδας

Το TRAVEL WEST FORUM το μεγάλο καινοτόμο συνέδριο για τον Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά, την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 στο Royal της Πάτρας, με στόχο να διερευνήσει πώς η ευρύτερη περιοχή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πόλος εναλλακτικού τουρισμού.

Με δεδομένο ότι ο ελληνικός τουρισμός περνάει σε μια νέα εποχή, στρεφόμενος σε βιώσιμες και αειφόρες, εναλλακτικές μορφές του πέραν του κορεσμένου μοντέλου: «Ήλιος & Θάλασσα», το συνέδριο αναζητά πώς η Δυτική Ελλάδα, θα μπορούσε να ακολουθήσει την ανοδική τάση της χώρας στον τομέα του Τουρισμού, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Τo συνέδριο διοργανώνεται από το thebest.gr, το μεγαλύτερο ενημερωτικό ΜΜΕ της Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από τον τομέα της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Πλαίσιο του Συνεδρίου αποτελεί η πολιτιστική κληρονομιά, τα φυσικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (μεγάλη ακτογραμμή, γαλάζιες σημαίες, κοντινά νησιά, φύση) καθώς και η διαχρονική θέση της ως κοιτίδα δημιουργίας, προπύργιο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την χώρα (τόπος Έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Ολυμπιακοί Αγώνες κ.α.). Όλα αυτά, συνθέτουν ένα μωσαϊκό που μπορεί να αποτελέσει τη βάση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (όπως πολιτιστικός, ναυτικός, οινοτουρισμός, αθλητικός, συνεδριακός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός), με οφέλη σε όρους επέκτασης τουριστικής περιόδου δίνοντας την ευκαιρία στη Δυτική Ελλάδα να τοποθετηθεί σωστά ως νέα τουριστική αγορά στην υψηλής δαπάνης, εναλλακτική διεθνή τουριστική αγορά.

Σκοπός του TRAVEL WEST FORUM είναι να αναδειχθούν τα προτερήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ξεκινώντας από την Αχαΐα), σε τομείς που σχετίζονται με τον Τουρισμό, καθώς και:

α) να συζητηθεί η σύγχρονη εναλλακτική, ήπια, βιώσιμη προσέγγιση στον Τουρισμό και η νέα εικόνα που θα μπορούσε να προβάλει η περιοχή μέσα από ένα ισχυρό marketing

β) να διερευνηθεί η σημασία του Τουρισμού στην οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην επιχειρηματική ανάπτυξη σε κλάδους που άπτονται του Τουρισμού

γ) να παρουσιάσει καλά παραδείγματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και νέες προτάσεις – προσεγγίσεις.

δ) Το Travel West Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ιδανική πλατφόρµα για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων, καθώς και για την ενίσχυση του πνεύµατος συνεργασίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ TRAVEL WEST FORUM



10:00

Προσέλευση-Εγγραφές

10:35

Έναρξη

Καλωσόρισμα στο 2ο Travel West Forum

10:40 - 11:20

Χαιρετισμοί-Ομιλίες

• Γιώργος Παπανδρέου | π. Πρωθυπουργός, Επίτιμος Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας

• Ιάσωνας Φωτήλας | Υφυπουργός Πολιτισμού

• Κωνσταντίνος Αρβανίτης | Αντιπρόεδρος The Left, Eπικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

• Νεκτάριος Φαρμάκης* | Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

• Χρήστος Μπούρας | Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

11.20 - 11.40

Ο Τουρισμός ως μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης

• Θεόδωρος Λουλούδης | Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

11:50 - 12:20

Σύγχρονες Πόλεις & Τουρισμός: Διαμορφώνοντας το μέλλον της αστικής ζωής με εναλλακτικούς κανόνες

• Δημήτριος Βέργαδος | Κάτοχος της Έδρας UNESCO & Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources»

• Μάχη Γεωργακοπούλου | Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Hellenic Female Leaders UK

«Πάτρα 2030: Ο ρόλος της ακαδημαϊκής έρευνας, καινοτομίας και σύγχρονης τέχνης στην αναγέννηση της Πάτρας ως νέου διεθνούς κόμβου. Νέα μοντέλα ανάπτυξης και προοπτικές»

• Φαίη Μακαντάση | Διευθύντρια Έρευνών στη διαΝΕΟσις «Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο οικοτουρισμός και οι ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες»

12:20 - 12:40

Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα - Νέες τάσεις, βιώσιμες στρατηγικές

• Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος | Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

«Ο Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα- Οι οικονομικοί δείκτες, τα δεδομένα, οι προκλήσεις, οι προοπτικές»

• Πέτρος Παπαπετρόπουλος | Eπ. Kαθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης

Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών

«Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη, η δυναμική του πλέγματος των παραγωγικών δραστηριοτήτων»

12:50 - 13:20

Πράσινες πολιτικές και περιβάλλον – Ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα – Το παράδειγμα της Αιγιάλειας

• Παναγιώτης Ανδριόπουλος | Δήμαρχος Αιγιάλειας - Χαιρετισμός

• Νίκος Καραΐσκος | Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Δήμου Αιγιάλειας

«Οι υποδομές διαχείρισης των απορριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος ως αναπτυξιακό πρόσημο για τον Τουρισμό»

• Γιώργος Ντίνος | Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

«Διαχείριση λυμάτων και τουρισμός. Πώς οι σύγχρονες υποδομές εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του τουριστικού προορισμού»

• Χρήστος Κανελλής | Αντιπρόεδρος Ξενοδόχων Αχαΐας

«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη- Αιγιάλεια 2030»

13:20 - 13:50

Πολιτιστικός Τουρισμός: Η ιστορία και η παράδοση, ως άξονες εναλλακτικής ανάπτυξης

• Χαράλαμπος Μπονάνος | Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

«FILM OFFICE: Η Δυτική Ελλάδα στη βιομηχανία του κινηματογράφου- Η προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία»

• Αναστασία Κουμούση | Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

«Η ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων και μουσείων της Αχαΐας ως μοχλός ανάπτυξης του Τουρισμού»

• Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος |Πολιτιστικός Διαχειριστής "Messolonghi by Locals"

«Messolonghi by Locals: Όταν η Πολιτιστική κληρονομιά γίνεται βιωματική εμπειρία και πηγή αναζωογόνησης | Βιώσιμες Κοινότητες, αυθεντικές Εμπειρίες»

13.50 - 14.40

Lunch Break

14:50 - 15:10

Οινοτουρισμός και Γαστρονομία: Η γεύση των τόπων, το «άρωμα» του ταξιδιού

• Κατερίνα Νικολού | Ιntelligent Collaborations, Co-Founder and Co-Owner Strategic Communications Consultant

«Messinia Terroirs. Από τον Τουρισμό …στους Δρόμους του Κρασιού»

• Κωνσταντίνα Βούλγαρη Κοντεσοπούλου | Βραβευμένη Chef, Ιδιοκτήτης της CVK Greek Food Consulting

«Η πολιτισμική χαρτογράφηση ενός τόπου και η ενδυνάμωση του τουρισμού μέσα από την γαστρονομία»

15:15 - 15:55

Οι μεταφορές: Το Λιμάνι της Πάτρας και η προσβασιμότητα στον τουρισμό

• Παναγιώτης Αναστασόπουλος | Διευθύνων Συμβουλος Ο.Λ.Π.Α.

«Το βιώσιμο Λιμάνι της Πάτρας»

• Ιγνάτιος Φωτίου | Ιδρυτής ΤΟΒΕΑ

«Προσβάσιμος Τουρισμός: Το SEATRAC ως Μοντέλο Βιώσιμης Καινοτομίας»

• Ελένη Γιαννάκη | Αερολιμενάρχης κρατικού Αερολιμένα Αράξου

«Η προοπτική αύξησης της αεροπορικής κίνησης του Αεροδρομίου Αράξου καθώς και οι νέες μορφές τουρισμού»

• Ελένη Παράσχη | Eπ. Kαθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών

«Η Κρουαζιέρα στην Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τον Τουρισμό»

• Αντώνης Χαροκόπος | Αντιπρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

«H προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού για τα Άτομα με Αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

16:00 - 16:30

Ο Έξυπνος Μετασχηματισμός του Τουρισμού | Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες μεγατάσεις

• Απόστολος Ραφαηλίδης |Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών

«Μεγατάσεις στον τουρισμό: μια σύντομη αναφορά»

• Ιωάννης Νίκας | Eπ. Kαθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών

«Από τα «Μεγάλα» Δεδομένα στην « Έξυπνη» Τουριστική Εμπειρία»

16:30 - 17:00

Hotelling & Προορισμοί: Όταν η διαμονή μετατρέπεται σε βιωματική εμπειρία

• Μυρτώ Κιούρτη | Αρχιτέκτονας Μηχανικός

«Αρχιτεκτονική: Aναδεικνύοντας ιστορίες τόπων και ανθρώπων»

• Νίκος Καραφλός* | Ιδιοκτήτης του Dexamenes Seaside Hotel

«Μετατρέποντας ένα τοπόσημο του Μεσοπολέμου σε βιωματικό Ξενοδοχείο»

• Τατιάνα Δήμου | Αρχιτέκτονας Μηχανικός

«Η δυνατότητα της αρχιτεκτονικής ως εμπειρία φιλοξενίας»

17:00 - 17:40

Mega Events: Δημιουργώντας Νέους Προορισμούς

• Ελένη Αλμπάνη | Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών

«Welcome to Up. Ο νέος, πρωτοπόρος θεσμός του Πανεπιστημίου Πατρών, ως προορισμός της νεολαίας το Φθινόπωρο στη Δυτική Ελλάδα»

• Σοφία Χίντζιου-Κοντογιάννη | Πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας και της Πολιτείας Ήλιδας Ολυμπίας

«Οικοτουριστική Διαδρομή Ήλιδας-Ολυμπίας, Το μονοπάτι της εκεχειρίας»

• Νικόλαος Παπανικολάου | Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πολεοδομίας & Βιώσιμου Τουρισμού Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

«1826-2026: 200 χρόνια Έξοδος Μεσολογγίου- Το ιστορικό γεγονός ως πηγή έλξης ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος»

• Αλέξης Άγριος | Γενικός Διευθυντής Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

«Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού σε Ορεινούς Όγκους - Helmos Mountain Festival: Πώς ένα Ορεινό Φεστιβάλ Συνέβαλε στην

Ανάπτυξη της Οικονομίας μιας Ολόκληρης Περιοχής»

• Κλεομένης Κωστόπουλος | Kαλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας │ ArtWalk

«Το διεθνές Street Αrt Festival Πάτρας / Artwalk και το σύγχρονο φυσιογνωμικό αποτύπωμα της πόλης»

17:50

Λήξη Συνεδρίου



Παρουσίαση

Ελένη Κίτσιου | Δημοσιογράφος

Συντονισμός Ενοτήτων

Γωγώ Παπαδάκου | Δημοσιογράφος

Κωνσταντίνα Τσίχλα | Δημοσιογράφος

Πέπη Σπηλιωτοπούλου | Δημοσιογράφος

Flash Interview

Κωνσταντίνα Τσίχλα | Δημοσιογράφος

Travel West Forum | Communications

