Τρία ολοκαίνουρια πολυτελή resorts «προσγειώνονται» αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μας

Με το νέο έτος να προχωρά γοργά οι καινούριες αφίξεις αρχίζουν να ανακοινώνονται και για ακόμη μία φορά η χώρα μας υποδέχεται ολοκαίνουρια ξενοδοχεία με την υπογραφή μεγάλων ομίλων και διεθνών luxury brands.

Η Four Seasons ρίχνει άγκυρα στη Μύκονο, αποκτώντας το δεύτερο luxury resort της στην Ελλάδα μετά το πολυβραβευμένο ξενοδοχείο της αθηναϊκής Ριβιέρας, η Mövenpick κάνει ποδαρικό στα Σύβοτα, ανοίγοντας το πρώτο της resort επί ελληνικού εδάφους συνεχίζοντας την επέκταση της Accor στη χώρα μας, και η Mar-Bella Collection εγκαινιάζει ένα νέο πολυτελές ξενοδοχείο μπροστά στη θάλασσα στην Κέρκυρα.

Four Seasons Mykonos



Η Four Seasons και η AGC Equity Partners ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για ένα νέο πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Πιο συγκεκριμένα, η επέκταση της Four Seasons στην Ελλάδα εξελίσσεται με ένα παραθαλάσσιο resort χτισμένο ανάμεσα στους βράχους και τα καταγάλανα νερά της παραλίας Καλό Λιβάδι και αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2025. Ο παγκοσμίως διάσημος ξενοδοχειακός όμιλος Four Seasons προχωρά στη δημιουργία του νεου resort με την Blue Iris Α.Ε, ένα επενδυτικό όχημα της AGC Equity Partners («AGC»). Το Four Seasons Resort Mykonos θα διαθέτει 94 μεγάλα δωμάτια, βίλες και σουίτες με υπέροχη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Το νέο αυτό resort θα αναπτυχθεί σε μια πανέμορφη έκταση 60.324 τ.μ., που εκτείνεται από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι το υποβλητικό τοπίο των βράχων πάνω από τη θάλασσα.

«Η επέκταση της παρουσίας μας στην Ελλάδα αποτελεί βασικό μας στόχο εδώ και πολλά χρόνια, και αναζητούμε διαρκώς τις σωστές ευκαιρίες ανάπτυξης σε αυτήν την σημαντική αγορά. Ακολούθως της επιτυχίας της συνεργασία μας με την AGC Equity Partners όσον αφορά στο πολυβραβευμένο ξενοδοχείο μας στην Αθήνα, γνωρίζαμε πως αυτό το νέο resort στη Μύκονο θα αποτελέσει την τέλεια προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας σε αυτήν την πανέμορφη χώρα», δήλωσε ο Bart Carnahan, President, Global Business Development, Portfolio Management and Residential της Four Seasons, «Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες μας σε αυτό το απόλυτο παραθαλάσσιο καταφύγιο μόλις ανοίξουμε τις πόρτες μας».

Η Μύκονος φημίζεται για τις αναρίθμητες χρυσές αμμώδεις παραλίες της, τα πλακόστρωτα σοκάκια της με τις ανθισμένες βουκαμβίλιες στη Χώρα, τα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντας και τη διάσημη γαστρονομική της σκηνή. «Η απόφασή μας να επεκτείνουμε το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα και να αναπτύξουμε έναν ακόμα προορισμό-ορόσημο στη Μύκονο αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης εμπιστοσύνης μας και της δέσμευσή μας στην ανάπτυξη της χώρας στο κομμάτι του πολυτελούς τουρισμού», δήλωσε ο Walid Abu-Suud, CEO της AGC Equity Partners, «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως το νέο αυτό resort θα αποτελέσει από μόνο του προορισμό για τον διεθνή και εγχώριο τουρισμό. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Four Seasons στην Ελλάδα για ακόμη μία φορά.

Το νέο αυτό resort θα φέρει σε θέση Γενικού Διευθυντή τον Ryan Grande, με εκτενή εμπειρία από τα 14 χρόνια του στην Four Seasons σε ξενοδοχεία στο Jackson Hole, στο Seattle, στο Vancouver και την Costa Rica, ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα να φέρει την ψυχή της Four Seasons στο πανέμορφο νησί της Μυκόνου. «Είναι τιμή μου να ηγούμαι της ομάδας που θα κάνει το opening αυτής της τόσο πολυαναμένόμενης άφιξης. Έχω εμπειρία από πολλά διαφορετικά ξενοδοχεία, κουλτούρες και προορισμούς μέσα στα χρόνια μου με την Four Seasons και το να είμαι μέρος της επέκτασης στην Ελλάδα είναι σίγουρα μία λαμπερή σελίδα στην καριέρα μου. Αδημονώ να ανοίξουμε τις πόρτες μας στη Μύκονο πολύ σύντομα», δηλώνει ο Ryan Grande.

Τιμώντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του, το νέο Four Seasons Resort Mykonos είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το κυκλαδίτικο στυλ που χαρακτηρίζει το νησί, ακολουθώντας την κυβική αρχιτεκτονική με το λευκό χρώμα και τις άσπρες αυλές, τα παραδοσιακά σοκάκια και τις μικρές πλατείες. Πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, το resort θα χαρακτηρίζεται από βιώσιμο design και αρχιτεκτονική. Το έργο έχει σχεδιάσει ο διάσημος Έλληνας αρχιτέκτονας Νίκος Βαλσαμάκης, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη διαχρονική κομψότητα και τη φινέτσα της Μυκόνου, ενώ τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων έχει αναλάβει η Wimberly Interiors.

Το resort θα διαθέτει μία συναρπαστική ποικιλία επιλογών σε εστιατόρια και μπαρ σχεδιασμένα από τον Όμιλο Rockwell, όπως ένα υπαίθριο ιταλικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα και μια μοντέρνα εκδοχή ενός μυκονιάτικου καφενείου, ενώ η εμπειρία της παραλίας θα είναι απόλυτα ταιριαστή με το concept και θα τιμά τη φυσική της ομορφιά. Στις εγκαταστάσεις θα συναντήσουμε μια εντυπωσιακή infinity πισίνα με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, ένα spa με πολυάριθμες αίθουσες θεραπείας και γυμναστήριο, καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Επίσης θα προσφέρονται δραστηριότητες με σκάφη, water sports αλλά και ποικίλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota

Η Αccor μας συστήνει το πρώτο Mövenpick στην Ελλάδα, το Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota, που αναμένεται να ανοίξει την άνοιξη του 2025 και θα είναι το πρώτο διεθνές resort στην Ήπειρο. Η Accor, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για το Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του φημισμένου brand στην Ελλάδα.

Το νέο resort, το οποίο θα ανοίξει την άνοιξη του 2025, θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Pitoulis S.A., έναν από τους κορυφαίους hotel operators στην Ελλάδα. Με φόντο το μοναδικό φυσικό κάλλος της Ηπείρου, το resort θα διαθέτει 67 άνετα δωμάτια, καθώς και deluxe και executive σουίτες με ιδιωτικές πισίνες και αυλές. Το ξενοδοχείο θα προσφέρει, επίσης, μία πλούσια γαστρονομική εμπειρία, με επιλογές όπως το Skipper’s Beach Bar, το Island’s Bar δίπλα στην πισίνα και το εστιατόριο Thalassa, όπου θα σερβίρονται ελληνικές και μεσογειακές γεύσεις βασισμένες σε τοπικά υλικά. Επιπλέον, οι επισκέπτες του νέου resort θα έχουν πρόσβαση σε δύο πισίνες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και σε πισίνες για οικογένειες αλλά και αποκλειστικά για ενήλικες.

Στην πρόσφατη τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας στην Ελλάδα, ο Patrick Mendes, CEO, Premium, Midscale & Economy, Accor Europe & North Africa, ανέφερε: “Η υπογραφή του πρώτου Mövenpick στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη φιλοδοξία μας να επεκταθούμε εντός αυτής της δυναμικής και πολιτιστικά πλούσιας χώρας. Αποτελεί επίσης απόδειξη της δέσμευσής μας να φέρουμε τα premium brands μας σε περισσότερους προορισμούς στην περιοχή και όχι μόνο. Το Mövenpick είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη γαστρονομική του αριστεία και το Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota θα θα αποτυπώσει πλήρως τη φιλοσοφία του brand”.

«Το όραμα της οικογένειας Πιτούλη (Σέργιος, Βασίλης, Αυγουστίνος, Benedetta) έθεσε τις βάσεις για αυτό που θα γινόταν ορόσημο στα Σύβοτα. Χρόνια πριν, η επιχειρηματική τους ορμή οδήγησε στην απόκτηση του πρώτου οικοπέδου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια κληρονομιά βασισμένη στην εκπαίδευση, τη φιλοδοξία και την επιχειρηματική οξυδέρκεια. Το 1996, αυτή η κληρονομιά κορυφώθηκε με τη δημιουργία των πρώτων 40 δωματίων του Agios Nikolaos Hotel - μιας πρωτοποριακής μονάδας που καθόρισε τα πρότυπα στην περιοχή της Ηπείρου για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Σήμερα, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο κάτω από το brand Mövenpick, το ξενοδοχείο είναι έτοιμο να ξεπεράσει τα όρια και να φέρει διεθνή αναγνώριση στην εντυπωσιακή περιοχή της Ηπείρου. Η συνεργασία με την Accor αποτελεί ορόσημο καθώς πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνεργασία στην περιοχή, διασφαλίζοντας την αναγνώριση του ξενοδοχείου μας παγκοσμίως τιμώντας ταυτόχρονα την κληρονομιά του”, δήλωσε ο Βασίλης Πιτούλης, συνιδρυτής της Pitoulis S.A.

Η Mövenpick, η οποία ιδρύθηκε το 1948, πρωτοστάτησε στην ελβετική εστιατορική σκηνή και εξελίχθηκε σε ένα διεθνές ξενοδοχειακό brand με την καινοτόμο γαστρονομία να αποτελεί τον πυρήνα της φιλοξενίας της. Σήμερα, αυτή η γενναιόδωρη και δημιουργική φιλοξενία συνεχίζεται σε κάθε ένα από τα 120+ Mövenpick ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, όπου η γαστρονομία λειτουργεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος για την προώθηση ουσιαστικών ανθρώπινων συνδέσεων και την προώθηση θετικών αλλαγών. Οι επισκέπτες των ξενοδοχείων Mövenpick έχουν πρόσβαση σε μια σειρά προνομίων, υπηρεσιών και μοναδικών εμπειριών μέσω του ALL, του κορυφαίου προγράμματος επιβράβευσης που ενισχύει την εμπειρία φιλοξενίας κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε διαμονή.

Mar-Bella Collection Avali

Ο Όμιλος Mar-Bella Collection το καλοκαίρι του 2025 συστήνει στο κοινό το Avali, ένα νέο παραθαλάσσιο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας με premium all-inclusive εμπειρίες. Το τέταρτο μέλος στο χαρτοφυλάκιο μιας από τις κορυφαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελεί ένα σύγχρονο καταφύγιο γεύσεων, αισθήσεων και εμπειριών στην Κέρκυρα. Με ηγετική παρουσία στον χώρο της ελληνικής πολυτελούς φιλοξενίας, η Mar-Bella Collection ανακοινώνει τη νέα άφιξη της συλλογής της, το Avali, ένα ξεχωριστό resort που ανοίγει τις πόρτες του τον Ιούλιο στη μαγευτική νότια Κέρκυρα.

Σε απόσταση αναπνοής από τα αγαπημένα MarBella και Nido, το Avali υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας συμπληρώνοντας την «ακτογραμμή» της Mar-Bella Collection. Με 76 προσεκτικά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, το ξενοδοχείο καλωσορίζει όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό: ζευγάρια που ονειρεύονται την τέλεια απόδραση, παρέες που θέλουν να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις, solo travelers με υψηλές απαιτήσεις και νέες οικογένειες με παιδιά άνω των 6 ετών που λατρεύουν την κομψή απλότητα και όλα τα παραπάνω με τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου ένα βήμα από την πόρτα του δωματίου τους.

Το όνομα του - που στη ντοπιολαλιά του Ιονίου Avali σημαίνει "μικρός κόλπος" - δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό. Φωλιασμένο ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και μια ειδυλλιακή παραλία 300 μέτρων, το resort αγκαλιάζει το φυσικό τοπίο με μια infinity pool που κόβει την ανάσα και τρία στρέμματα μεσογειακών κήπων που κρύβουν εκπλήξεις είναι ένας παράδεισος ανοιχτός για όλους τους επισκέπτες της Mar-Bella Collection.

Στην καρδιά του ξενοδοχείου χτυπά ο παλμός της γαστρονομικής καινοτομίας. Το εστιατόριο Zardini (από το κερκυραϊκό "τζαρντίνι" που σημαίνει "κήπος") έρχεται να παντρέψει τη μεσογειακή κουζίνα με ασιατικές πινελιές, δημιουργώντας ένα μενού που εκπλήσσει ευχάριστα. Από το πρωινό με τα ολόφρεσκα τοπικά προϊόντα μέχρι τα δημιουργικά πιάτα fusion για μεσημέρι και βράδυ, κάθε γεύμα είναι μια περιπέτεια. Το à la carte εστιατόριο Stia Grill (“στϊά” από τη λέξη "εστία") υπόσχεται γαστρονομικές εμπειρίες που θα συζητιούνται για καιρό.

Η μέρα στο Avali ξεκινά με έναν καφέ στο κομψό lobby bar, συνεχίζει με snack και δροσιστικές πινελιές δίπλα στην πισίνα από το all-day food truck και καταλήγει στο Cicada Pool Bar, ένα σημείο συνάντησης που μεταμορφώνεται από χαλαρωτικό spot την ημέρα σε ολοζώντανο cocktail destination το βράδυ. Η ατμόσφαιρα; Πολυτελής αλλά όχι pretentious, κομψή αλλά όχι τυπική και γεμάτη καλοκαιρινά vibes.

Για τους λάτρεις της ευεξίας, το Avali προσφέρει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με εσωτερικές εγκαταστάσεις και ένα εντυπωσιακό υπαίθριο fitness deck που θα φιλοξενήσει και τις fitness & wellness όπου για τρίτο χρόνο να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Oyogo UK sports agency, στα ξενοδοχεία της Mar-Bella Collection. Μεγάλη έκπληξη για όσους αγαπούν το massage και τις θεραπείες ευεξίας είναι το εξωτερικό spa kiosk μέσα στους κήπους του ξενοδοχείου που προσφέρει την απαραίτητη ιδιωτικότητα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Οι λάτρεις των θαλασσίων σπορ θα βρουν τον παράδεισό τους στην παραλία με μια πλειάδα επιλογών από SUP, κανό και καγιάκ.

Το Avali λειτουργεί αποκλειστικά με Premium All-Inclusive φιλοσοφία - όχι απλά ένα πακέτο διαμονής, αλλά ένα διαβατήριο για απεριόριστες εμπειρίες πολυτέλειας και γαστρονομίας. Το καινοτόμο πρόγραμμα Dine Around επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν γεύματα σε όλα τα à la carte και buffet εστιατόρια των ξενοδοχείων της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα, μετατρέποντας κάθε γεύμα σε μια νέα εμπειρία. Για εκείνους που επιθυμούν να εξερευνήσουν ακόμα περισσότερες γεύσεις οι παραδοσιακές ταβέρνες βρίσκονται επίσης σε απόσταση περιπάτου.

Τρεις γενιές εμπειρίας στη φιλοξενία έχουν διδάξει στην Mar-Bella Collection ότι κάθε ταξιδιώτης είναι μοναδικός. Γι' αυτό και κάθε ξενοδοχείο του Ομίλου έχει τη δική του προσωπικότητα: Το Avali είναι το "cool kid" της οικογένειας, που προσφέρει laid-back πολυτέλεια σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό με έμφαση στο barefoot living. Το MarBella είναι το οικογενειακό καταφύγιο που συνδυάζει άνεση με διασκέδαση για κάθε ηλικία. Το adults-only Nido προσφέρει έναν επίγειο παράδεισο για όσους αναζητούν ηρεμία και κομψότητα. Και το Elix, στην ηπειρωτική Ελλάδα, είναι ο κρυμμένος θησαυρός για design enthusiasts και λάτρεις των αυθεντικών εμπειριών και της φύσης.



"Το Avali είναι κάτι παραπάνω από ένα νέο ξενοδοχείο - είναι η απόδειξη ότι η πολυτέλεια μπορεί να είναι fun, σύγχρονη και προσιτή", λέει ο Περικλής Γομπάκης, Sales & Marketing Director του ομίλου. "Είναι η απάντησή μας στη νέα γενιά ταξιδιωτών που θέλουν το wow factor χωρίς την τυπικότητα, την πολυτέλεια χωρίς την επιτήδευση."

