Αργολίδα- Τα αποκαλυπτήρια του νέου Four Seasons: Έτσι θα είναι το νέο πολυτελές ξενοδοχείο

Η Four Seasons αποκάλυψε τις πρώτες μακέτες του πολυαναμενόμενου Four Seasons Resort and Residences Porto Heli, το οποίο θα ανοίξει σύντομα τις πύλες του στο Πόρτο Χέλι, στην Αργολίδα .

Ένα θέρετρο με μοναδική τοποθεσία Το νέο Four Seasons Resort θα εκτείνεται σε 750 στρέμματα παραθαλάσσιας έκτασης, με ακτογραμμή 3,25 χιλιομέτρων και θέα στον Αργολικό Κόλπο και το νησί των Σπετσών. Το πολυτελές συγκρότημα θα περιλαμβάνει: 80 δωμάτια και σουίτες 30 μπανγκαλόου Ιδιωτικές βίλες με την υπογραφή της Four Seasons. Η ειδυλλιακή τοποθεσία του θερέτρου θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση στην παραλία, στα μονοπάτια πεζοπορίας και στο κέντρο της πόλης του Πόρτο Χελίου.

Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης Το νέο θέρετρο θα διαθέτει εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των επισκεπτών: Εκτεταμένο πολυαθλητικό κέντρο. Πισίνες για ενήλικες, οικογένειες και παιδιά. Το βραβευμένο πρόγραμμα Kids For All Seasons. Εστιατόρια, μεταξύ των οποίων all-day dining και δείπνο στην ακροθαλασσιά. Spa 13 στρεμμάτων, με σαλόνι, αίθουσες θεραπείας, θερμά και κρύα λουτρά, καθώς και πισίνα με αλάτι. Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας αίσθησης ηρεμίας, γαλήνης και σύνδεσης με τη φύση.

Δυναμική προσθήκη στην περιοχή Ο Bart Carnahan, Πρόεδρος της Four Seasons, δήλωσε: “Η είσοδος της Four Seasons στο Πόρτο Χέλι θα δημιουργήσει έναν ακόμη δυναμικό προορισμό για τους επισκέπτες και τους κατοίκους μας. Με τη συνεργασία μας με τη Hinitsa Bay Holdings, προσδοκούμε να εξελίξουμε το Πόρτο Χέλι σε κορυφαίο μεσογειακό προορισμό.” Ο Paul Coulson, Πρόεδρος της Hinitsa Bay Holdings, πρόσθεσε: “Αυτή η ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της περιοχής του Πόρτο Χελίου. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα της περιοχής, ενώ προσφέρουμε κορυφαία πολυτέλεια και υπηρεσίες.” Πόρτο Χέλι: Ένας κορυφαίος προορισμός Το Πόρτο Χέλι, άλλοτε γραφικό ψαροχώρι, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο πολυτελείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Οι κοντινές Σπέτσες, η Ύδρα, ο Πόρος, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και η ιστορική πόλη του Ναυπλίου ενισχύουν τη φήμη της περιοχής, καθιστώντας την ιδανική για πολυτελή τουρισμό.

Η Four Seasons στην Ελλάδα

Το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli είναι η δεύτερη μονάδα Four Seasons στη χώρα, μετά το βραβευμένο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Επιπλέον, το νέο Four Seasons Resort στη Μύκονο, που αναμένεται να ανοίξει το 2025, θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στη χώρα.

Το Πόρτο Χέλι πρόκειται να αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό, προσφέροντας πολυτελείς εμπειρίες σε ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

