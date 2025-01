Streetstyle: Γέμισε το Instagram με καφέ γουναρικά, το ακαταμάχητο «υστερόγραφο» του χειμώνα

Το κρύο «θρονιάστηκε» επιτέλους στη ρουτίνα μας επιβάλλοντας outwear πιο βαρύ και ζεστό.

Όπως φαίνεται στο διεθνές streetstyle, μέσα από τις αναρτήσεις στο Instagram, οι γούνες στην παλέτα του καφέ, έχουν επισκιάσει αυτή την περίοδο τα φουσκωτά puffer μπουφάν, τα teddy παλτό και τα μάλλινα, υφασμάτινα πανοφώρια. Οι πλούσιες γούνες σε φυσικούς τόνους- που κάποιες από μας θυμόμαστε στις μαμάδες μας- γίνονται καθημερινό must have και φοριούνται με τζιν, αθλητικά, φαρδιά, ανδρόγυνα παντελόνια. Είναι τα πληθωρικά παλτό που έχουμε συνδέσει διαχρονικά με τις λουσάτες κλασικές Ιταλίδες, το luxury βεστιάριο του apres ski και γενικότερα τα πιο αμπιγιέ looks. «Κατέβηκαν» λοιπόν στο δρόμο ως μεγάλο casual trend κατά του ψύχους ειδικά αυτή την περίοδο.