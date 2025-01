Διονυσία Στεφανοπούλου: "Θερμή φιλοξενία σε όλους τους χώρους προσφέροντας μια ωραία αισθητική συνολικά"

Ενα ξενοδοχείο με το «πρόσωπο» στραμμένο στη θάλασσα, με προσωπικότητα και απεριόριστη θέα όχι μόνο στο γαλάζιο, αλλά και στο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Πάτρας, όπως λέει χαρακτηριστικά η Διονυσία Στεφανοπούλου, συνιδιοκτήτρια και μέλος της Διοίκησης του «Μy Way».

Η «φιλοσοφία»τους βασίζεται στη θερμή φιλοξενία σε όλους τους χώρους προσφέροντας μια ωραία αισθητική συνολικά, εξηγεί. Τέλεια καθαριότητα, φιλικό περιβάλλον, διακόσμηση, πλούσιες γεύσεις, πολύ καλή εξυπηρέτηση και επικοινωνία, είναι τα στοι χεία που τη συνθέτουν.

Το ταξίδι της επιχείρησης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021. Η ιδέα είχε έρθει δύο χρόνια πριν. Στόχος των ιδιοκτητών ήταν να αναπτύξουν μια δυναμική παρουσία στον ξενοδοχειακό τομέα, να διατηρήσουν την υψηλή ποιότητα στις παροχές, να εστιάσουν σε κομμάτια που χρήζουν βελτίωσης, να τα εξελίξουν, αλλά και να δημιουργήσουν τις προδιαγραφές εκείνες που θα τους επι τρέψουν να επεκτείνουν την επιχείρηση μελλοντικά.

Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία. Το «My Way» τους άνοιξε τον δρόμο για την είσοδό τους στον ξενοδοχειακό τομέα και είναι μια μεγάλη και σημαντική για εκείνους, επιχειρηματική κίνηση. Δημιούργησαν ένα ξενοδοχείο από την αρχή, με τη δική τους αισθητική και ο καθένας τους έχει διαθέσει σε αυτό ένα κομμάτι του εαυτού του. Γι’ αυτό και η συναισθηματική του αξία είναι υψηλή.

Αυτές ήταν οι σκέψεις που τους οδήγησαν στο συγκεκριμένο όνομα, αποκαλύπτει η κ. Στεφανοπούλου. Η ίδια τονίζει ότι αποτελεί ένα ξενοδοχείο γεμάτο ζωή, με εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους, με άνετο και όμορφο περιβάλλον, προσβάσιμο σε ΆμεΑ, με αίθουσες συνεδριάσεων, εκλεκτή κουζίνα, με μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Πάτρας, καθώς και σε όποιον επισκέπτεται την πόλη.

Εξάλλου αυτό που κυρίως θέλουν να προσφέρουν, είναι η άρτια φιλοξενία. Μιλώντας για τις προκλήσεις στη διεύθυνση μιας τέτοιας επιχείρησης, επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στον ξενοδοχειακό τομέα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, όπως και οι απαιτήσεις των επισκεπτών. Οι εποχές είναι αρκετά δύσκολες και καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς. Πρόκληση αποτελεί το να δημιουργούν ελκυστικές οικονομικά παροχές και παράλληλα να διατηρούν την ποιότητα υψηλή.

Όσον αφορά στην εσωτερική λειτουργία του ξενοδοχείου το να διασφαλίσουν μια αγαστή συνεργασία, με έναν μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, είναι μια πρόκληση από μόνη της. Γι΄αυτό, τονίζει, ότι η καλή επικοινωνία και η ομαλή συνύπαρξη με το προσωπικό είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, τόσο για να δημιουργούν καλές συνθήκες εργασίας για τον κάθε έναν ξεχωριστά, όσο και για να συστρατεύονται για θέματα που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.

Πέρα από τις προκλήσεις, όμως, υπάρχουν και τα «κομμάτια» που απολαμβάνει η ίδια η κ. Στεφανοπούλου και συγκεκριμένα η επικοινωνία και η συναναστροφή με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Περιγράφει ότι έχουν την τύχη να φιλοξενούν και να γνωρίζουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο και η επαφή με διαφορετικές κουλτούρες είναι αστείρευτη πηγή έμπνευσης.

Στο ερώτημα ποιες τρεις λέξεις θα την χαρακτήριζαν, απαντά: «συνεπής, δημιουργική, αγχώδης», ενώ για το αν συνδυάζονται πάντα εύκολα προσωπική και επαγγελματική ζωή παραδέχεται ότι συνδυάζονται με πολλή προσπάθεια. Ο ποιοτικός χρόνος με τον εαυτό της και την οικογένειά της είναι αδιαπραγμάτευτα σημαντικός. Με τα χρόνια συνειδητοποίησε πως όσο περισσότερο φροντίζει κάποιος την προσωπική του ζωή, τόσο πιο αποδοτικός μπορεί να είναι στην εργασία του. Θέλει όμως αρκετή προσπάθεια για να βρει κάποιος την ισορροπία, λέει η ίδια.

Η Διονυσία Στεφανοπούλου με μεγάλη διαδρομή στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ξέρει και σε αυτή την περίπτωση πως είναι να εργάζεσαι μαζί με ανθρώπους της οικογένειας. Λέει ότι δεν είναι κάτι εύκολο, ωστόσο είναι κάτι που κάνουν χρόνια. Πλέον, γνωρίζουν ο ένας την επαγγελματική προσωπικότητα του άλλου και αυτό λειτουργεί αποδοτικά για την επιχείρηση, δηλώνει και προσθέτει ότι η ισορροπία επέρχεται όταν οι ρόλοι μοιράζονται. Σαφώς υπάρχουν δύσκολες στιγμές και φθορές, αλλά έχουν βρει τον τρόπο να τις διαχειρίζονται.

Το My Way έχει επενδύσει διακοσμητικά στην ιδέα της προσιτής πολυτέλειας. Σύγχρονη επίπλωση στη λογική του new classic, ήρεμοι, ουδέτεροι τόνοι που δεν κουράζουν το μάτι, επενδύσεις από ξύλο και μάρμαρο και κάποιες «πινελιές» ελληνοπρέπειας συνθέτουν τους χώρους υποδοχής. Πάντα κατάφωτο, το αγαπημένο ξενοδοχείο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές εκδηλώσεις και περιστάσεις, πέρα από τη συμβατική φιλοξενία. Βέβαια, το μεγάλο ατού παραμένει το roof, με την μαγευτική θέα στην παραλιακή Πάτρα και τα εμβληματικά της τοπόσημα. Αγναντεύεις στον μεγάλο, super προνομιακό εξώστη από το λιμάνι και τον μώλο μέχρι τον Ναό του Αγ. Ανδρέα σε ένα χαλαρωτικό, eco chic περιβάλλον. Cheers!

Όθ. Αμαλίας 16 Πάτρα | Τ.: 2610623131 www.mywayhotel.gr