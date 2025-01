Ρομέν Γαβράς: Τέλειωσαν τα γυρίσματα του «Sacrifice», φλας στην Πειραιώς 260

Η περιπετειώδης κωμωδία δράσης αποτελεί συμπαραγωγή Ελλάδας – Βρετανίας σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου και το Ίδρυμα Ωνάση. Γυρίστηκε στη Βουλγαρία και την Ελλάδα (Δράμα, Αθήνα, Λαύριο, Σαντορίνη). Μάλιστα, ειδικά στην ελληνική πρωτεύουσα χρησιμοποιήθηκε ο χώρος της Πειραιώς 260 που έχει συνδεθεί με τα avant garde θεάματα. Πρόκειται για την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Γαβράς, βασισμένη σε σενάριο που έγραψε από κοινού με τον θεατρικό συγγραφέα Will Arbery. Παίζουν οι διάσημοι ηθοποιοί Ανια Τέιλορ Τζόι, Κρις Εβανς, Σάλμα Χάγιεκ, Βενσάν Κασέλ, Τζον Μάλκοβιτς κ.α.

Στο παρελθόν ο Γαβράς έχει ξεχωρίσει για τα μουσικά του βίντεο, που μεταδίδουν ισχυρό κοινωνικοπολιτικό μήνυμα. Ειδικά το βίντεο «Gosh» του Jamie XX κέρδισε Χρυσό Λέοντα το 2016.Μετά την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία «Our Day Will Come» (2010), ακολούθησαν οι ταινίες «The World Is Yours» (2018) και «Athena» (2022). Μάλιστα, η τελευταία έχει χαρακτηριστεί σύγχρονη τραγωδία και έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Είναι γιος του διάσημου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, κάνει συχνά διακοπές στην Ελλάδα και έχει απασχολήσει παλιότερα τον Τύπο χάρη στο δεσμό του με την τραγουδίστρια Ντούα Λίπα. Στην Αθήνα είναι επιχειρηματικός συνέταιρος στο δημοφιλές στέκι «Επτά Μάρτυρες» του Νέου Κόσμου.

Με αφορμή το «Sacrifice» κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του με την διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Κατερίνα Ευαγγελάτου και άλλους συνεργάτες εδώ και ειδικότερα στην Πειραιώς 260.

