Δημήτρης Στρέπκος: Δίδαξε στη Βιέννη για την βιώσιμη μόδα συνοδεύοντας μαθητές από την Μεθώνη

Πολυπράγμων ο γνωστός σχεδιαστής και στυλίστας Δημήτρης Στρέπκος, που έχει ζήσει στην Πάτρα και έντυσε το cover girl του THE BEST MAGAZINE, Ευαγγελία Πλατανιώτη. Αυτή την περίοδο οι δημιουργίες του με ετικέτα Celebrity Skin δεσπόζουν στην εκπομπή My style Rocks, ενώ συνεχίζουν να τις φορούν επώνυμες κυρίες της showbiz.

Πολύ πρόσφατα όμως βγήκε και εκτός συνόρων για εκπαιδευτικό σκοπό. Συνόδευσε μαθητές από το Ημερήσιο Γυμνάσιο Μεθώνης και το ΓΕΛ Μεθώνης στην παραμυθένια Βιέννη της Αυστρίας, μετά από πρόσκληση του Vienna Business School. Συγκεκριμένα συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δράση «Aspects – Βιώσιμη Μόδα: Με ένα καπέλο από τη Μεθώνη στη Βιέννη». Ο Δημήτρης Στρέπκος δίδαξε με το σκεπτικό της επόμενης μέρας με οικολογικά χαρακτηριστικά στο χώρο της μόδας.