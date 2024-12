Ποια είναι η India Hicks που προσέλκυσε τόσο κόσμο στο κατάστημα Themis Z;

Το coffee table bool «Lady Pamela: My Mother's Extraordinary Years as Daughter to the Viceroy of India, Lady-in-Waiting to the Queen, and Wife of David Hicks» αποτελεί μια εικονογραφημένη βιογραφία. Αφηγείται μια διαδρομή συνδεδεμένη με την ιστορία και τη βασιλική οικογένεια. Περιλαμβάνει ντοκουμέντα, όπως επιστολές, φωτογραφίες και ιστορικά αντικείμενα, με αναφορές στην ανεξαρτησία της Ινδίας και τις προσωπικές δοκιμασίες της οικογένειας.

