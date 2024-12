Φωταγωγώντας ολόκληρες πόλεις! Η Tiffany & Co κατέλαβε το Αμπου Ντάμπι τα φετινά Χριστούγεννα

Μεταμορφώνουν ακόμα και ολόκληρες πόλεις (όπου βέβαια ο πλούτος ρέει ασυγκράτητος). Η αυτοκρατορία κοσμημάτων Tiffany & Co έντυσε με ειδικές φωτεινές επενδύσεις και φωταγώγηση άπιαστων μεγεθών εμβληματικά κτίρια του εξωτικού Abu Dhabi, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Μιλάμε για αρχιτεκτονικά τοπόσημα που έγιναν εξωτερικά τιρκουάζ, δηλαδή στο χαρακτηριστικό Tiffany Blue, με τον τίτλο «Constellation Of Love».

Η διάσημη εταιρεία με βασική έδρα τη Νέα Υόρκη απέκτησε μεγαλοπρεπή βιτρίνα στο Marina Mall το οποίο και κατέλαβε εξωτερικά. Το ίδιο συνέβη στο υπερπολυτελές Four Seasons Hotel Abu Dhabi, όπου δημιούργησε και ένα υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο εσωτερικά. Eκεί έχει λειτουργήσει και το πρώτο blue box café και απολαμβάνουν το τσάι τους κροίσοι τουρίστες. Τιρκουάζ έγιναν επίσης Jubail Mangrove Park, Bassam Freiha Art Foundation, Al Saadiyat Island και Abu Dhabi Global Market Square. Ετσι, προβάλλονται με θεαματικό τρόπο αναγνωρίσιμες jewelry collections και σχέδια όπως τοTiffany Blue Box και το Jean Schlumberger’s Bird on a Rock απογειώνοντας την αίγλη σε ολόκληρες γειτονιές. Το γεγονός γιορτάστηκε με μεγαλοπρεπές party στο Four Seasons Hotel Abu Dhabi, παρουσία της Λιβανέζας τραγουδίστριας Nancy Arjam,η οποία είναι η πρώτη ambassador του label από τον αραβικό κόσμο. Παρόντες και celebrities της σειράς Dubai Bling και πανέμορφες influencers της Μέσης Ανατολής.

