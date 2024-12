Tι άκουσε περισσότερο ο κόσμος στο Spotify το 2024; Σημαιοφόρος βέβαια η Τέιλορ Σουίφτ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1. Espresso - Sabrina Carpenter

2. Beautiful Things - Benson Boone

3. Birds of a Feather - Billie Eilish

4. Gata Only - FloyyMenor, Cris MJ

5. Lose Control - Teddy Swims

6. End of Beginning - Djo

7. Too Sweet - Hozier

8. One of the Girls - The Weeknd with Jennie, Lily Rose Depp

9. Cruel Summer - Taylor Swift

10. Die With a Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

ΑΛΜΠΟΥΜ

1. The Tortured Poets Department: The Anthology - Taylor Swift

2. Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

3. Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

4. Mañana Será Bonito - Karol G

5. Eternal Sunshine - Ariana Grande

6. 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift

7. SOS - SZA

8. Lover - Taylor Swift

9. Fireworks & Rollerblades - Benson Boone

10. Starboy - The Weeknd

