Πανωλεθρία τα Βρετανικά Βραβεία Μόδας, δυσεύρετες οι καλοντυμένες stars, παρούσα η Ριάνα

Επί σκηνής ο Τομ Φορντ έλαβε το τιμητικό Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος, η Alex Consani έγινε η πρώτη trans που κέρδισε τη διάκριση Model of the Year, ενώ ο Τζόναθαν Αντερσον πανηγύρισε το πολυπόθητο βραβείο Designer of the Year για δεύτερη φορά. British Womenswear Designer of the Year ανακηρύχθηκε η Simone Rocha. Special αναγνώριση πέτυχε η fashion editor Sofia Neophitou- Apostolou. Παρόντες η Αννα Γουίντουρ και ο σκηνοθέτης Μπαζ Λούρμαν, οι ηθοποιοί από το Χόλιγουντ Ρέμπελ Γουίλσον, Σέλμα Μπλερ κ.α.