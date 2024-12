Δεκατρείς ηθοποιοί του Χόλιγουντ που είπαν «όχι» σε ρόλους και το μετάνιωσαν

Είχατε φανταστεί ποτέ τον Μπραντ Πιτ Πιτ ως Neo στην ταινία The Matrix; Τον Τζος Χάρτνετ ως Μπάτμαν; Ή τη Χάλι Μπέρι ως τη γυναίκα πρωταγωνίστρια που οδηγεί το λεωφορείο στο Speed;

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, όλα τα παραπάνω θα είχαν συμβεί αν οι εν λόγω ηθοποιοί είχαν πει «ναι».

Σε άρθρο του, ο Independent αναλύει κάποιους από τους πιο αξιοσημείωτους ρόλους που απορρίφθηκαν από διάσημους ηθοποιούς και πώς αυτές οι αποφάσεις επηρέασαν την καριέρα τους και την επιτυχία των ταινιών.

Κάποιοι από τους ηθοποιούς του Χόλυγουντ, απέρριψαν ρόλους που τελικά απέκτησαν θρυλική φήμη ή έγιναν μεγάλες επιτυχίες στο Box Office. Οι ιστορίες τους προσφέρουν μια ματιά στις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι ηθοποιοί και πώς αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν τη σταδιοδρομία τους.

Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο ο Leonardo DiCaprio ήταν ο πρωταγωνιστής ενός αγαπημένου δράματος για τη βιομηχανία πορνό και όχι του Τιτανικού, ή η Reese Witherspoon δεν έπαιξε την Elle Woods στο Legally Blonde (Η Εκδίκηση της Ξανθιάς).

Εδώ είναι 13 ηθοποιοί που γύρισαν την πλάτη τους σε εμβληματικές ταινίες και ένιωσαν πολύ ανόητα γι' αυτό αργότερα.

Ο Denzel Washington στο Se7en

Όταν ρωτήθηκε το 2012 αν υπήρχαν ρόλοι που απέρριψε και που θα έπρεπε να είχε πάρει, ο Ντένζελ Ουάσιγκτον απάντησε γρήγορα: «Se7en και Michael Clayton». Ο βραβευμένος με Όσκαρ δήλωσε ότι το θρίλερ Michael Clayton του Tony Gilroy «ήταν το καλύτερο υλικό που είχα διαβάσει εδώ και πολύ καιρό… Είχα άγχος για έναν πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη και έκανα λάθος». Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατέληξε να παίξει τον ρόλο αντί αυτού.

Αν και ο Ουάσινγκτον δεν έδωσε εξηγήσεις σχετικά με το γιατί απέρριψε το Se7en (δεν είναι σαφές αν θα έπαιζε τον βετεράνο ντετέκτιβ ή τον αλαζόνα πρωτάρη, που ενσάρκωσαν στο τέλος ο Μόργκαν Φρίμαν και ο Μπραντ Πιτ αντίστοιχα), μπορεί να ήταν για έναν παρόμοιο λόγο: ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ είχε σκηνοθετήσει μόνο μία ταινία πριν από το Se7en, και αυτή ήταν το καταστροφικό Alien 3.

Παραδόξως, ο Ουάσινγκτον κατέληξε να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από θρίλερ τύπου Se7en για κατά συρροή δολοφόνους που γυρίστηκαν στη συνέχεια, όπως το The Bone Collector (Συλλέκτης Οστών) του 1999 και το The Little Things (Προσοχή στις λεπτομέρειες) του 2021.



Ο Leonardo DiCaprio στο Boogie Nights (Ξέφρενες νύχτες)

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο ως πορνοστάρ Ντερκ Ντίγκλερ; Θα μπορούσε να είχε συμβεί. Το 2008, ο DiCaprio επιβεβαίωσε ότι απέρριψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Boogie Nights του Paul Thomas Anderson -που τελικά έκανε τον Mark Wahlberg σταρ- προκειμένου να κάνει τον Τιτανικό. Είχε μια συνάντηση με τον Άντερσον για τον ρόλο, αλλά τον τρόμαξε η σχετική έλλειψη εμπειρίας του σκηνοθέτη εκείνη την εποχή. Το Boogie Nights ήταν η δεύτερη ταινία του Άντερσον μετά το ελάχιστα προβεβλημένο Hard Eight (Το παιχνίδι της τύχης) του 1996.

«Το Boogie Nights είναι μια ταινία που λάτρεψα και θα ήθελα να είχα κάνει», δήλωσε ο DiCaprio στο GQ. Στην ερώτηση αν θα απέρριπτε τον Τιτανικό αντ' αυτού, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στο χρόνο, ο DiCaprio έμεινε άναυδος. «Δεν λέω ότι θα το έκανα. Αλλά θα ήταν μια διαφορετική κατεύθυνση, από άποψη καριέρας. Νομίζω ότι και οι δύο είναι σπουδαίες και μακάρι να μπορούσα να τις είχα κάνει και τις δύο… Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα κάνει τον Τιτανικό, δεν θα μπορούσα να κάνω τα είδη των ταινιών ή να έχω την καριέρα που έχω τώρα, σίγουρα. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν είχα πάρει τον άλλο δρόμο».





Η Madonna στο Matrix

Η Madonna δεν έχει μετανιώσει ποτέ, αλλά επιμένει αξιοθαύμαστα στις δημιουργικές αποφάσεις της, ακόμη και αν την κοροϊδεύουν ή την επικρίνουν. Όμως, ομολόγησε έναν κινηματογραφικό ρόλο που δεν έπρεπε να απορρίψει τόσο γρήγορα. «Απέρριψα τον ρόλο στο Matrix», είπε στον Jimmy Fallon κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης το 2021. «Μπορείτε να το πιστέψετε αυτό; Θέλω να αυτοκτονήσω. Αυτή είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ. Ένα μικροσκοπικό κομμάτι του εαυτού μου μετανιώνει για εκείνη τη στιγμή της ζωής μου».

Η Μαντόνα δεν επιβεβαίωσε ποιον ρόλο απέρριψε στην ταινία του 1999, αλλά πιθανότατα ήταν ο γυναικείος πρωταγωνιστικός ρόλος της Τρίνιτι, την οποία τελικά υποδύθηκε η Κάρι-Ανν Μος. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Μαντόνα επιβεβαίωσε επίσης τις φήμες ότι απέρριψε τον ρόλο της Catwoman στο Batman Returns, και της Nomi Malone στο περιβόητο Showgirls. «Τα είδα και τα δύο και λυπάμαι που απέρριψα την Catwoman, αυτό ήταν πολύ άγριο. Το Showgirls; Όχι».



Ο Brad Pitt στο Matrix

Μιλώντας για το The Matrix, ο Μπραντ Πιτ εξέφρασε επίσης τη λύπη του για την απόρριψη του ρόλου του Neo. «Πήρα το κόκκινο χάπι», αστειεύτηκε το 2020, αναφερόμενος στην επιλογή στην ταινία μεταξύ της απόλυτης διαύγειας ή της παραμονής σε μακάρια άγνοια. «Προέρχομαι από ένα μέρος, ίσως είναι η ανατροφή μου, [όπου] αν δεν το καταλάβαινα, τότε δεν ήταν δικό μου. Πραγματικά πιστεύω ότι [ο ρόλος] δεν ήταν ποτέ δικός μου. Ήταν κάποιου άλλου».

Ο Keanu Reeves (Κιάνου Ριβς) κατέληξε να υποδυθεί τον Neo, φυσικά, ενώ ο Pitt άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης ότι το Matrix είναι μόνο μία από τις μαζικές ταινίες στις οποίες είπε «όχι». «Αν κάναμε μια εκπομπή για τις μεγάλες ταινίες που έχω απορρίψει, θα χρειαζόμασταν δύο βραδιές», αστειεύτηκε.



Ο Will Smith στο Matrix

Τελικά, απ' ό,τι φαίνεται, πολύ λίγοι ηθοποιοί φάνηκε να πιστεύουν στο Matrix. Ο Will Smith (Γουίλ Σμιθ) ναπέρριψε επίσης τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 2019 ο Smith επιβεβαίωσε μια μακροχρόνια φήμη ότι απέρριψε τον ρόλο του Neo για χάρη μιας πολύ λιγότερο λατρεμένης ταινίας.

Στο κανάλι του στο YouTube, ο Smith θυμήθηκε ότι συνάντησε τους σκηνοθέτες Lana και Lily Wachowski, αλλά δυσκολεύτηκε να καταλάβει τις ιδέες τους για το bullet-time, ή το εφέ της αργής κίνησης που κατέχει ο Neo στην ταινία.

«Έτσι έκανα [αντί γι' αυτό] το Wild Wild West», εξομολογήθηκε ο Smith, αναφερόμενος στη διαβόητη αποτυχία του 1999 για την οποία έχει περάσει περισσότερα από 20 χρόνια μετανιώνοντας. «Δεν είμαι περήφανος γι' αυτό».

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν θα ήταν τόσο καλός στο ρόλο όσο ο Ριβς. «Ο Keanu ήταν τέλειος, ο Laurence Fishburne ήταν τέλειος, οπότε μάλλον θα είχα κάνει άνω κάτω το Matrix. Θα το κατέστρεφα, οπότε σας έκανα χάρη».



Ο Matt Damon στο Avatar

Αν και ο Ματ Ντέιμον δεν έχει πει ρητά ότι μετανιώνει που απέρριψε το Avatar του Τζέιμς Κάμερον, αναφέρεται αρκετά στην απόφαση για να υποδηλώσει ότι ακόμα πονάει. Το 2007, ο Ντέιμον προσελκύστηκε από τον Κάμερον με την υπόσχεση όχι μόνο να πρωταγωνιστήσει στην ταινία αλλά και να εισπράξει το 10% των εσόδων της ταινίας. Το Avatar, στο οποίο τελικά πρωταγωνίστησε ο Sam Worthington, κατέληξε να γίνει η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντέιμον έχασε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Έχω αφήσει περισσότερα χρήματα στο τραπέζι από οποιονδήποτε άλλο ηθοποιό», δήλωσε στο GQ το 2019. Πρόσθεσε ότι η μεγαλύτερη λύπη του είναι ότι ίσως να ήταν η μοναδική του ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Κάμερον. «Δουλεύει τόσο σπάνια … Συνειδητοποίησα, όταν έπρεπε να πω "όχι", ότι πιθανόν να έχανα την ευκαιρία να δουλέψω ποτέ μαζί του. Οπότε, αυτό ήταν απαίσιο και είναι ακόμα βάναυσο».



Η Christina Applegate στο Legally Blonde (Η Εκδίκηση της Ξανθιάς)

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την Elle Woods στο Legally Blonde (Η εκδίκηση της ξανθιάς) ως κάποια άλλη εκτός από τη Reese Witherspoon, αλλά στην πραγματικότητα ήταν η Christina Applegate (Κριστίνα Απλγκέιτ) που προσεγγίστηκε για πρώτη φορά για να την υποδυθεί. Η Applegate αποκάλυψε το 2015 ότι απέρριψε τον ρόλο καθώς πίστευε ότι ήταν πολύ παρόμοιος με τον χαρακτήρα που έπαιζε στην πολύκροτη κωμική σειρά Married… with Children (Παντρεμένοι με Παιδιά).

«Φοβήθηκα μήπως επαναλάβω τον εαυτό μου», είπε. «Τι ηλίθια κίνηση ήταν αυτή, σωστά; [Αλλά] η Reese το άξιζε αυτό. Έκανε πολύ καλύτερη δουλειά απ' ό,τι θα μπορούσα ποτέ να κάνω εγώ, και έτσι αυτή είναι η ζωή της, αυτή είναι η πορεία της».

Σε μια περίεργη τροπή της μοίρας, τόσο η Witherspoon όσο και η Applegate κατέληξαν να παίζουν τις αδελφές της Rachel που υποδύθηκε Jennifer Aniston στα Φιλαράκια.



Ο Michael Keaton στην ταινία Groundhog Day (Η μέρα της μαρμότας)

Όπως ένα Legally Blonde χωρίς τη Reese Witherspoon (Ριζ Γουίδερσπουν), έτσι και το Groundhog Day είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς χωρίς τον Bill Murray (Μπιλ Μάρεϊ). Αλλά δεν ήταν η πρώτη επιλογή του στούντιο για τον ρόλο ενός πικρόχολου μετεωρολόγου που έχει κολλήσει σε μια χρονική λούπα. Αντίθετα, προσεγγίστηκε ο Michael Keaton (Μάικλ Κίτον).

Μιλώντας στο Entertainment Weekly το 2014, ο Κίτον παραδέχτηκε ότι είχε διαβάσει το σενάριο στις αρχές της δεκαετίας του '90, αλλά «δεν το κατάλαβε». Για τον χαρακτήρα του, ο Κίτον είπε: «Αυτός ο τύπος ακούγεται σαν το είδος του ειρωνικού, σαρδόνιου, γλαφυρού νεαρού άνδρα που έχω παίξει - και κατέληξε να είναι τόσο σπουδαίο. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις καλύτερα από ό,τι το έκανε ο Bill Murray».



Ο Josh Hartnett στο Batman Begins

Ο Josh Hartnett (Τζος Χάρτνετ) έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόρριψη ενός ρόλου που θα άλλαζε τη ζωή και την καριέρα του. Το 2015 παραδέχτηκε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν τον είχε αναζητήσει για να παίξει τον Μπάτμαν, αλλά τον κέρδισε ο φόβος. «Ήμουν τόσο επικεντρωμένος στο να μην είμαι κατηγοριοποιημένος και φοβόμουν τόσο πολύ να θεωρηθώ μόνο ένα πράγμα ως ηθοποιός», δήλωσε στο περιοδικό Playboy.

Συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει λάθος όταν ο Νόλαν επέλεξε τον μετέπειτα Μπάτμαν, Κρίστιαν Μπέιλ, στην επόμενη ταινία του Batman Begins, στο The Prestige. «Αποφάσισα ότι [ο Μπάτμαν] δεν ήταν για μένα. Τότε δεν ήθελε να με βάλει στο The Prestige. Όχι μόνο προσέλαβαν τον δικό τους Batman γι' αυτό, αλλά και την τότε κοπέλα μου [Scarlett Johansson]. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι οι σχέσεις σχηματίστηκαν στη φωτιά αυτής της πρώτης ταινίας του Batman και ότι έπρεπε να είμαι μέρος της σχέσης με αυτόν τον τύπο, τον Nolan, τον οποίο θεωρούσα απίστευτα cool και πολύ ταλαντούχο».



Η Michelle Pfeiffer στη Σιωπή των Αμνών

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 η Michelle Pfeiffer (Μισέλ Φάιφερ) φέρεται να απέρριψε έναν μακρύ κατάλογο από μεγάλους ρόλους, από το Thelma & Louise και το Pretty Woman μέχρι το Basic Instinct και το Sleepless in Seattle. Ενώ το 2017 δήλωσε ότι αναγκάστηκε να απορρίψει το Thelma & Louise λόγω σύγκρουσης με τον προγραμματισμό («Ακόμα δεν μπορώ να το δω … ακόμα με σκοτώνει»), παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε που απέρριψε τη Σιωπή των Αμνών, καθώς αυτό σήμαινε ότι δεν κατάφερε να συνεργαστεί με τον αείμνηστο σκηνοθέτη Jonathan Demme περισσότερες από μία φορές.

Ο Demme σκηνοθέτησε την Pfeiffer στο Married to the Mob του 1988 και πάντα την οραματιζόταν για τον ρόλο της νεοσύλλεκτης πράκτορα του FBI Clarice Starling. Αλλά η Pfeiffer φοβήθηκε. «Ήμουν διστακτική», δήλωσε στο New Yorker το 2021. «Υπήρχε τόσο κακό σε εκείνη την ταινία. Ήταν ότι το κακό κέρδισε στο τέλος, ότι στο τέλος αυτής της ταινίας το κακό κυριάρχησε. Ένιωθα άβολα με αυτό το τέλος. Δεν ήθελα να το βγάλω αυτό στον κόσμο».



Η Halle Berry στο Speed

Η Sandra Bullock (Σάντρα Μπούλοκ) οφείλει να ευχαριστήσει τη Halle Berry (Χάλι Μπέρι) που την έκανε άθελά της σταρ. Κατά την προώθηση της συνέχειας του 2019 «John Wick: Chapter 3 - Parabellum», η Berry παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Keanu Reeves (Κιάνου Ριβς) δεκαετίες νωρίτερα, καθώς παραλίγο να πάρει μέρος στο θρίλερ Speed.

«Μου έγινε πρόταση για το Speed πριν από τη Σάντρα Μπούλοκ», δήλωσε η Berry στο Entertainment Tonight. «Βλακωδώς είπα όχι. Αλλά προς υπεράσπισή μου, όταν διάβασα το σενάριο το λεωφορείο δεν έφυγε από το πάρκινγκ».

Η Bullock κατέληξε να υποδυθεί την Annie, η οποία αναλαμβάνει να οδηγήσει ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με εκρηκτικά. Η Berry είπε ότι μετάνιωσε που απέρριψε τον ρόλο. «Βλέπω την ταινία και σκέφτομαι: «Αααααα».



Ο Bruce Willis στο Ghost (Αόρατος εραστής)

Ο Μπρους Γουίλις και η Ντέμι Μουρ ήταν ζευγάρι όταν τους έστειλαν και στους δύο το σενάριο για το ρομαντικό δράμα Ghost το 1989 - αλλά μόνο ένας από τους δύο κατέληξε να το κάνει. Ενώ η Moore πρωταγωνίστησε μαζί με τον Patrick Swayze (Πάτρικ Σουέιζι) και την Whoopi Goldberg (Γούπι Γκόλντμπεργκ) στην ταινία, η οποία έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία του 1990, ο Willis βρήκε την όλη ιδέα μπερδεμένη. Ένας νεκρός άνδρας που προσπαθεί να βοηθήσει την πενθούσα φίλη του να προχωρήσει και ταυτόχρονα να εξιχνιάσει τη δική του δολοφονία; Του φάνηκε κάπως.

«Απλά δεν το καταλάβαινα», δήλωσε ο Γουίλις στους New York Times το 1996. «Είπα, 'Έι, ο τύπος είναι νεκρός. Πώς θα έχεις ρομάντζο;». Για να υπογραμμίσει τη λύπη του, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον εαυτό του «βλάκα» που αρνήθηκε τον ρόλο.



Ο Eddie Murphy στο Who Framed Roger Rabbit (Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ)

Ο αριθμός των διάσημων ρόλων που έχει παίξει ο Eddie Murphy (Έντι Μέρφι) είναι σχεδόν τόσο μεγάλος όσο και ο αριθμός που απέρριψε. Πίστευε ότι το Ghostbusters ακουγόταν «βλακώδες» όταν του προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80, απέρριψε το Rush Hour για χάρη της ξεχασμένης κωμωδίας Holy Man και είπε «όχι» στο Driving Miss Daisy.

Μια ταινία για την οποία έκανε δεύτερες σκέψεις, ωστόσο, ήταν το Who Framed Roger Rabbit (Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ), το οποίο αρχικά τον ήθελε για τον ρόλο που τελικά έπαιξε ο Bob Hoskins (Μπομπ Χόσκινς). Η ταινία - μια υψηλού concept αστυνομική κωμωδία που συνδύαζε ζωντανή δράση και κινούμενα σχέδια - ήταν ένα τολμηρό ρίσκο για το 1987 και ο Murphy δεν πείστηκε από αυτό.

«Έλεγα "Τι;"», δήλωσε το 2003. «Τα κινούμενα σχέδια και οι άνθρωποι μου ακούγονταν σαν μ@@@@@ς. Τώρα κάθε φορά που το βλέπω, νιώθω ηλίθιος».

