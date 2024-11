Πολύ σούσουρο για την «ανανεωμένη» εικόνα της Λίντσει Λόχαν, ψάχνουν τι έκανε

Οι δυο τελευταίες εμφανίσεις της αμερικανίδας ηθοποιού και παραγωγού Λίντσει Λόχαν ξεσήκωσαν διάφορες συζητήσεις.

Και αυτό γιατί το πρόσωπό της έδειχνε εμφανώς αλλαγμένο, με την επιδερμίδα της υπερβολικά φωτεινή και τέλεια. Η 38χρονη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen» και πρωτοστάτησε στην πρεμιέρα της νέας της ρομαντικής κομεντί για τα Χριστούγεννα «Our Little Secret». (Η συγκεκριμένη ταινία θα προβληθεί στο Netflix στις 27 Νοεμβρίου). Το κοινό γέμισε το ίντρενετ με σχόλια τύπου «καλύτερη από ποτέ», «χαρούμενη και υγιής» «δείχνει εκπληκτικά, λάμπει» κ.α. ενώ προέκυψαν απανωτά δημοσιεύματα για την εικόνα της. Η Λίντσει που αναδείχθηκε από το κανάλι της Ντίσνει και νεαρή απασχολούσε με την ταραχώδη προσωπική ζωή της κάνει δυναμικό comeback στη μικρή οθόνη- τουλάχιστον από πλευράς ομορφιάς. Εχει παραδεχθεί πως προσέχει πολύ το πρόσωπό της και δοκιμάζει διάφορες καλλωπιστικές μεθόδους αλλά ως εκεί.

Την περασμένη Δευτέρα στο πλευρό του Μπέιντερ Σάμας, συζύγου της την τελευταία διετία, έκανε πάντως τέτοια αίσθηση ώστε κλήθηκαν διάφοροι ειδικοί να σχολιάσουν στα αμερικάνικα media. Στην εκπομπή ήταν άφαντες π.χ. οι χαρακτηριστικές της φακίδες, ενώ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας φαίνονταν πολύ αχνές. Ενδεχομένως να διόρθωσε προβλήματα υφής, δυσχρωμίες, κηλίδες στο δέρμα της. Με πολύ διακριτικό botox και ελάχιστο πείραγμα της μύτης της δικαιολογείται αυτό το αποτέλεσμα, κατέληξαν οι experts. Επίσης το μακιγιάζ της ήταν σε ροδακινί αποχρώσεις, τα φρύδια της καλοσχηματισμένα και τα πολύ μακριά ξανθά μαλλιά της σε wave style μπούκλες.