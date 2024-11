The Voice of Greece: Η επιτυχημένη εμφάνιση του 34χρονου Κωνσταντίνου Παρασκευά

Στα blind auditions του μουσικού, διαγωνιστικού σώου The Voice of Greece που συνεχίζονται, είδαμε την Κυριακή 17-11-2024 το βράδυ, έναν διαγωνιζόμενο, τον ταλαντούχο Κωνσταντίνο Παρασκευά που ερμήνευσε με πάθος το "Δεν γυρίζω πίσω" του σπουδαίου Αντώνη Βαρδή και κατάφερε να κάνει τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκ των κριτών - κόουτς του φετινού The Voice να γυρίσει την καρέκλα του και να τον πάρει στην ομάδα του.

O 34χρονος Κωνσταντίνος Παρασκευάς που απ' όσο είπε το τελευταίο χρόνο εμφανιζόταν στην Πάτρα μαζί με τον συνθέτη Κυριάκο Παπαδόπουλο (στο επιτυχημένο σχήμα του Μetropolis live), έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της εμφάνισης του και του ότι γύρισε να τον ακούσει και να τον δει έστω ο Γιώργος Μαζωνάκης που αποδεικνύεται η έκπληξη του φετινού The Voice από την πλευρά των κριτών.

Ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς ήταν και κομψά ντυμένος και φαίνεται πως θα έχει καλή πορεία στη συνέχεια του σώου.

Ο ίδιος έγραψε μετά στη σελίδα του στο facebook:

Αυτή φίλοι μου ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στο «The Voice Of Greece» θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια σας και τα αρνητικά και τα θετικά …. Χαίρομαι πολύ που είχα και αρνητικά σχόλια γιατί θα ήθελα να αναφερθώ πάνω σε κάποια πράγματα οπως στην κούραση από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις κ αμέσως μετά στην κούραση για να βγει το επεισόδιο όσοι έχουν περάσει από εδώ το γνωρίζουν αυτό καλά κ για το άγχος που έχεις είτε είσαι επαγγελματίας είτε όχι δεν είναι «μαγαζί» εδώ έχεις 1:30 και πρέπει να τα παλέψεις όλα με τον εαυτό σου …. Όσο για τα τραγούδια δεν τα επιλέγουμε 100% εμείς και ίσως σε κάποιους να μην αρέσουν αλλά είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να τα δοκιμάσουμε όλα και να τα χαρούμε πάνω από όλα εγώ αυτό θέλω να κερδίσω το στοίχημα με τον «Κωνσταντίνο» και κανέναν άλλον …. ❤️ Σας ευχαριστώ και εύχομαι να έχουμε καλύτερη συνέχεια και πιο όμορφες μουσικές συναντήσεις να είστε όλοι καλά !!! Καλή σας ακρόαση !!!